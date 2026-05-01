Guía 2026: cómo usar la IA de Google para ahorrar dinero y tiempo en los viajes

La integración de modelos de lenguaje avanzados y agentes inteligentes en el ecosistema de Google marca el inicio de una era donde la logística del viajero se resuelve en tiempo real y sin intervención manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización de las vacaciones ha dejado de ser una tarea tediosa para convertirse en una experiencia práctica. La inteligencia artificial de Google puede ser un asistente integral capaz de gestionar desde el dinero hasta los imprevistos de último minuto.

Esta evolución tecnológica permite a los viajeros delegar procesos complejos, como la comparación masiva de tarifas de vuelos o la creación de itinerarios detallados, reduciendo el tiempo de planificación y el margen de error en el presupuesto.

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En esta guía, se analizan las varias innovaciones clave que están redefiniendo el turismo este año, permitiendo que la estancia en cualquier destino sea más fluida, económica y personalizada.

Cómo el “Modo IA” crea un itinerario personalizado en segundos

La herramienta Canvas centraliza vuelos, hoteles y rutas culturales en un solo panel interactivo. (Foto: Google)

El tradicional método de copiar y pegar destinos en un documento ha sido sustituido por el “Modo IA” en el Buscador. A través de la herramienta Canvas, los usuarios pueden describir su viaje ideal, como una ruta por el sur de España que incluya paradas gastronómicas, y el sistema genera una estructura coherente en un panel lateral.

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Este itinerario no es una simple lista; incluye opciones de vuelos, hoteles sugeridos y los puntos de interés posicionados automáticamente sobre un mapa interactivo para optimizar los traslados.

Además, si el plan inicial resulta muy denso, el viajero puede solicitar ajustes mediante lenguaje sencillo, como “añadir más tiempo de descanso” o “buscar opciones más económicas”. Esta función está disponible actualmente para usuarios en países como Estados Unidos.

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De qué forma el seguimiento de hoteles ayuda a encontrar la tarifa más baja

El ahorro económico se ha vuelto más preciso gracias a la nueva funcionalidad de seguimiento de hoteles individuales en Google Search. Anteriormente, los usuarios solo podían monitorizar tendencias de precios por ciudades; ahora, es posible activar una alerta específica para un establecimiento concreto.

La precisión del algoritmo permite monitorizar establecimientos específicos, enviando alertas inmediatas ante fluctuaciones de precios para garantizar el ahorro. (Foto: Google)

Al pulsar el botón de seguimiento de precios en el escritorio o en la pestaña “Precios” en teléfonos inteligentes, el sistema inicia una vigilancia constante sobre las tarifas de las fechas seleccionadas.

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Esta herramienta elimina la necesidad de visitar múltiples sitios de reserva diariamente. Cuando se detecta una disminución en el costo de la habitación, el usuario recibe una notificación inmediata por correo.

Cómo es posible delegar la reserva de un restaurante a la inteligencia artificial

La búsqueda de mesa en un restaurante local ya no requiere navegar por múltiples plataformas de reserva de forma independiente.

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Mediante las capacidades de agentes inteligentes en el Modo IA y Ask Maps, es posible solicitar una reserva describiendo requisitos específicos, como “una mesa para cinco personas el próximo sábado en un lugar con comida cubana y música en vivo”.

La IA facilita la planificación de una visita a un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema escanea diversas plataformas como OpenTable o Resy para encontrar disponibilidad en tiempo real. Una vez identificadas las opciones que cumplen con los criterios, la IA presenta una lista curada con enlaces directos para formalizar el proceso.

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Esta funcionalidad, que se ha expandido recientemente a países como Canadá, Reino Unido e India, al igual que Estados Unidos, ahorra tiempo crítico durante el viaje.

Cuáles preguntas complejas puede responder ahora Google Maps

La aplicación ha evolucionado de ser un mapa estático a una experiencia conversacional denominada Ask Maps. Gracias a los modelos Gemini, los usuarios pueden realizar consultas que antes requerían horas de lectura de reseñas.

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Por ejemplo, es posible preguntar por campings que ofrezcan vistas al atardecer, avistamiento de fauna y, simultáneamente, tengan baños limpios y cargadores para vehículos eléctricos. El sistema analiza millones de datos y opiniones de la comunidad para ofrecer una respuesta estructurada y personalizada.

El análisis de millones de reseñas permite a 'Ask Maps' en Google Maps identificar destinos que cumplen con criterios subjetivos y técnicos de forma simultánea. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Asimismo, Ask Maps no solo da una ubicación, sino que explica por qué ese lugar se ajusta a lo solicitado, permitiendo añadir el destino a una lista o iniciar la navegación con un solo toque. Esta función está disponible en Android e iOS.

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Qué ventajas ofrece la traducción que ofrecen los servicios de Google

La comunicación en el extranjero ha alcanzado un gran nivel de naturalidad con la actualización de Google Translate para traducción en vivo. Al utilizar auriculares compatibles, el dispositivo actúa como un intérprete personal para más de 70 idiomas.

Lo que distingue a esta versión impulsada por los modelos Gemini es su capacidad para preservar el tono, la emoción y la cadencia original de la persona que habla, lo que facilita una conexión más humana y menos robótica.

Esta herramienta es vital para moverse en espacios complejos, como mercados locales o estaciones de transporte donde los anuncios se realizan únicamente en el idioma nativo.