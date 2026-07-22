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David Vélez, fundador y CEO de Nubank, ahora hace parte de la junta directiva de OpenAI

La llegada del empresario colombiano al directorio ha despertado especulaciones sobre el futuro financiero de OpenAI y una posible salida a bolsa

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David Vélez, CEO de Nubank, se incorpora al directorio de OpenAI.
David Vélez, CEO de Nubank, se incorpora al directorio de OpenAI. (Nubank)

OpenAI anunció la incorporación de David Vélez, fundador y director ejecutivo de Nubank, a su junta directiva. El empresario colombiano se une al máximo órgano de gobierno de la compañía responsable de ChatGPT junto con Robin Vince, presidente y director ejecutivo del banco estadounidense BNY, en un movimiento que refuerza el perfil financiero y de gestión de la organización en una etapa de fuerte expansión global.

Ambos ejecutivos pasarán a formar parte de los consejos de la Fundación OpenAI y de OpenAI Group PBC, las dos entidades encargadas de supervisar la compañía. Según explicó OpenAI, la experiencia de Vélez y Vince en la dirección de grandes instituciones financieras será clave para acompañar el crecimiento de la empresa y ampliar el alcance de sus tecnologías de inteligencia artificial.

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David Vélez, dueño de Nubank, es el hombre más rico de Colombia, según Forbes - crédito Colprensa
David Vélez, dueño de Nubank, formará parte de la Fundación OpenAI y de OpenAI Group PBC. - crédito Colprensa

David Vélez, el empresario detrás de Nubank

David Vélez es reconocido por haber fundado Nubank en São Paulo en 2013 con el objetivo de transformar el acceso a los servicios financieros en América Latina.

Lo que comenzó como una startup enfocada en tarjetas de crédito digitales se convirtió en el banco digital más grande de la región. Actualmente, Nubank supera los 135 millones de clientes y cuenta con una capitalización bursátil cercana a los 82.000 millones de dólares.

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Bajo su liderazgo, la empresa expandió sus operaciones a países como México y Colombia, además de consolidar su presencia en Brasil, donde se ha convertido en una de las principales instituciones financieras digitales.

Uno de los hitos más importantes de la compañía fue su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York en 2021, considerada una de las ofertas públicas iniciales (IPO) más relevantes en la historia de las empresas tecnológicas latinoamericanas.

Actualmente, Nubank supera los 135 millones de clientes. REUTERS/Paulo Whitaker
Actualmente, Nubank supera los 135 millones de clientes. REUTERS/Paulo Whitaker

Un consejo con mayor experiencia financiera

La llegada de Vélez y Robin Vince llamó la atención de analistas e inversionistas porque ninguno de los dos proviene del ámbito de la investigación en inteligencia artificial ni del desarrollo tecnológico.

Ambos cuentan con una extensa trayectoria en el sector financiero y en mercados de capitales.

Robin Vince, por ejemplo, trabajó durante 26 años en Goldman Sachs antes de asumir la dirección ejecutiva de BNY, uno de los bancos más antiguos e importantes de Estados Unidos.

Para algunos observadores de Wall Street, estas incorporaciones podrían interpretarse como una señal de que OpenAI busca fortalecer su estructura corporativa de cara a futuras decisiones estratégicas relacionadas con su crecimiento financiero.

David Vélez y Robin Vince serán parte de la junta directiva de OpenAI. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)
David Vélez y Robin Vince serán parte de la junta directiva de OpenAI. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Entre las hipótesis planteadas por analistas figura la posibilidad de que la empresa prepare el terreno para una eventual salida a bolsa, un proceso que suele requerir la participación de consejeros con amplia experiencia en gobierno corporativo, regulación financiera y mercados internacionales.

OpenAI destaca su experiencia empresarial

En el comunicado oficial, Bret Taylor, presidente de la junta directiva de OpenAI, afirmó que ambos ejecutivos aportarán una perspectiva valiosa para la siguiente etapa de crecimiento de la empresa.

Según Taylor, la experiencia de Vélez y Vince administrando organizaciones de gran escala ayudará a OpenAI a ofrecer sus tecnologías a un número cada vez mayor de empresas y usuarios alrededor del mundo.

Por su parte, David Vélez manifestó que espera contribuir al desarrollo responsable de la inteligencia artificial y ampliar el acceso a herramientas que resulten útiles para millones de personas.

OpenAI buscaría la experiencia de importantes empresarias de cara a su futuro crecimiento financiero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI buscaría la experiencia de importantes empresarias de cara a su futuro crecimiento financiero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El empresario señaló que uno de sus principales objetivos será colaborar para que la inteligencia artificial genere beneficios concretos tanto para organizaciones como para usuarios individuales.

El contexto de crecimiento de OpenAI

La incorporación de nuevos integrantes a la junta directiva se produce en un momento de expansión para OpenAI.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, la compañía ha ampliado rápidamente su presencia en el mercado de inteligencia artificial generativa mediante nuevos modelos, herramientas para empresas y alianzas estratégicas con organizaciones de distintos sectores.

El crecimiento del uso empresarial de estas tecnologías también ha incrementado la necesidad de fortalecer la gobernanza corporativa y sumar perfiles con experiencia en administración, regulación y escalamiento de grandes organizaciones.

La incorporación de líderes procedentes del sector financiero responde precisamente a ese objetivo.

OpenAI se encuentra en plena expansión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
OpenAI se encuentra en plena expansión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Nubank también atraviesa una etapa de expansión

El nombramiento de David Vélez coincide con un periodo de crecimiento para Nubank.

Recientemente, la entidad anunció la adquisición del 100 % de Banco Porto Real de Investimentos y obtuvo la aprobación condicional para operar como banco nacional en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, continúa expandiendo sus operaciones en mercados estratégicos como México y Colombia, donde busca consolidar su presencia dentro del sector financiero digital.

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