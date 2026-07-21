Investigación panameña revela que extractos de sargazo inhiben hasta 97% el parásito de la malaria

Los extractos de dos especies de sargazo inhibieron hasta 97,35% el crecimiento del parásito de la malaria en pruebas de laboratorio. Cortesía

Un proyecto desarrollado por un estudiante, una docente y una investigadora panameña encontró que dos especies de sargazo que llegan estacionalmente a las costas del Caribe de Panamá contienen compuestos con potencial para combatir la malaria, una enfermedad que durante dos mil veintiséis ha provocado miles de contagios en el país.

La investigación fue realizada por el estudiante Isaac Almanza, la profesora Noemí León de Santos y la doctora Lorena Coronado, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología.

Sus resultados fueron publicados el tres de julio de dos mil veintiséis en la revista científica Integrative and Comparative Biology, perteneciente a Oxford University Press.

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El estudio evaluó extractos acuosos de las especies pelágicas Sargassum fluitans y Sargassum natans, recolectadas durante varamientos estacionales en la costa caribeña panameña. Los extractos fueron preparados a una temperatura de cincuenta grados Celsius y posteriormente probados contra la cepa HB3 de Plasmodium falciparum, uno de los parásitos que causa las formas más peligrosas de malaria.

Isaac Almanza desarrolló la investigación bajo la mentoría de la Dra. Lorena Coronado, en el marco del Programa Jóvenes Científicos de la Senacyt.Isaac Almanza desarrolló la investigación bajo la mentoría de la Dra. Lorena Coronado, en el marco del Programa Jóvenes Científicos de la Senacyt.

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Isaac Almanza desarrolló la investigación bajo la mentoría de la Dra. Lorena Coronado, en el marco del Programa Jóvenes Científicos de la Senacyt. Cortesía

Los resultados mostraron una inhibición del crecimiento del parásito de hasta 97% con Sargassum fluitans y de 96%con Sargassum natans, utilizando una concentración del 10% en los ensayos de laboratorio.

Las observaciones microscópicas detectaron alteraciones pronunciadas en los parásitos, pero no daños relevantes en los glóbulos rojos que los hospedaban. Los extractos también presentaron baja toxicidad en células epiteliales Vero, utilizadas habitualmente para evaluar la seguridad inicial de sustancias en investigaciones biomédicas.

Los hallazgos son prometedores, pero todavía no representan un tratamiento disponible para la población. Se trata de resultados obtenidos in vitro, por lo que los compuestos deberán ser identificados, aislados y sometidos a nuevas pruebas de seguridad y eficacia antes de considerar ensayos clínicos en seres humanos.

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Un recurso abundante y problemático

El sargazo es un género de macroalgas marrones que flota en la superficie del mar gracias a pequeñas estructuras llenas de gas. En cantidades normales funciona como refugio, fuente de alimento y zona de reproducción para peces, tortugas, aves y otras especies marinas.

El sargazo cumple una función ecológica en mar abierto, pero sus acumulaciones masivas pueden afectar playas, ecosistemas y actividades económicas. Crédito: X/@SEMAR_mx

El problema comienza cuando enormes masas son transportadas por los vientos y las corrientes hasta las costas. Allí pueden bloquear playas, afectar actividades turísticas y pesqueras, alterar los ecosistemas y producir malos olores durante su descomposición.

Las acumulaciones también pueden provocar daños en infraestructura y generar riesgos ambientales, sociales y económicos para las comunidades costeras.

Desde 2011, los grandes arribos se han vuelto recurrentes en el Caribe. Entre las posibles causas se encuentran las aguas cálidas, la disponibilidad de nutrientes aportados por grandes ríos, el polvo del Sahara, los cambios en los vientos y las corrientes oceánicas.

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El sargazo comienza a concentrarse desde enero o febrero y suele desplazarse hacia el Caribe durante la primavera y el verano boreal; para junio, el cinturón de algas puede extenderse por gran parte del Atlántico tropical.

Miles de casos de malaria en Panamá

La malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. No se contagia directamente entre personas y puede prevenirse y curarse cuando se diagnostica y trata oportunamente.

Hasta finales de junio, Panamá acumulaba 4.588 casos de malaria, superando la cifra registrada en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, que suelen aparecer entre diez y quince días después de la picadura. En casos graves puede causar dificultad respiratoria, convulsiones, confusión, fatiga extrema, ictericia, sangrado anormal y orina oscura o con sangre. Sin tratamiento, una infección por P. falciparum puede avanzar rápidamente y provocar la muerte rápida.

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En Panamá, hasta finales de junio se habían registrado más de 4,580 casos de malaria, un incremento importante frente a los datos del año pasado en igual periodo.

El proyecto surgió en 2023 dentro del Programa Jóvenes Científicos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Almanza, estudiante del Centro de Educación Básica General Cristóbal Adán de Urriola, en Arraiján, fue orientado por Coronado y acompañado por León de Santos.

La investigación muestra cómo una biomasa considerada problemática para las costas podría transformarse en una fuente accesible de compuestos de interés farmacológico.