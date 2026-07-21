El Salvador

Ocho estudiantes terminaron intoxicados en El Salvador luego de consumir semillas

Una alumna llevó el producto al salón poco después de iniciar la jornada y lo compartió con sus compañeros, quienes presentaron vómitos y malestar general minutos después, según Comandos de Salvamento

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El Salvador. semillas de tempate, alumnos
Ocho niños resultaron intoxicados tras consumir semillas de tempate en el Centro Escolar Juan Pablo Rodríguez Alfaro, en Rosario de la Paz. (Cortesía: Comandos de Salvamento Zacatecoluca)

Ocho niños resultaron intoxicados tras ingerir semillas de tempate en el Centro Escolar Juan Pablo Rodríguez Alfaro, ubicado en Rosario de la Paz, La Paz, la mañana de este martes, de acuerdo con reportes de los Comandos de Salvamento Zacatecoluca.

El incidente, que causó alarma entre la comunidad educativa y los familiares, motivó una rápida intervención de los cuerpos de socorro y autoridades de salud.

Según información compartida por Comandos de Salvamento Zacatecoluca, la intoxicación ocurrió poco después del inicio de la jornada escolar, cuando una estudiante llevó las semillas al aula y las ofreció a sus compañeros.

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Varios menores accedieron y, minutos después, comenzaron a presentar síntomas asociados con intoxicación, principalmente vómitos y malestar general. El caso se reportó de inmediato al personal docente, que solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

“Al llegar al centro escolar, nuestro personal encontró a los niños con signos evidentes de intoxicación y procedió a brindar atención prehospitalaria en el lugar”, indicó el cuerpo de socorro en redes sociales. La institución movilizó una unidad de emergencia y coordinó el traslado de los ocho afectados al Hospital Nacional Santa Teresa, en la cabecera departamental.

El Salvador. semillas de tempate, alumnos
Los menores presentaron vómitos y malestar general minutos después de ingerir las semillas de tempate dentro de la escuela. (Cortesía: Comandos de Salvamento Zacatecoluca)

Autoridades refuerzan la prevención tras intoxicación de menores por consumo de semillas

El personal médico del hospital realizó una valoración clínica a los menores, quienes ingresaron bajo observación para monitorear su evolución. Según los reportes brindados por el centro asistencial a los Comandos de Salvamento, los síntomas fueron tratados con medidas de soporte y todos los pacientes recibieron atención oportuna. “La intervención rápida fue clave para evitar complicaciones mayores”, afirmó el equipo de socorristas.

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A raíz del incidente, las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que los menores accedieron a las semillas. De igual manera, reiteraron el llamado a padres de familia y maestros para orientar a los estudiantes sobre los peligros asociados al consumo de plantas silvestres o semillas no comestibles, una recomendación que los equipos de Comandos de Salvamento Zacatecoluca enfatizaron durante su intervención.

El Salvador. semillas de tempate, alumnos
s semillas de tempate, también conocido como madreado, contienen compuestos tóxicos que pueden causar intoxicaciones.(Cortesía: Comandos de Salvamento Zacatecoluca)

El hecho generó preocupación en la comunidad de Rosario de la Paz, donde vecinos y familiares acudieron a las instalaciones del centro escolar y del hospital en busca de información sobre el estado de salud de los estudiantes. Voceros de Comandos de Salvamento confirmaron que, hasta el cierre de esta nota, todos los menores permanecen estables y bajo monitoreo médico.

Este episodio pone de relieve la importancia de la prevención y la educación sobre los riesgos asociados a la flora local.

Las autoridades educativas y de salud mantienen el caso bajo investigación para prevenir episodios similares con alumnos, maestros y padres de familia en el municipio de Rosario de la Paz y zonas aledañas. El objetivo es reforzar la conciencia sobre los peligros de la ingesta accidental o voluntaria de sustancias tóxicas presentes en plantas y semillas de acceso común en las comunidades.

Al mismo tiempo “reiteraron el llamado a padres de familia y docentes a orientar a los estudiantes sobre los riesgos de consumir plantas o semillas desconocidas”.

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