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Por qué aparece LTE y no 4G en la señal de tu celular y qué debes hacer para evitarlo

Estas letras no indican un fallo en el teléfono móvil, pero sí problemas de conexión a internet

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Pantalla de teléfono móvil con la hora 10:24, el indicador LTE, barras de señal de red, icono de wifi y porcentaje de batería 87%.
LTE en la pantalla del teléfono indica el tipo de conexión móvil activa y la velocidad máxima de internet disponible en ese momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del símbolo LTE en la pantalla de un teléfono móvil suele generar preguntas entre los usuarios, especialmente al no saber por qué no aparece 4G o 5G.

Estas letras pueden causar dudas sobre un potencial problema en el teléfono, pero realmente es una señal el tipo de conexión móvil que se tiene en ese momento y, por tanto, la velocidad máxima de internet que puede alcanzar el dispositivo en ese momento.

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Qué significa LTE y cómo se diferencia de 4G

LTE responde a las siglas de Long Term Evolution (“Evolución a Largo Plazo”). Se trata de un estándar de comunicación inalámbrica desarrollado para mejorar la experiencia de internet móvil, tanto en velocidad como en estabilidad, respecto a tecnologías anteriores como 2G y 3G.

LTE fue concebido como un paso intermedio entre la tercera y la cuarta generación de redes móviles, ofreciendo mayor capacidad de red para teléfonos inteligentes y otros aparatos celulares.

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Parte superior de la pantalla de un teléfono móvil negro con la hora 10:45, ícono de señal, texto LTE en un círculo naranja, ícono de WiFi y batería al 78%.
LTE significa Long Term Evolution y fue desarrollado como un estándar de comunicación inalámbrica para mejorar la velocidad y la estabilidad frente a 2G y 3G.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El término 4G denomina a la cuarta generación de tecnología móvil, que establece estándares de velocidad y eficiencia superiores a los de generaciones previas. LTE se encuentra dentro de esta categoría, pero existen matices.

Originalmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estableció que solo las redes capaces de brindar velocidades de hasta 1 Gbps para usuarios en reposo y 100 Mbps en movimiento podían llamarse 4G. LTE, aunque más rápido que el 3G, no alcanzaba estos valores en sus primeras implementaciones, por lo que durante un tiempo se lo consideró un “3,95G”.

En 2010, la UIT flexibilizó sus criterios y permitió identificar como 4G a tecnologías como LTE y WiMAX, aunque no llegaran a los máximos teóricos iniciales. Así, en la práctica, LTE pasó a ser conocido como “4G LTE” y, con la llegada de LTE-Advanced (LTE-A), la brecha de velocidad se redujo, llegando incluso a igualar el rendimiento del 4G puro.

El motivo por el que aparece la notificación LTE y no 4G en muchos dispositivos se relaciona con la infraestructura disponible, la compatibilidad del equipo y la presencia de redes avanzadas en la zona.

(Imagen ilustrativa Infobae)
LTE surgió como un paso intermedio entre 3G y 4G, con mayor capacidad de red para teléfonos inteligentes y otros dispositivos celulares.(Imagen ilustrativa Infobae)

Si el teléfono no detecta cobertura de una red 4G completa, o si el operador emplea tecnología LTE estándar, la pantalla mostrará LTE como el tipo de señal activa.

Qué implica la conexión LTE en el uso diario

La conexión a una red LTE ofrece ventajas notables respecto a generaciones anteriores. Permite velocidades de descarga de hasta 100 Mbps y de subida de hasta 30 Mbps, además de una latencia reducida y una eficiencia energética mejorada.

Estas características posibilitan la navegación web fluida, la transmisión de video en alta calidad y la realización de videollamadas sin interrupciones graves, siempre que la cobertura sea adecuada.

En la actualidad, muchas zonas urbanas y suburbanas cuentan con despliegues de LTE-A, que pueden alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps e incluso superar los 1.000 Mbps, igualando los valores de 4G avanzado. No obstante, en regiones menos densamente pobladas o con menor desarrollo tecnológico, la cobertura puede limitarse a LTE estándar.

La diferencia práctica para el usuario puede notarse, por ejemplo, en el tiempo necesario para descargar archivos pesados o transmitir contenido en alta definición. Mientras que una película en HD puede descargarse en pocos minutos con 4G, el mismo proceso puede extenderse en LTE según la calidad de la cobertura y el tráfico de la red.

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
La conexión LTE puede ofrecer hasta 100 Mbps de descarga, hasta 30 Mbps de subida y una latencia menor para navegación web, video y videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición del símbolo LTE en la pantalla depende de varios factores. Uno de los más comunes es la ausencia de infraestructura 4G o 5G en el área donde se encuentra el usuario.

Si la zona solo dispone de antenas LTE, el teléfono se conectará a dicha red, aunque el dispositivo sea compatible con tecnologías superiores. Adicionalmente, algunos modelos de teléfonos o tarjetas SIM están configurados para priorizar conexiones LTE por motivos de compatibilidad o ahorro de energía.

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