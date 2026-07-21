Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de julio

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Dónde están las mejoras económicas de las que habla el Gobierno: uno por uno, los argumentos del Vocero presidencial En la primera conferencia de prensa tras asumir funciones, el portavoz enfrentó consultas sobre indicadores de actividad, salarios y políticas económicas

Según Martín Galdeano, presidente de Ford, la venta de autos nacionales cayó 40% y la llegada de marcas chinas “está recién empezando” El ejecutivo describió un mercado automotriz con exceso de oferta y proyectó que los vehículos de China, hoy con el 15% del market share, pueden duplicar su presencia en los próximos años

Mercados: suben las acciones argentinas, respaldadas por las alzas de Wall Street y el petróleo El S&P Merval avanza 1,5% y los ADR exhiben ganancias generalizadas en Nueva York. Los bonos operan dispares y el riesgo país sube a 417 puntos básicos

Marito, el carnicero influencer, reveló cuál es el corte que está en oferta por la baja del consumo y cuánto cuesta El comerciante contó que debieron bajar los precios del típico corte ante la falta de demanda, sobre todo en esta época del año