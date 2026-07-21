Emiten orden de detención contra el salvadoreño acusado de matar a un veterano del ejército de Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el ICE emitió una orden de detención contra Axel Eduardo C. por el asesinato de James Randy Witten en Utah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el 20 de julio de 2026 que el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU., por su siglas en ingles) emitió una orden de detención contra Axel Eduardo C., un inmigrante indocumentado salvadoreño acusado de asesinar el 30 de mayo en West Point, Utah, a James Randell “Randy” Witten, un veterano de 71 años del Ejército y la Fuerza Aérea.

La controversia estalló cuando el organismo reveló que el sospechoso ya había sido liberado dos veces en California pese a antecedentes penales y a solicitudes previas de detención migratoria. Según el comunicado oficial, Axel Eduardo C. había sido condenado por violencia doméstica en Santa Ana, California, en 2024 y arrestado otra vez por el mismo delito en Laguna Niguel en 2025.

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El departamento precisó en su nota de prensa que James Witten decoraba el porche de su casa cuando un automóvil se detuvo frente a la vivienda. Un hombre bajó del vehículo, disparó varias veces contra el veterano y huyó en el mismo auto.

Las autoridades de Utah indicaron que James Randy Witten fue atacado a tiros el 30 de mayo mientras decoraba el porche de su casa en West Point. (Cortesía: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos)

Detalles de la detención y antecedentes del acusado

Las autoridades identificaron el vehículo mediante imágenes de vigilancia y lo localizaron el 16 de junio en Las Vegas, Nevada. La Policía Metropolitana de Las Vegas detuvo allí a Axel Eduardo C., acusado de homicidio con arma peligrosa, disparo de arma de fuego con resultado de lesiones graves, posesión ilegal de arma peligrosa por una persona con antecedentes penales y obstrucción a la justicia. Fue trasladado a la cárcel del condado de Davis el 29 de junio.

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De igual manera, el ICE emitió la orden de detención inmediatamente después del arresto. El organismo pidió además a las autoridades del condado de Davis, en Utah, que mantengan al acusado bajo custodia mientras avanzan el proceso judicial y el procedimiento migratorio.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, dijo que los políticos de California que defienden las políticas de santuario liberaron al acusado dos veces tras sus arrestos por violencia doméstica. Afirmó que, tras esas liberaciones, cometió el asesinato del veterano.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el salvadoreño ingresó de manera irregular a Estados Unidos por California en 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bis sostuvo además que “nunca se le debería haber permitido a este inmigrante ilegal estar en nuestras calles, y James Witten debería seguir vivo hoy”. También pidió a las autoridades de Utah que no lo liberen y que colaboren con el ICE para que pueda ser expulsado del país.

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Las autoridades federales vincularon de forma directa la muerte de Witten con las restricciones que, según su versión, impiden ejecutar detenciones migratorias cuando una persona sale de cárceles locales.

Según la información oficial, Axel Eduardo C. ingresó de manera irregular a Estados Unidos por California en el año 2021. El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que su prioridad es “garantizar la seguridad pública y la aplicación de las leyes migratorias”.

La víctima residía en Utah desde hacía varios años y había acumulado décadas de servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos. El organismo federal insistió en que busca evitar que el acusado salvadoreño sea liberado por tercera vez.

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