Costa Rica

Adultos mayores vivieron tres horas de terror tras ser secuestrados durante violento asalto en Costa Rica

Una pareja de adultos mayores fue privada de libertad durante cerca de tres horas luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su vivienda en Horquetas de Sarapiquí para cometer un asalto. Las víctimas fueron abandonadas kilómetros después y encontradas con vida por la Fuerza Pública.

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El OIJ mantiene abierta la investigación para identificar y capturar a los responsables del secuestro y robo. (Cortesía)
El OIJ mantiene abierta la investigación para identificar y capturar a los responsables del secuestro y robo. (Cortesía)

Lo que comenzó como un violento asalto a una vivienda terminó convirtiéndose en una noche de terror para una pareja de adultos mayores en Horquetas de Sarapiquí.

Don Alberto Venegas y doña Marielos Córdoba, ambos de 71 años, permanecieron cerca de tres horas privados de libertad luego de que varios hombres armados irrumpieran en su casa para robarles y posteriormente los obligaran a subir al vehículo de su propiedad.

Los hechos ocurrieron cuando al menos cinco hombres encapuchados ingresaron a la vivienda con el objetivo de sustraer pertenencias y dinero en efectivo. De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos amenazaron a la pareja y, durante la huida, decidieron llevárselos por la fuerza en un vehículo tipo pickup perteneciente a las víctimas.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que los delincuentes llegaron a la propiedad poco después de las 8:00 p. m. En los videos se observa cómo cuatro de los sospechosos recorren el inmueble mientras buscan objetos de valor y las llaves del vehículo. Minutos después obligan a los adultos mayores a abordar el automotor y abandonan el lugar.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios hombres ingresaron a la vivienda de la pareja en Horquetas de Sarapiquí. (Cortesía)

Familiares de la pareja creen que los asaltantes habrían vigilado la vivienda antes de cometer el delito, ya que Don Alberto y doña Marielos viven solos desde que decidieron retirarse en Sarapiquí tras pasar gran parte de su vida en San José y Heredia. Sus hijos los visitan únicamente durante los fines de semana, circunstancia que, según consideran, pudo haber sido aprovechada por los delincuentes.

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La Fuerza Pública recibió el reporte de un aparente asalto y, al llegar a la vivienda, encontró las puertas abiertas y el inmueble completamente desordenado. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los oficiales confirmaron que los propietarios habían sido privados de libertad, por lo que de inmediato activaron un operativo de búsqueda.

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que las víctimas fueron ubicadas horas después cerca de una finca piñera, en las cercanías de Horquetas, donde presuntamente fueron abandonadas por los sospechosos.

Los adultos mayores fueron obligados a subir a su propio vehículo durante la huida de los delincuentes. (Cortesía)
Los adultos mayores fueron obligados a subir a su propio vehículo durante la huida de los delincuentes. (Cortesía)

Poco tiempo después, las autoridades localizaron el pickup robado en Poasito de Alajuela. Para ese momento, el vehículo ya contaba con una orden de captura activa debido a la investigación por los delitos de privación de libertad y robo agravado.

A pesar de la violencia del hecho, los adultos mayores fueron encontrados con vida y sin lesiones de gravedad, aunque sus familiares aseguraron que vivieron momentos de profunda angustia.

“Gracias a Dios no pasó a más”, expresaron allegados de la pareja tras conocer que ambos se encontraban fuera de peligro.

La escena quedó bajo la dirección del Organismo de Investigación Judicial, que ahora trabaja en la recolección de evidencia para identificar a los responsables. Entre los elementos analizados figuran las grabaciones de las cámaras de vigilancia, las cuales permitieron establecer la participación de al menos cuatro hombres con el rostro cubierto mediante gorros y pañuelos.

El pickup robado fue recuperado en Poasito de Alajuela como parte del operativo policial. (Cortesía)
El pickup robado fue recuperado en Poasito de Alajuela como parte del operativo policial. (Cortesía)

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso. Los investigadores buscan determinar si la banda estaría relacionada con otros asaltos ocurridos recientemente en la zona norte del país y reconstruyen la ruta utilizada por los sospechosos desde que abandonaron la vivienda hasta el sitio donde dejaron a las víctimas.

El caso mantiene consternados a los vecinos de Horquetas de Sarapiquí, quienes manifestaron preocupación por la creciente violencia con la que actúan algunos grupos criminales, incluso contra personas adultas mayores dentro de sus propios hogares.

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