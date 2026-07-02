Empresa latina que impulsa a bancos y fintechs lanza una tarjeta global para llegar a más de 150 países

Pomelo impulsa la expansión internacional de bancos y fintechs con su nueva tarjeta global. (Pomelo)

Pomelo, empresa argentina de infraestructura financiera, anunció su expansión global a través del lanzamiento de una tarjeta global. Con este movimiento, la firma se posiciona como la única plataforma del mercado capaz de integrar la emisión local en América Latina y la emisión global bajo un mismo ecosistema tecnológico.

Hasta ahora, la expansión internacional de un programa de tarjetas obligaba a las organizaciones (fintechs, bancos y otras empresas) a enfrentarse a procesos burocráticos y costosos, tales como la apertura de sociedades locales, la obtención de licencias regulatorias y la conexión con proveedores financieros país por país. La nueva solución elimina estas fricciones.

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Con un único partner y mediante una sola integración tecnológica, los emisores de tarjetas pueden implementar estrategias tanto locales como globales adaptadas a cada etapa de su crecimiento. Esto abre la posibilidad de operar en múltiples mercados de forma centralizada, sin contar con presencia física, licencias regulatorias ni operaciones locales.

La emisión centralizada elimina procesos burocráticos y facilita el acceso a más de 150 mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta modalidad de emisión global ofrece ventajas en términos de eficiencia operativa. Por un lado, facilita la validación de la demanda y la tracción del negocio antes de realizar inversiones de largo plazo. Asimismo, aporta flexibilidad tecnológica y compatibilidad móvil al incluir la emisión de tarjetas virtuales de las redes Mastercard y Visa, el soporte integrado para billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, y la producción junto a la distribución global de plásticos físicos.

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Finalmente, el sistema garantiza una liquidación en tiempo real utilizando dólares americanos o monedas estables denominadas ‘stablecoins’.

Una apuesta por el ecosistema “multi-riel”

El despliegue de esta tecnología responde directamente a las particularidades de los mercados financieros actuales, especialmente en entornos de complejidad regulatoria.

“América Latina opera sobre múltiples rieles de pago: tarjetas, transferencias, y ahora también stablecoins. Es un ecosistema multi-riel en una región compleja, definida por asimetrías regulatorias entre mercados. La oportunidad no está en elegir un único riel, sino en combinarlos de forma inteligente”, señaló Gastón Irigoyen, CEO & Co-Founder de Pomelo.

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La solución integra tarjetas Mastercard y Visa, billeteras digitales y liquidación en tiempo real. (Reuters)

“Construimos la infraestructura de pagos más moderna de Latam, ofreciendo a nuestros clientes casos de uso innovadores y alineados a la regulación de cada país a través de una única integración. Nuestras tarjetas locales y globales, son un ejemplo claro: es posible operar en moneda local, dólares o stablecoins según lo que tenga sentido en cada caso”, agregó.

Por su parte, Alfonso Torreguitar, Head of Global Card de la empresa, enfatizó que la tarjeta global simplifica los procesos históricos de expansión y permite a los clientes llegar a múltiples países desde una estructura centralizada, aportando velocidad y menor complejidad. Añadió que el interés observado por parte de empresas alrededor del mundo confirma que la necesidad de una infraestructura de emisión global trasciende geografías, industrias y modelos de negocio.

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Respaldo financiero y adopción global

La solución no es un proyecto a futuro; ya se encuentra operativa y cuenta con tracción en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. La cartera de clientes corporativos incluye a jugadores de la banca internacional, plataformas tecnológicas y unicornios como Western Union, BBVA, Santander, Coppel, Kavak, Didi, Binance, ARQ, Astropay y Pay Joy, entre otros.

Con más de 160 millones de dólares recaudados, Pomelo consolida su liderazgo en tecnología de pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par de la emisión, la tecnológica ofrece un portafolio complementario que abarca desde el procesamiento emisor y la tokenización de tarjetas hasta la prevención de fraude, programas de lealtad, administración de gastos corporativos y la gestión de crédito y contracargos asistida por inteligencia artificial.

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Con más de 160 millones de dólares recaudados de fondos de inversión como Kaszek, Monashees, Insight Partners e Index Ventures, oficinas en cinco países y más de 170 clientes corporativos, la multinacional de origen latinoamericano se consolida como un actor capaz de transformar la arquitectura de los pagos en todo el planeta.