Papelera de WhatsApp en Android y iPhone: cómo vaciarla paso a paso

WhatsApp almacena muchos archivos que ocupan gran cantidad de recursos del dispositivo. (Foto: Europa Press)

El uso cotidiano de WhatsApp en celulares Android y iPhone genera una acumulación constante de archivos en la memoria interna, lo que puede afectar el rendimiento general del teléfono.

El crecimiento de archivos provenientes de chats individuales y grupales, como imágenes, videos, audios y documentos, termina por saturar la memoria disponible, limitando la instalación de nuevas aplicaciones y ralentizando el sistema.

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Ante este problema, la papelera de reciclaje de WhatsApp, integrada en el menú de administración de almacenamiento, ofrece una alternativa directa para gestionar el espacio ocupado por archivos multimedia y documentos.

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp en dispositivos Android y iPhone

La función de administración de almacenamiento se ubica en el menú de ajustes, tanto en dispositivos Android como en iPhone. (Foto: WhatsApp)

La función conocida como “papelera de reciclaje” no aparece bajo ese nombre en la aplicación. Se integra dentro del apartado de Administración de almacenamiento, accesible desde el menú de Ajustes. Tanto en Android como en iPhone, el proceso es similar: se debe ingresar en Configuración y luego seleccionar la opción Almacenamiento y datos.

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En este apartado, WhatsApp despliega un desglose detallado de los archivos que ocupan más espacio en el dispositivo. El usuario puede ver la cantidad de memoria utilizada por cada tipo de archivo y por cada conversación.

Esta visualización facilita la identificación de los elementos prescindibles y agiliza el proceso de limpieza, sin riesgo de perder información relevante de la aplicación. El usuario puede revisar cada categoría y seleccionar los elementos que desea eliminar.

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Esta herramienta permite borrar archivos de gran tamaño o aquellos que ya no son necesarios, recuperando rápidamente espacio en la memoria interna. Es frecuente que los archivos de grupos acumulen varios gigabytes, sobre todo en dispositivos con uso intensivo de la aplicación.

Qué funciones adicionales ofrece WhatsApp para administrar el almacenamiento

La eliminación de imágenes, videos y documentos reduce el tamaño de las copias de seguridad y evita duplicaciones innecesarias.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la gestión manual del almacenamiento, WhatsApp incluye dos funciones extra para controlar la acumulación de archivos: la descarga automática y los mensajes temporales.

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La descarga automática, cuando está activa, guarda en la memoria del dispositivo cada archivo recibido, incluso si no es necesario conservarlo. Esta opción se puede configurar desde Ajustes, en la sección Almacenamiento y datos, donde es posible definir qué tipos de archivos se descargan y bajo qué condiciones de conexión.

Asimismo, los mensajes temporales eliminan automáticamente el contenido de una conversación tras un periodo determinado, lo que ayuda a evitar la saturación de archivos innecesarios.

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Por qué es clave liberar espacio en la aplicación de WhatsApp

Las actualizaciones de Android y Apple requieren que el celular tenga suficiente espacio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un dispositivo con la memoria interna saturada experimenta problemas de funcionamiento, porque el sistema operativo y las aplicaciones requieren espacio libre para crear archivos temporales y gestionar la memoria RAM.

Cuando el margen de almacenamiento se reduce, el teléfono responde con lentitud y puede presentar cierres inesperados de apps, sumado a un mayor desgaste de la memoria flash.

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Por esta razón, mantener bajo control el espacio ocupado por WhatsApp es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo del dispositivo.

Qué medidas permiten proteger la cuenta de WhatsApp

Resguardar la cuenta de WhatsApp es esencial para evitar accesos no autorizados y la pérdida de información personal. Una de las principales pautas consiste en activar la verificación en dos pasos, una función disponible en el menú de configuración de la aplicación.

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La verificación en dos pasos y la revisión de dispositivos vinculados refuerzan la protección ante intentos de acceso no autorizado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Este sistema solicita un código PIN adicional al registrar el número en un nuevo dispositivo, dificultando que extraños puedan tomar el control de la cuenta solo con el acceso al teléfono o la tarjeta SIM. Es clave mantener actualizada la aplicación, porque cada actualización corrige posibles vulnerabilidades y refuerza la seguridad.

Otra medida útil implica revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta, accediendo a la sección de Dispositivos conectados dentro de WhatsApp Web o Escritorio. Si se detecta algún acceso desconocido, es posible cerrar la sesión de forma remota.

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No se debe compartir el código de verificación recibido por SMS y evitar instalar aplicaciones de origen desconocido, porque pueden facilitar el robo de datos. Estas acciones contribuyen a que la información y las conversaciones permanezcan protegidas ante intentos de fraude.