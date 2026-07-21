Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de julio

Sube el dólar blue
La cotización blue del dólar gana cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.545 para la venta, su precio más alto desde el 22 de octubre. La divisa informal sube por tercera rueda consecutiva.
Fue otra rueda intensa en Estados Unidos que contagió al mundo, pero se descomprimió cerca del cierre por las declaraciones de los representantes de EE.UU. e Irán acerca de un diálogo sobre el estrecho de Ormuz. En ese momento, el precio del petróleo había superado los USD 90 y los operadores consideraban necesario revisar sus proyecciones sobre inflación y tasas.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene invariable a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,04 para la venta y $1.450,75 para la compra.
El BCRA compró USD 32 millones en el mercado
El lunes el BCRA compró en el mercado USD 32 millones, el 5,5% del volumen del spot mayorista, mientras que las reservas internacionales brutas avanzaron USD 23 millones, a USD 48.807 millones, con la incidencia de una baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.012,50 a onza.
Con leve alza, el dólar mayorista hilvanó la cuarta suba consecutiva, en un mercado de cambios que mantuvo el ritmo de liquidaciones, con USD 582,3 millones negociados en el segmento de contado.
Máximo de nueve meses para el dólar blue
El dólar blue es ofrecido a $1.540 para la venta. El dólar informal anota una suba de 25 pesos en julio, el precio más alto desde el 22 de octubre, nueve meses atrás.
El comercio exterior argentino volvió a mostrar una performance excepcional en junio. El país registró un superávit comercial de USD 2.194 millones, casi tres veces superior al del mismo mes del año pasado, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una recuperación mucho más moderada de las importaciones.