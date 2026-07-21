Unas 242 personas reciben tratamiento contra la leishmaniasis en la región panameña de Bocas del Toro

La variante predominante en Panamá es la cutánea, conocida como “espundia”, que produce úlceras en la piel y puede dejar cicatrices permanentes.

La región caribeña de Bocas del Toro registra un aumento en los casos de leishmaniasis, y hasta el momento 242 personas están recibiendo tratamiento.

La leishmaniasis mantiene una presencia persistente en Panamá, afectando de manera especial a las comunidades de la región caribeña y las comarcas indígenas.

Según los reportes recientes del Ministerio de Salud, la enfermedad representa un reto sanitario de larga data, que concentra su mayor incidencia en áreas como las comarcas indígenas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en las provincias costeras del Caribe, donde las condiciones ambientales y sociales favorecen la transmisión.

La leishmaniasis es una enfermedad endémica ocasionada por la picadura del mosquito hembra de flebotomiano infectada perteneciente a la familia de psychodidae.

En Panamá, la variante predominante es la cutánea, conocida localmente como “espundia”, que produce úlceras en la piel y puede dejar cicatrices permanentes. Los síntomas son fiebre, malestar general como de resfriado, pero lo característico es úlcera en la piel.

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La enfermedad endémica es ocasionada por la picadura del mosquito hembra de flebotomiano infectada. (Shutterstock)

Según datos difundidos por el Ministerio de Salud y recogidos por medios locales, la incidencia anual oscila entre 2.000 y 3.000 casos, aunque las cifras reales pueden ser superiores debido al subregistro en zonas de difícil acceso.

La entidad ha señalado que las comarcas indígenas reportan tasas de incidencia hasta cinco veces superiores al promedio nacional.

Esta disparidad se relaciona con factores como el acceso limitado a servicios de salud, la presencia de viviendas precarias, la cercanía a áreas boscosas y la movilidad de las poblaciones rurales.

Especialistas del Programa Nacional de Control de la Leishmaniasis identifican a la comarca Ngäbe-Buglé como una de las zonas más impactadas, con brotes estacionales durante los meses de lluvia, cuando la proliferación de los vectores aumenta.

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En la región caribeña, las provincias de Colón y Bocas del Toro son focos históricos de transmisión.

Los síntomas de la leishmaniasis son fiebre prolongada, aumento de tamaño del abdomen, pérdida de apetito, disminución de peso, tos seca, diarrea y vómitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias intensas y la vegetación densa crean un ambiente propicio para el desarrollo de los flebótomos.

De acuerdo con reportes oficiales la vigilancia epidemiológica se ha intensificado en estas áreas, donde brigadas comunitarias regularmente llevan a cabo labores de detección, diagnóstico y tratamiento.

El diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones, y el tratamiento estándar consiste en la administración de antimoniales pentavalentes, suministrados de forma gratuita en centros públicos.

El acceso, no obstante, continúa siendo un desafío para comunidades indígenas y rurales que enfrentan barreras geográficas y culturales.

Organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) colaboran con el Estado panameño para fortalecer campañas de sensibilización y capacitación del personal sanitario en la región, destaca La Web de la Salud.

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El acceso limitado a servicios de salud, la presencia de viviendas precarias y la cercanía a áreas boscosas propician la enfermedad. (Minsa)

El impacto social de la enfermedad resulta considerable. La leishmaniasis puede provocar estigmatización, especialmente entre niños y adolescentes, quienes representan el grupo de mayor riesgo.

“En las comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé, la leishmaniasis no solo implica un problema de salud, sino también una carga social para las familias afectadas”, explicó un funcionario del sector salud.

Las lesiones cutáneas suelen generar ausentismo escolar y dificultades para acceder a empleo. Los esfuerzos de control incluyen campañas de educación para la prevención, distribución de mosquiteros impregnados con insecticida y fumigación focalizada en las viviendas más expuestas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la participación comunitaria resulta esencial para reducir la incidencia, ya que la identificación oportuna de casos sospechosos permite un tratamiento precoz y disminuye la transmisión.

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Para el tratamiento de la leishmaniasis se utiliza el gluconato de meglumina (glucantime), igualmente se recomienda protegerse de las picaduras de mosquito con el uso de pantalones largos y camisas mangas largas, utilizar repelente de insectos y mosquitos cuando sea necesario.