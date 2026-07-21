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El próximo Starlink Mini 2 tendría batería propia y lo podrías llevar encima de tu auto

La siguiente generación de antenas satelitales sería capaz de soportar temperaturas de hasta casi 100°C

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La antena Starlink Mini pesa poco más de 1 kg.
Starlink prepara la nueva antena Mini 2 con batería integrada para ofrecer internet satelital portátil sin depender de tomas de corriente. (SpaceX)

Starlink prepara una nueva antena, se trata de la Mini 2 que contará con batería integrada para ofrecer una mejor experiencia de internet satelital portátil y no depender de tomas de corriente.

Oleg Kutkov, una fuente habitual de novedades sobre la compañía, ha sido el encargado de dar detalles de esta filtración, que por ahora está en etapa de desarrollo y él asegura entrará en una inminente producción. Aunque SpaceX no ha confirmado nada por ahora.

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Qué se sabe del nuevo Starlink Mini 2

El Starlink Mini 2 se caracteriza por un tamaño más reducido en comparación con su predecesor. Las dimensiones del nuevo modelo pasan a 225 x 273 mm, frente a los 236 x 276 mm del primer Mini. Esta reducción responde a la filosofía general de la línea Mini: equipos cada vez más pequeños, fácilmente transportables y sin sacrificar sus funciones.

La gran novedad es la batería de litio integrada, una demanda constante de los usuarios que buscan libertad total de enchufes. Se trata de una batería de cuatro células (4S), que se administra mediante un sistema BMS (Battery Management System).

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Este dispositivo ya está disponible en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, El Salvador, Guatemala y Panamá. (Starlink)
El Starlink Mini 2 reduce su tamaño a 225 x 273 mm frente al modelo original y refuerza la propuesta de equipos transportables. (Starlink)

El terminal puede cargarse a través de un puerto USB-C, con un rango de entrada de 11V a 24V. Este diseño elimina la necesidad de fuentes externas de energía durante el uso, lo que convierte al Mini 2 en una opción real para quienes se desplazan en vehículos, viajan en camper o simplemente necesitan conectividad en sitios alejados de la red eléctrica.

El avance hacia un equipo completamente autónomo responde a las tendencias de movilidad y al crecimiento de la demanda de conexión en movimiento. El Starlink Mini 2 incluye un sistema GPS integrado con soporte explícito para uso en desplazamiento, pensado para colocarse en techos de vehículos.

Un aspecto que destaca en la nueva antena es el aumento en los límites térmicos operativos. El Starlink Mini 2 podrá soportar temperaturas de hasta 95°C y 99°C (en comparación con los 79°C y 83°C del modelo original).

Este rango ampliado permitirá que el dispositivo funcione sin inconvenientes en entornos con condiciones extremas de calor, una ventaja apreciable para quienes utilizan el servicio en exteriores o en regiones cálidas.

El Starlink Mini 2 incorpora GPS integrado y soporte para uso en desplazamiento, con un diseño pensado para instalarse en techos de vehículos. (REUTERS/Dado Ruvic)
El Starlink Mini 2 incorpora GPS integrado y soporte para uso en desplazamiento, con un diseño pensado para instalarse en techos de vehículos. (REUTERS/Dado Ruvic)

A pesar de que la capacidad exacta de la batería no se ha revelado, sí se menciona la importancia de la autonomía para los usuarios móviles. El hecho de que la antena pueda operar durante varias horas sin necesidad de recarga promete ser un punto de inflexión para quienes dependen de la conectividad en situaciones donde la energía eléctrica es limitada o inexistente.

Cuáles son los principales cambios técnicos y de optimización de diseño

El Starlink Mini 2 incorpora una placa base más compacta y reduce sus elementos de antena de 571 a 549, optimizando espacio y peso sin perder funcionalidad.

Conserva el procesador “Catapult” de la versión anterior, pero la inclusión de batería interna exige un control energético estricto: el tiempo de transmisión de datos baja del 75% al 11%, priorizando la autonomía. Así, el dispositivo opera más tiempo en reposo para ahorrar energía, lo que puede afectar las subidas intensivas de datos.

También se registra una leve disminución en la potencia radiada, de 27.57 dBW a 27.4 dBW, ajuste necesario para mantener el rendimiento dentro de las nuevas condiciones impuestas por la batería.

El Starlink Mini 2 usa una placa base más compacta y reduce sus elementos de antena de 571 a 549 para optimizar espacio y peso. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/FilePhoto/File Photo)
El Starlink Mini 2 usa una placa base más compacta y reduce sus elementos de antena de 571 a 549 para optimizar espacio y peso. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/FilePhoto/File Photo)

Cuándo estaría listo el nuevo Starlink Mini 2

La producción en masa del Starlink Mini 2, identificado como “mini2_prod1”, anticipa un lanzamiento inminente. Si bien SpaceX aún no confirma la fecha, este paso suele preceder la apertura de pedidos y podría generar descuentos en el modelo Mini original.

Ambos dispositivos podrían convivir, ya que el Mini 2 prioriza la autonomía gracias a su batería interna, mientras que el modelo anterior mantiene mayor capacidad de transmisión. La reducción del ciclo de transmisión puede limitar las cargas intensas, pero la portabilidad y la independencia eléctrica convierten al Mini 2 en una alternativa atractiva para usuarios en movimiento o en lugares remotos.

Este nuevo equipo busca convertirse en la opción preferida de quienes requieren conectividad fiable y portátil, consolidando una evolución en las soluciones satelitales para viajeros y aventureros.

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