¿El riesgo país perforará los 400 puntos?: qué proyectan los analistas tras la mejora de la nota de la deuda argentina

Las tres calificadoras de riesgo más grandes del mundo elevaron la nota de la deuda argentina.

Moody’s elevó la calificación crediticia de Argentina y modificó su perspectiva a positiva tras observar una reducción significativa del riesgo de default y avances en la estabilización macroeconómica. La agencia se suma a Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que en meses anteriores también mejoraron su nota sobre el país. Esta nueva mejora plantea interrogantes sobre el impacto real que podrá tener en el riesgo país y si podría abrir la puerta a un eventual retorno de Argentina a los mercados financieros globales.

La pregunta central es si el reconocimiento de los logros fiscales, la acumulación de reservas y la baja de la inflación, señalados por Moody’s, serán suficientes para que la confianza de los inversores internacionales se traduzca en un descenso sostenido del indicador elaborado por JP Morgan, la condición clave para volver a financiarse en el exterior. El reconocimiento de las tres principales calificadoras internacionales marca un hito para el crédito argentino, cuya emisión en el exterior se clausuró en 2018.

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Consultados por Infobae, analistas y consultores coinciden en que la mejora de la nota representa una señal positiva y necesaria, aunque no se traduciría en una reducción muy significativa del riesgo país. Si bien la decisión de la agencia estadounidense confirma una tendencia —ya que las otras calificadoras habían actuado en la misma dirección—, el acceso a los mercados globales dependerá de la evolución del riesgo país y de las decisiones de política económica del Gobierno. Si logra perforar el umbral de los 400 puntos básicos -actualmente en 421-, la posibilidad podría volverse más concreta, aunque por ahora el equipo económico mantiene una estrategia de financiamiento local.

Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las implicancias de la mejora de la nota crediticia son “muy positivas” para el país ya que la calificadora “reconoce avances macros y consistencia en el plan de estabilización”.

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Al ser consultado sobre si esta decisión acerca al equipo económico a los mercados internacionales, Marrull planteó que “si esto ayuda a bajar mas el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos, puede ser”. En tal sentido, aclaró que dependerá del Gobierno ya que “hay mercado” para colocar deuda en el exterior.

A su turno, el analista financiero Christian Buteler explicó que por sus estatutos, los fondos internacionales tienen permitido operar o invertir en ciertos activos de riesgo y cuanto mejor es la calificación, los fondos que manejan más dinero tienen la posibilidad de invertir en activos argentinos, en este caso bonos.

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“Toda mejora abre la puerta hacia más capitales que pueden fluir hacia la Argentina. El mercado esperaba que esta mejora venga esta semana. Por lo tanto, no es que en forma concreta vas a tener una reacción realmente muy llamativa en el precio de los bonos. Igualmente, es bueno que todas las calificadoras estén viendo lo mismo: una mejora sobre el riesgo argentino”, subrayó.

En ese contexto, Buteler subrayó que la administración libertaria ya cuenta con la posibilidad de emitir deuda en el exterior con un riesgo país que ronda los 400 puntos básicos, aunque por el momento optó por financiarse en el plano local a tasas más bajas y menor duración.

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Según las previsiones, Moody’s calcula que para el año 2026 la economía peruana experimentará una expansión del 3%. Foto: CAF

Para María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, “probablemente esto tenga un efecto positivo en los mercados y en el riesgo país, y es un paso importante para que el Gobierno vuelva a los mercados”.

“Esto no implica que lo vaya a hacer definitivamente. De hecho, presentó un programa financiero para este año y el que viene que no requiere la salida de los mercados, pero lo que remarco es que las condiciones para que ello pueda ocurrir van mejorando con estas noticias”, apuntó Castiglioni Cotter.

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Respecto a un posible regreso al endeudamiento externo, Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet Capital, planteó que “es una decisión más personal del equipo económico” y que los funcionarios de la cartera presidida por Luis Caputo “fueron bastante claros en ese sentido: de momento no está la intención”.

“Si uno mira hoy Argentina con la perspectiva de comercio exterior que tiene por delante, con cómo honró todos los pagos de deudas, cómo sigue comprando reservas, cómo es prolijo en lo fiscal, la realidad es que hay fundamentos para que te guste el crédito argentino y también para pensar que en el futuro los bonos podrían rendir menos”, opinó de Luca.

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Y acotó: “En el medio se tiene que destrabar lo político el año que viene. Destrabar lo político es que haya o no haya cambio de mandato, que los andamios de este programa, principalmente el orden fiscal, se mantengan”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que, por el momento, no acudirá a los mercados internacionales al considerar que el costo del endeudamiento externo es muy elevado. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Por su parte, Tobias Sanchez, portfolio manager de Cocos, consideró que la suba de Moody’s no sorprende, ya que el mercado la venía anticipando y, en buena parte, ya estaba descontada del precio de los activos argentinos.

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“Pero hay algo que sí marca un punto de inflexión, con este movimiento se completa el tres de tres, las tres grandes calificadoras nos subieron la nota en lo que va del año. Fitch y S&P ya lo habían hecho entre mayo y junio, y ahora Moody’s se suma en el mismo nivel que las otras dos. Cuando las tres apuntan en la misma dirección, la señal deja de ser un dato aislado y pasa a ser tendencia. Lo relevante no es la letra en sí, sino lo que confirma, que la Argentina dejó de ser el país al borde del default y empieza a mostrar una mejora con bases más sólidas”, juzgó Sanchez.

Desde Puente mencionaron que, en principio, los bonos soberanos argentinos no evidenciaron una reacción significativa frente a la noticia de Moody’s, “dado que el mercado en su mayor parte ya estaba cerrado”. “No obstante, tampoco esperamos mucho ajuste tras esta noticia, dado que el repricing de la deuda a un nivel de B- ya se había hecho en su mayor parte luego de las primeras dos acciones de las calificadoras”, señalaron hacia adelante.

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