Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de julio

El billete al público se negocia a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El blue alcanza los $1.545. El BCRA compró ayer USD 32 millones en el mercado

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15:05 hsHoy

Sube el dólar blue

La cotización blue del dólar gana cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.545 para la venta, su precio más alto desde el 22 de octubre. La divisa informal sube por tercera rueda consecutiva.

13:42 hsHoy

Dólar estable, récord exportador y soja al alza: el Gobierno celebra las buenas noticias cambiarias, pero cae el salario real

La estabilidad cambiaria se potencia gracias al superávit fiscal y el incremento de la cotización de la oleaginosa. Sin embargo, la mejora en los indicadores económicos convive con una baja de los sueldos registrados, que volvieron a perder contra la inflación

El Gobierno recibe buenas noticias en materia de dólar, pero el salario real sigue cayendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno recibe buenas noticias en materia de dólar, pero el salario real sigue cayendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue otra rueda intensa en Estados Unidos que contagió al mundo, pero se descomprimió cerca del cierre por las declaraciones de los representantes de EE.UU. e Irán acerca de un diálogo sobre el estrecho de Ormuz. En ese momento, el precio del petróleo había superado los USD 90 y los operadores consideraban necesario revisar sus proyecciones sobre inflación y tasas.

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene invariable a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,04 para la venta y $1.450,75 para la compra.

13:10 hsHoy

El BCRA compró USD 32 millones en el mercado

El lunes el BCRA compró en el mercado USD 32 millones, el 5,5% del volumen del spot mayorista, mientras que las reservas internacionales brutas avanzaron USD 23 millones, a USD 48.807 millones, con la incidencia de una baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.012,50 a onza.

13:09 hsHoy

El dólar subió por cuarto día consecutivo y el blue alcanzó su precio más alto en nueve meses

El dólar avanzó a $1.481 en el mercado de cambios, con un sostenido monto de contado cercano a USD 600 millones. Al público en el Banco Nación continuó a $1.500 para la venta

El dólar sube solo 1,8% en el transcurso de 2026.
El dólar sube solo 1,8% en el transcurso de 2026.

Con leve alza, el dólar mayorista hilvanó la cuarta suba consecutiva, en un mercado de cambios que mantuvo el ritmo de liquidaciones, con USD 582,3 millones negociados en el segmento de contado.

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13:09 hsHoy

Máximo de nueve meses para el dólar blue

El dólar blue es ofrecido a $1.540 para la venta. El dólar informal anota una suba de 25 pesos en julio, el precio más alto desde el 22 de octubre, nueve meses atrás.

13:09 hsHoy

Boom exportador: prevén que el superávit comercial sumará USD 7.000 millones en la segunda mitad del año

En el primer semestre llegó a casi USD 14.000 millones, más que en todo 2025. En los próximos meses aflojarán las exportaciones, pero se llegaría al nivel histórico de USD 100.000 millones

La Argentina podría alcanzar un nivel récord de exportaciones en 2026: USD 100.000 millones. (AP)
La Argentina podría alcanzar un nivel récord de exportaciones en 2026: USD 100.000 millones. (AP)

El comercio exterior argentino volvió a mostrar una performance excepcional en junio. El país registró un superávit comercial de USD 2.194 millones, casi tres veces superior al del mismo mes del año pasado, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una recuperación mucho más moderada de las importaciones.

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