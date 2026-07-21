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En qué se diferencian la letra M y N en la transmisión automática de un auto

Mientras una posición es usada para remolcar el vehículo o mantenerlo encendido sin avanzar, otra permite seleccionar marchas de manera manual

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Palanca de cambios, selector de modos, botones de conducción y tracción, puertos USB, HDMI, cargador inalámbrico, posavasos, volante, asiento
La palanca de cambios de un automático consta de varias letras en lugar de números. (Foto: Toyota)

Identificar las funciones de la caja de cambios automática puede ser confuso para quienes inician su experiencia al volante. La presencia de letras como M y N suele generar dudas sobre cuándo y cómo utilizarlas, porque su significado no siempre es evidente para quienes solo han conducido vehículos con transmisión manual.

En este contexto, familiarizarse con las diferentes posiciones de la transmisión automática, como Park (P), Reverse (R), Neutral (N), Drive (D), Low (L), Manual (M), Sport (S) y Winter (W), es fundamental para garantizar una conducción segura y para evitar daños en el auto.

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Qué significa la letra N en la transmisión automática de un vehículo

La posición N, o Neutral, corresponde al “punto muerto” de la caja de cambios automática. Al seleccionar N, la transmisión se desacopla de las ruedas, así que el vehículo no avanzará aunque se presione el acelerador.

La transmisión automática puede no alcanzar a generar las revoluciones requeridas para ascender de manera óptima. (Ford Blog)
La letra N significa neutro y se debe usar cuando se remolque el auto. (Foto: Ford Blog)

Según manuales de fabricantes como Toyota o Ford, este modo es útil cuando se requiere mantener el motor encendido sin que el auto se desplace, como durante una espera prolongada o al remolcar el vehículo.

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A diferencia de Park (P), que bloquea los engranajes e impide cualquier movimiento, N no activa ningún seguro de retención. Por este motivo, se sugiere utilizarlo con precaución, sobre todo en superficies inclinadas.

En qué se distingue la letra M de la N

La letra M se refiere al modo Manual en la transmisión automática. Esta configuración permite al conductor seleccionar manualmente las marchas, sin necesidad de un pedal de embrague. Dependiendo del modelo y año del vehículo, el cambio manual puede realizarse desde la palanca o desde mandos en el volante.

Primer plano de un selector de marchas de carro automático en color negro, con las letras P, R, N, D, M visibles y la letra M iluminada en naranja.
La letra M se utiliza cuando se quiere controlar las marchas del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que N desconecta la transmisión de las ruedas y deja el vehículo en punto muerto, M otorga el control directo sobre los cambios de marcha. El modo Manual se utiliza para ajustar el régimen del motor según las necesidades del camino, lo que es útil al subir pendientes, adelantar o conducir en carreteras con curvas.

Cuándo se debe usar la posición N

La posición Neutral se sugiere en situaciones específicas. Se utiliza al remolcar el vehículo, porque permite que las ruedas giren sin resistencia mecánica y protege la caja de daños.

Además, puede emplearse en paradas prolongadas, aunque no conviene dejar el auto en N en pendientes o lugares donde pueda desplazarse accidentalmente.

Interior de un vehículo con un conductor manejando, mostrando el volante, el tablero y la mano del conductor sobre el selector giratorio de cambios.
No se debe cambiar de marcha mientras el auto esté en movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se debe seleccionar N mientras el auto se encuentra en movimiento a altas velocidades ni utilizarlo como sustituto del freno de estacionamiento. Tras emplear N, es importante volver a Drive (D) para continuar la marcha o a Park (P) para estacionar con seguridad.

Cuáles precauciones deben tenerse al manejar una caja automática

El uso adecuado de la palanca de cambios automática es esencial para prevenir daños y garantizar la seguridad. Es importante seleccionar la posición correcta según la situación y evitar cambios bruscos entre P (estacionar), D (conducir) y R (reversa), asegurándose de que el auto esté completamente detenido antes de modificar el modo.

autos - caja de cambios - autos automáticos - tecnología - 30 de abril
Hay otras posiciones en la palanca de cambios que se deben considerar para una conducción segura. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al remolcar un vehículo con transmisión automática, la palanca debe colocarse en N y el motor debe estar apagado para evitar daños en el sistema. Para estacionar, siempre debe seleccionarse P y asegurarse de que el vehículo esté detenido.

Qué otras posiciones existen en automático y cuáles son sus funciones

Sumado a N y M, la transmisión automática incluye P (Park), que bloquea los engranajes para impedir el movimiento; R (Reverse), que activa la marcha atrás; y D (Drive), que permite avanzar y gestiona automáticamente los cambios.

Otros modelos pueden tener L (Low), que limita la transmisión a marchas bajas, útil para pendientes o caminos difíciles; S (Sport), que modifica la respuesta del motor para una conducción más deportiva; y W (Winter), que facilita el arranque en superficies resbaladizas al comenzar en segunda marcha.

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