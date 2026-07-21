Crimen y Justicia

Crimen en Loma Hermosa: detuvieron a dos menores acusados de asesinar a tiros al policía de la Federal

La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez (36), quien fue abordado por dos delincuentes mientras circulaba a bordo de su moto. Imágenes sensibles

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Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa

Dos menores fueron detenidos este martes acusados del crimen de Cristian Alberto Gerez, el cabo de la Policía Federal que murió el lunes a la noche tras ser baleado por dos motochorros que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

La Policía Bonaerense logró identificar a los presuntos autores del homicidio a través de las cámaras de seguridad y tras una serie de tareas de seguimiento, según informaron fuentes del caso a Infobae.

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El hecho ocurrió sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, en Loma Hermosa, y el timer de la cámara de vigilancia que captó el hecho muestra que eran las 20:20 cuando Gerez sufrió el ataque fatal.

El video da cuenta de que Gerez, de 36 años y quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la PFA, perteneciente a la Superintendencia de Comunicaciones, circulaba a bordo de su moto cuando dos motochorros, ambos con los cascos puestos, se le pusieron a la par y le exigieron que descendiera de su rodado.

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Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
El momento del ataque.

A modo de advertencia, uno de los delincuentes disparó un tiro al aire, bajó del asiento del acompañante y se abalanzó sobre la víctima.

En un principio, Gerez no parecía resistirse al robo: al ver que los asaltantes estaban armados, bajó de inmediato de su moto, empezó a caminar hacia atrás para alejarse de la escena y colocó las manos en alto.

A pesar de ello, uno de los motochorros persiguió a Gerez para que también entregara sus pertenencias personales.

Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
Gerez intentó resistirse al robo y trató de extraer su arma reglamentaria.

En ese momento, la víctima intentó extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas y esa acción provocó la violenta reacción de uno de los ladrones. Sin mediar palabras, efectuó dos disparos contra Gerez, que cayó tendido sobre el asfalto y murió minutos después.

Con Gerez abatido, el tirador se subió a su moto, descartó el bolso que le había sustraído en medio de los forcejeos y huyó junto a su cómplice en dirección a Ruta 8.

Al recibir el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 5a de Tres de Febrero se presentaron en el lugar del hecho y constataron que Gerez se encontraba inmóvil. Luego, personal del SAME verificó que la víctima no tenía signos vitales.

Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
Uno de los asaltantes disparó dos veces contra Gerez y se dio a la fuga junto a su cómplice.

Inicialmente, la investigación quedó en manos del fiscal Fabricio Iovine, de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Martín, aunque fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que la causa luego pasó a la órbita de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que los delincuentes serían menores de edad.

Fuentes judiciales precisaron a este medio que el informe preliminar de la autopsia indica que uno de los disparos impactó en el cráneo de Gerez, quien sufrió una lesión cerebral y murió en el acto.

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