El secreto detrás de la revelación del iPhone en 2007: Steve Jobs mostró un celular que funcionaba a medias

Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007 con una demo basada en un dispositivo que apenas funcionaba. (REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)/File Photo)

El 9 de enero de 2007, Steve Jobs subió al escenario del Moscone Center en San Francisco con un objetivo: presentar al mundo un “producto revolucionario y mágico”. Pero lo que tenía realmente en su mano era un celular que apenas funcionaba.

El anuncio del primer iPhone de Apple marcó un antes y un después en la industria tecnológica, pero lo que el público no sabía era que el dispositivo que Jobs sostenía estaba lejos de ser un producto terminado y que el guion que construyeron antes fue el que evitó un desastre, según un reportaje de The New York Magazine.

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Cómo es la historia secreta detrás del a mítica presentación del iPhone en 2007

El desarrollo del primer iPhone fue una carrera contrarreloj. La decisión de lanzar un teléfono antes que la tablet iPad, como inicialmente planeaba Apple, fue resultado de la intuición de Jobs sobre el auge de los teléfonos móviles. Con la tecnología de 2007 y los recursos de la compañía en ese momento, materializar el iPhone fue una hazaña.

Durante el proceso, Steve Jobs dividió a los ingenieros en equipos rivales para desarrollar el software. El grupo liderado por Scott Forstall logró imponerse, pero incluso para la fecha de la keynote algunas funciones apenas se sostenían.

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Apple aceleró el desarrollo del iPhone antes que el iPad por la apuesta de Steve Jobs al auge de los teléfonos móviles. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

Las aplicaciones devoraban memoria, los videos se bloqueaban a mitad de reproducción, las canciones no sonaban completas y los reinicios inesperados eran frecuentes.

Los ensayos previos estuvieron marcados por fallos constantes, agravados por el perfeccionismo y la presión de Jobs, que no dudaba en responsabilizar personalmente a los encargados de cada error.

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La pregunta clave es cómo fue posible que, en el escenario, todo funcionara a la perfección. La respuesta está en el concepto del “camino dorado” o “Golden Path”, una secuencia de pasos ensayada hasta el cansancio. Si Jobs seguía ese orden exacto de acciones, el iPhone parecía completamente funcional. Cualquier desviación podía provocar un error que arruinara la presentación.

Por ejemplo, reproducir música y luego un video solo funcionaba si se hacía en ese orden; si se intentaba navegar por Internet antes de enviar un email, el sistema podía colapsar. Tras cientos de pruebas, los ingenieros identificaron un patrón en el que el teléfono mostraba su mejor cara. Jobs aprendió esa coreografía al milímetro y la practicó incansablemente.

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Los ingenieros del primer iPhone lidiaron con fallas de memoria, bloqueos de video, reinicios inesperados y errores en la reproducción de música. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Además, Jobs no contaba con un solo iPhone en escena: tenía varias unidades idénticas, listas para ser cambiadas sutilmente si alguna fallaba o se saturaba la memoria. Así, podía seguir adelante con la demostración sin que el público notara nada.

La puesta en escena requería no solo superar obstáculos técnicos, sino también cumplir con las exigencias estéticas de Jobs. No permitía que una cámara filmara el dispositivo y lo proyectara en pantalla, porque quería una transmisión directa y limpia.

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El equipo de ingenieros diseñó placas personalizadas y cables de vídeo que extraían la señal directamente del teléfono y la enviaban al proyector. El resultado era una proyección nítida y sin interferencias, aunque el sistema fuera frágil y artesanal.

Cómo garantizó la conectividad y maravilló a la audiencia

La conectividad suponía un reto adicional. En el auditorio había miles de asistentes, muchos de ellos expertos en tecnología, lo que podía poner en riesgo la estabilidad de la señal WiFi y de la red móvil.

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Apple diseñó cables y placas personalizadas para proyectar la pantalla del iPhone sin usar una cámara durante la demostración. (AFP)

Para evitarlo, Apple modificó el software del AirPort para operar en una frecuencia reservada a Japón, fuera del alcance habitual en Estados Unidos. Así, aseguraron que el iPhone tuviera una señal WiFi estable durante la presentación.

En cuanto a la telefonía, AT&T, socio exclusivo del iPhone en ese momento, instaló una torre móvil portátil dentro del recinto. Esta torre estaba configurada para que solo los iPhones de la demo pudieran conectarse, garantizando así llamadas sin cortes. Además, los dispositivos estaban programados para mostrar siempre cinco barras de cobertura, independientemente de la calidad real de la señal.

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La presentación fue un éxito absoluto. Steve Jobs siguió el guion sin desviarse: mostró cómo reproducir música y videos, navegó por internet, envió mensajes, hizo una llamada y exploró fotos con gestos táctiles.

Uno de los momentos más recordados fue cuando usó Google Maps para localizar un Starbucks y, como broma, pidió 4.000 cafés. El público estaba maravillado, sin imaginar que presenciaban una coreografía perfectamente ensayada.

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