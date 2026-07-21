Cómo sigue la causa por el femicidio de la joven de 22 años encontrada dentro de un pozo séptico en José C. Paz

La joven asesinada

El expediente en el que se investiga el femicidio de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un pozo séptico en la localidad bonaerense de José C. Paz, aún espera sumar dos elementos claves: el resultado de la autopsia y la declaración indagatoria de Ignacio Daniel González, el dueño de la casa donde hallaron a la víctima y único detenido por el crimen.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que en cuanto a los exámenes forenses, se espera que los resultados para saber cómo fue asesinada se conozcan la semana próxima. Respecto al acusado, señalaron que el hombre sería vecino de ella. Él todavía permanece detenido en la provincia de Chaco, a donde viajó poco después de -presuntamente- haber cometido el femicidio, a la espera de que lo trasladen a territorio bonaerense.

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“El trámite del traslado debe cumplir con ciertas formalidades requeridas por la normativa. No es inmediato”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La desaparición de Karina fue denunciada el 13 de julio por Ramón David Barrionuevo, pareja de la víctima, quien declaró que había discutido con ella por celos, que se fue a dormir y al despertar ella ya no estaba.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado en los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio y que efectivamente durante la madrugada hubo discusiones en la pareja.

La joven de 22 años no se llevó el celular, la tarjeta SUBE ni bolsos con ropa, y que dejó en la vivienda a su hijo de siete años, de una relación anterior.

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Según trascendió, la joven solía ausentarse después de peleas, aunque siempre regresaba. El informe policial señaló que la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 activó el protocolo de búsqueda y ordenó tareas a la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz.

Cómo identificaron al principal sospechoso

Hasta ese momento, todo era un misterio. Sin embargo, la aparición de un video en el que se ve a Karina cambió todo. Mediante una imagen captada por una cámara privada a las 6 del domingo, se observó a la joven con su bicicleta y al lado de ella un hombre al que no identificaron, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

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La imagen de Karina con su presunto femicida

La Policía indicó que primero exhibieron esas imágenes a familiares de la mujer, que dijeron no reconocer al hombre. Pero, la situación cambió este sábado pasado, cuando el video se difundió públicamente.

Según se dio a conocer, familiares del hombre que aparecía en las imágenes llamaron a la Policía e informaron que se trataba de Ignacio Daniel González, de 35 años.

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Dijeron que, tras insistir por teléfono, González les confesó haber matado a Karina y que arrojó el cuerpo al pozo séptico de su casa, ubicada en la calle Suecia al 4200.

Tras una orden allanamiento, la Policía bonaerense llegó hasta la vivienda y lograron encontrar en el pozo séptico el cuerpo enterrado de Karina. Estaba sin sus prendas de vestir, que estaban envueltas en su cabeza y algunas prendas del sospechoso que se visualizan en el video.

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Asimismo, encontraron pedazos de la bicicleta que él había roto y que también arrojó al pozo. El femicida finalmente se entregó en la Comisaría Primera de la localidad de Charata, Chaco.

El vínculo entre el femicida y Karina era un vínculo de vecinos, de conocidos, según los primeros datos. Aún no se sabe si se encontraron de casualidad o si ya estaba pactado. Lo cierto es que González es el principal sospechoso de haber asesinado a la mujer.

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En ese sentido, trascendió que en la vivienda del femicida también vivían su esposa y su hijo, pero al momento del hecho, no se encontraban, ya que el menor estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Resta ahora saber los resultados de la autopsia para saber cómo la mató y si va a explicarle la Justicia de San Martín por qué mató a Karina.