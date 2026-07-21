Al menos cinco trabajadores mineros permanecen atrapados en la puna de Catamarca por una tormenta de nieve

Operativo de rescate en Catamarca: al menos cinco operarios atrapados en la nieve

Cinco trabajadores mineros permanecen atrapados dentro de una camioneta en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento de Antofagasta de las Sierras, en la puna catamarqueña, tras quedar varados por una tormenta de nieve que acumuló hasta dos metros de altura en los caminos de la zona. Los equipos de rescate lograron establecer contacto con ellos al mediodía y avanzan para alcanzarlos por aire y por tierra, aunque el acceso físico sigue bloqueado por las condiciones del terreno y el temporal que no cede.

El operativo se desarrolla a más de 4.500 metros de altura, en una de las áreas de mayor actividad minera de la región. La zona corresponde al proyecto Fénix de extracción de litio que opera Río Tinto. Además de los cinco trabajadores inmovilizados, en el lugar también se encontraban turistas y personal de empresas contratistas, quienes fueron contenidos por los equipos de emergencia, aunque continúan en el lugar.

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Los operarios pudieron ser ubicados gracias a que contaban con teléfonos satelitales de Starlink, según confirmó Gustavo Molina, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, en diálogo con Infobae. Sin esa tecnología, la localización habría sido prácticamente imposible dada la nula visibilidad que genera el viento blanco en la alta montaña.

Cinco trabajadores mineros quedaron atrapados en una camioneta en el Salar del Hombre Muerto por una tormenta de nieve en Catamarca.

El rescate está a cargo de dos frentes simultáneos. Uno avanza desde Antofagasta de la Sierra y el otro desciende desde el propio salar. Los grupos de emergencia están conformados por representantes del Estado, empresas mineras, municipios y bomberos, en el marco de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

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Según contó el dirigente, el camino hacia los trabajadores presenta acumulaciones de nieve de dos metros, lo que obliga a utilizar maquinaria pesada para avanzar. Molina precisó que, al momento de la última comunicación, el viento blanco continuaba levantándose en la zona, lo que complica aún más las tareas. Pese a ello, indicó que todos los involucrados estarían en buen estado de salud.

En las inmediaciones existe un refugio perteneciente a puesteros de la zona, que podría ser utilizado en caso de que las condiciones climáticas impidan completar el traslado antes del anochecer. Fuentes del gobierno de Catamarca confirmaron a Infobae que los equipos estaban cerca de llegar al punto donde se encuentran los operarios varados.

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El operativo de rescate avanza a más de 4.500 metros de altura en el sitio Fénix, proyecto de litio que opera Río Tinto.

Río Tinto emitió un comunicado oficial en el que reconstruyó que un grupo de empleados y contratistas que había partido del sitio Fénix “debió interrumpir temporalmente su traslado hacia la localidad de Antofagasta de la Sierra”. La compañía señaló que la principal dificultad es el acceso físico, dado que las nevadas son de carácter excepcional y la transitabilidad en la zona es prácticamente nula. Según el texto, se analizan alternativas tanto por vía terrestre como aérea.

La empresa indicó que activó sus protocolos de respuesta a emergencias desde el momento en que tomó conocimiento de la situación y que trabaja en coordinación con las autoridades gubernamentales. Río Tinto también informó que reforzó las medidas preventivas en el campamento Fénix para resguardar al personal que permanece en el sitio durante la tormenta.

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Río Tinto informó que activó sus protocolos de emergencia y evalúa alternativas terrestres y aéreas para asistir al personal del sitio Fénix.

El temporal que provocó la emergencia forma parte de una ola polar que afecta a varias provincias del oeste del país. En Catamarca, el termómetro llegó a -27 ℃ (-16,6 ℉) en la cordillera de Fiambalá. En San Juan, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja por nevadas intensas en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia, con acumulaciones proyectadas de entre 50 y 150 centímetros. En Mendoza, durante el fin de semana se registró más de un metro y medio de nieve en sectores de la cordillera, con los registros más altos en Las Leñas y Los Puquios.

El medio local El Ancasti informó que otro grupo de mineros permaneció atascado en un sector de difícil tránsito durante más de 36 horas, y que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos. En Barreal, localidad del departamento sanjuanino de Calingasta, vecinos reportaron tres días consecutivos de nevadas que provocaron daños en viviendas y cortes en el suministro eléctrico, según Diario La Provincia SJ.

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