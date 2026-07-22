Por qué tengo H+ y no 4G en la señal del celular y qué es más rápido

El símbolo H+ y el 4G indican el tipo de red móvil a la que el celular está conectado en ese momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estas usando tu celular y pierdes la conexión a internet o notas que está más lenta de lo normal, es importante mirar la letra o el número que acompaña la señal móvil que tiene en ese momento.

El símbolo H+ y el 4G son dos de los indicadores más frecuentes, y entender por qué a veces el móvil muestra uno u otro resulta clave para diagnosticar problemas de conectividad y comprender el funcionamiento de las redes móviles.

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La presencia de estas letras no es un fallo sistema operativo del teléfono, sino una información precisa sobre el tipo de red móvil a la que el dispositivo está conectado en ese momento. Cada vez que el ícono cambia, se está produciendo una transición entre diferentes tecnologías de transmisión de datos, cada una con sus propias características y velocidades.

Qué significa el símbolo H+ en la barra de tu móvil

Cuando el teléfono muestra una “H” o una “H+” junto al indicador de cobertura, está utilizando una tecnología conocida como HSPA o HSPA+ (High-Speed Packet Access y Evolved High-Speed Packet Access, respectivamente). Ambas forman parte de la evolución de la red 3G y representan diferentes etapas dentro de la llamada tercera generación móvil.

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La señal H corresponde a HSPA y alcanza hasta 7,2 Mbps, por encima de la 3G tradicional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El símbolo H+ se refiere específicamente a HSPA+, también conocida como 3,5G o 3G+. Esta tecnología permite alcanzar velocidades de descarga de hasta 21 Mbps y de subida de hasta 5,76 Mbps.

Por su parte, la simple H corresponde a HSPA, con velocidades de descarga de hasta 7,2 Mbps. Estas cifras, aunque inferiores a las de las redes 4G, suponen una mejora significativa respecto a la 3G tradicional, cuyo tope oscilaba entre 384 kbps y 2 Mbps.

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El cambio entre H y H+ depende de varios factores, como la saturación de la red, la distancia a la antena más cercana y la capacidad del dispositivo. En situaciones donde la red 4G está sobrecargada o la cobertura es insuficiente, muchos teléfonos retroceden a tecnologías previas como H o H+ para mantener la conexión.

Cuando aparece el símbolo H+ en el teléfono, significa que el equipo se ha conectado a una red HSPA+ y no a la red 4G habitual. Esto puede suceder en zonas con mucha congestión de usuarios, como conciertos, eventos masivos o lugares turísticos en temporada alta, así como en interiores de edificios, ascensores o aparcamientos subterráneos, donde la señal de 4G o 5G no llega con suficiente fuerza.

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La red HSPA+ o H+ ofrece velocidades de descarga de hasta 21 Mbps y de subida de hasta 5,76 Mbps.

Diferencias de velocidad y rendimiento entre H+ y 4G

La diferencia fundamental entre H+ y 4G radica en la velocidad de transmisión de datos y, por tanto, en la calidad de la experiencia de navegación. La red H+ permite descargar archivos, navegar por internet y usar aplicaciones de mensajería instantánea de manera bastante fluida, siempre que no se requiera un gran ancho de banda.

Es suficiente para ver videos en calidad moderada, realizar videollamadas y utilizar redes sociales sin demasiadas complicaciones.

Por el contrario, la 4G, también conocida como LTE, representa un salto importante en la velocidad de conexión. Esta tecnología puede alcanzar velocidades de descarga que superan los 50 Mbps y picos cercanos a los 100 Mbps.

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Incluso existe una variante llamada 4G+ o LTE-Advanced, que utiliza múltiples señales y antenas para ofrecer velocidades aún más altas, llegando a ser hasta tres veces superiores a la 4G estándar.

El cambio entre H, H+ y 4G depende de la saturación de la red, la distancia a la antena y la capacidad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aparece H+ y no 4G en la señal del celular

El sistema operativo del teléfono está programado para buscar siempre la mejor red disponible. Cuando la cobertura de 4G o 5G es débil o está saturada, el dispositivo automáticamente “retrocede” a la mejor opción siguiente, que suele ser H+ si está disponible.

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Este fenómeno es especialmente común en lugares donde la infraestructura de red no ha sido actualizada o en situaciones de alta demanda, como eventos multitudinarios o zonas rurales.

La transición a H+ garantiza que el usuario no quede incomunicado, aunque implique una reducción en la velocidad máxima de descarga y subida. Además, la distancia a la torre de transmisión, la cantidad de usuarios conectados simultáneamente y las capacidades técnicas del propio teléfono influyen en la aparición de este indicador.

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Existen situaciones donde, incluso después de cambiar de ubicación o reiniciar el dispositivo, el símbolo H+ persiste. En estos casos, puede ser útil consultar con el operador de telefonía para verificar el estado de la red en la zona o para saber si hay trabajos de mantenimiento que afecten la cobertura.