Sociedad

Chubut: una bajante histórica de un embalse expuso restos de una antigua construcción oculta bajo el agua

Las escasas nevadas cordilleranas y los veranos con lluvias mínimas derivaron en la bajante más pronunciada en años del Amutui Quimey, en el Parque Nacional Los Alerces

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Una reducción de 20 metros por debajo del nivel esperado para la temporada invernal convirtió al embalse Amutui Quimey, en Chubut, en el escenario de un hallazgo inusual, los restos de una antigua construcción que el agua mantuvo ocultos durante años volvieron a la superficie en julio

El embalse Amutui Quimey, ubicado en la Bahía de Los Palos dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, registró este mes una bajante de 20 metros respecto de la cota máxima esperada para la temporada invernal, una reducción que dejó al descubierto sectores del lecho que permanecían sumergidos desde hacía años. Entre los elementos que emergieron tras el retroceso del agua, aparecieron los restos de una antigua construcción —entre ellos, una vieja escalera— que, hasta hace poco, yacía a más de dos metros de profundidad.

Quien documentó el fenómeno fue Marcos Ponce, buzo certificado como CMAS y Cavern Diver SNSI, y realizador audiovisual local. Al recorrer zonas donde habitualmente filmaba y acompañaba actividades de buceo subacuático, Ponce advirtió que sectores que antes estaban completamente cubiertos por el agua ahora quedaban a plena vista.

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Para dimensionar la magnitud del cambio, el realizador elaboró un informe comparativo entre imágenes actuales y registros obtenidos en 2022, cuando esas mismas estructuras se encontraban sumergidas.

Las fotografías, difundidas a través de su cuenta de Instagram bajo el nombre Fotosub, permitieron observar de manera concreta la transformación del paisaje.

El embalse Amutui Quimey, en el Parque Nacional Los Alerces, registró una bajante de 20 metros respecto de su cota máxima esperada para la temporada invernal de 2026
El embalse Amutui Quimey, en el Parque Nacional Los Alerces, registró una bajante de 20 metros respecto de su cota máxima esperada para la temporada invernal de 2026

El contraste entre ambos registros resultó elocuente. En las imágenes de 2022, la escalera y los restos de la construcción permanecían ocultos bajo el agua; en las actuales, esos mismos elementos aparecen completamente expuestos. Ponce enfatizó que este escenario refleja de forma directa el impacto del ser humano en la naturaleza y la necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado del agua.

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Las causas de la bajante fueron explicadas por el ingeniero Pablo Belkenoff, gerente de Hidroeléctrica Futaleufú. Según detalló, la reducción del nivel del embalse responde principalmente a variables climáticas acumuladas: tanto el invierno pasado como la presente temporada registraron muy pocas nevadas, y los veranos recientes se caracterizaron por escasas precipitaciones.

Las escasas nevadas en la cordillera y los veranos secos redujeron el aporte hídrico al embalse, según el gerente de Hidroeléctrica Futaleufú, el ingeniero Pablo Belkenoff
Las escasas nevadas en la cordillera y los veranos secos redujeron el aporte hídrico al embalse, según el gerente de Hidroeléctrica Futaleufú, el ingeniero Pablo Belkenoff

Ese menor aporte nival y pluvial desde la cordillera —un componente central para sostener los niveles del sistema— derivó en la situación actual. “Las escasas nevadas registradas durante el invierno y los períodos con pocas lluvias durante el verano redujeron el aporte de agua proveniente de la cordillera”, explicó Belkenoff.

El funcionario también señaló que el manejo operativo de la central hidroeléctrica incide en las variaciones del embalse, dado que la generación de energía eléctrica requiere una gestión técnica del nivel del agua. No obstante, el factor climático es el que explica la magnitud de la bajante registrada este mes.

Un buzo y realizador local documentó con imágenes comparativas la transformación del paisaje en la Bahía de Los Palos, dentro del Parque Nacional Los Alerces en Chubut
Un buzo y realizador local documentó con imágenes comparativas la transformación del paisaje en la Bahía de Los Palos, dentro del Parque Nacional Los Alerces en Chubut

La situación actual supera, en términos comparativos, los escenarios relevados por Ponce durante el período 2020-2022. Las mediciones del realizador a lo largo de esos años ya mostraban variaciones en el nivel del embalse, pero el retroceso de 20 metros respecto de la cota máxima esperada para esta época del año representa el registro más bajo de esa serie de observaciones.

El Parque Nacional Los Alerces alberga uno de los principales sistemas hídricos de la región patagónica, y el embalse Amutui Quimey forma parte de esa red.

En 2022 esas mismas estructuras se encontraban a más de dos metros de profundidad, una diferencia que las imágenes actuales del embalse reflejan de forma concreta
En 2022 esas mismas estructuras se encontraban a más de dos metros de profundidad, una diferencia que las imágenes actuales del embalse reflejan de forma concreta

La aparición de estructuras que permanecían bajo el agua desde hace años pone en evidencia las modificaciones que atraviesa la cuenca ante la menor disponibilidad hídrica.

Mientras continúan los controles sobre la evolución del embalse, las imágenes registradas en la Bahía de Los Palos ofrecen un testimonio visual de los efectos de las condiciones climáticas sobre ese sistema de agua.

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