La nueva herramienta de Nvidia promete identificar videos creados o alterados con inteligencia artificial

Nvidia presenta una herramienta que detecta videos hecho o modificados con IA. (Nvidia)

Nvidia presentó un nuevo servicio basado en inteligencia artificial capaz de detectar si un video fue generado o modificado mediante IA en apenas 22 milisegundos. La herramienta, denominada Nvidia NIM, busca ayudar a medios de comunicación, verificadores de información y organizaciones a identificar posibles deepfakes antes de que el contenido sea publicado o difundido.

El anuncio se realizó durante SIGGRAPH, la conferencia internacional dedicada a la computación gráfica y la infografía, donde la compañía destacó la necesidad de desarrollar herramientas que permitan preservar la confianza en el contenido audiovisual en un contexto marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial generativa.

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“El video fiable es el medio a través del cual la gente ve lo que sucede, comprende su importancia y se mantiene conectada e informada”, señaló Nvidia durante la presentación del servicio.

Un nuevo servicio de Nvidia detecta contenidos modificados con IA en vídeos en 22 milisegundos. (Nvidia)

Cómo funciona Nvidia NIM

La nueva herramienta utiliza modelos de inteligencia artificial para analizar un video fotograma por fotograma. Durante ese proceso busca patrones, inconsistencias y señales características que suelen dejar las tecnologías de generación de imágenes y videos mediante IA.

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Una vez finalizado el análisis, el sistema clasifica el contenido y entrega un resultado que facilita el trabajo de los equipos encargados de verificar la autenticidad del material audiovisual.

Entre las funciones previstas se encuentran la revisión automática de videos, la identificación de posibles alteraciones y la posibilidad de poner en cuarentena archivos sospechosos antes de que lleguen a publicarse o compartirse con el público.

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Nvidia explicó que el servicio está pensado para integrarse con otras plataformas de verificación, complementando los sistemas que ya utilizan medios de comunicación y organizaciones especializadas en la lucha contra la desinformación.

Nvidia NIM busca reducir las deepfakes que aparecen en las redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Detectar un video en apenas milisegundos

Uno de los aspectos más destacados del nuevo servicio es su velocidad de procesamiento. Según datos proporcionados por Nvidia, el sistema puede analizar un video con resolución Full HD (1080p) en aproximadamente 22 milisegundos cuando se ejecuta en equipos equipados con tarjetas gráficas RTX compatibles.

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En el caso de servidores empresariales que utilizan GPU Nvidia L40, el mismo proceso tarda alrededor de 30 milisegundos.

Este rendimiento permite analizar grandes cantidades de contenido prácticamente en tiempo real, una característica especialmente relevante para redacciones periodísticas, plataformas digitales y organismos que reciben miles de videos cada día.

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La rapidez también facilita automatizar parte del proceso de verificación sin generar retrasos importantes en los flujos de trabajo.

La nueva herramienta de Nvidia puede detectar en tan solo 22 milisegundos una deepfakes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Una respuesta al crecimiento de los deepfakes

La llegada de herramientas capaces de generar imágenes, voces y videos cada vez más realistas ha incrementado la preocupación por la difusión de contenido manipulado.

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Los llamados deepfakes permiten modificar rostros, voces o escenas completas con un nivel de realismo que, en muchos casos, dificulta distinguir entre una grabación auténtica y una creada mediante inteligencia artificial.

Este fenómeno representa un desafío creciente para periodistas, verificadores de datos, plataformas digitales y autoridades públicas, especialmente en contextos donde la rapidez de difusión puede favorecer la propagación de información falsa.

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Las deepfakes vienen avanzando según llegan mejoras en IA generativa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nvidia considera que este tipo de herramientas será cada vez más necesario a medida que los modelos de IA generativa continúen evolucionando y produzcan resultados más difíciles de detectar mediante observación humana.

Un apoyo para medios y verificadores

La empresa explicó que Nvidia NIM fue diseñado principalmente para apoyar a organizaciones que necesitan comprobar la autenticidad del contenido audiovisual antes de publicarlo.

Los medios de comunicación podrán utilizar el servicio como una capa adicional dentro de sus procesos editoriales, mientras que organizaciones dedicadas al fact-checking contarán con una herramienta que agiliza el análisis técnico de videos potencialmente manipulados.

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Además de detectar alteraciones, el sistema puede señalar los archivos que requieren una revisión más profunda por parte de especialistas, permitiendo concentrar los recursos humanos en los casos con mayores probabilidades de fraude.

Nvidia NIM es una herramienta que nació para apoyar a verificadores y organizaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial también se convierte en parte de la solución

Paradójicamente, Nvidia apuesta por utilizar inteligencia artificial para enfrentar uno de los principales problemas generados por esa misma tecnología.

Mientras las herramientas de creación de contenido sintético evolucionan rápidamente y hacen posible producir videos falsos con un nivel de realismo cada vez mayor, también crecen los esfuerzos para desarrollar sistemas capaces de identificar esas manipulaciones de forma automática.

La compañía considera que la confianza en el contenido audiovisual será uno de los grandes desafíos de los próximos años y que los sistemas de detección deberán evolucionar al mismo ritmo que las tecnologías generativas.

Con Nvidia NIM, la empresa busca ofrecer una solución que combine velocidad, automatización e integración con los flujos de trabajo existentes, facilitando la detección temprana de posibles deepfakes y contribuyendo a fortalecer los procesos de verificación de información en un entorno digital donde distinguir entre contenido real y sintético resulta cada vez más complejo.