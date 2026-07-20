El menú oculto de Google que deberías revisar hoy para saber quién tiene acceso a tus datos

Qué aplicaciones pueden ver tus datos de Google y cómo quitarlas fácilmente - REUTERS/Dado Ruvic

El teléfono móvil y las cuentas online se han convertido en el eje de la vida digital. Almacenan fotos, mensajes, información bancaria y una parte fundamental de la identidad personal. Sin embargo, este nivel de centralización convierte a las cuentas de Google en un objetivo frecuente de ataques y accesos no autorizados. Más allá de la navegación diaria, existe un menú poco conocido pero fundamental que permite auditar quién y qué aplicaciones tienen acceso real a tus datos.

La importancia de revisar estos accesos regularmente radica en la creciente sofisticación de los ataques digitales y la proliferación de aplicaciones maliciosas. Un descuido puede traducirse en robo de identidad, filtración de información sensible o pérdida de control sobre cuentas críticas. Con unos simples pasos, cualquier usuario puede fortalecer su seguridad y mantener el control sobre su privacidad digital.

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Así puedes descubrir y bloquear apps sospechosas que acceden a tu cuenta de Google - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo

Cómo saber quién tiene acceso a tus datos de Google

En muchas ocasiones, al instalar aplicaciones, acceder a servicios web o conectar dispositivos nuevos, se otorgan permisos para leer, modificar o extraer datos de la cuenta de Google. El problema surge cuando esos accesos permanecen activos incluso después de dejar de usar la app o el servicio.

Accede al menú oculto: conexiones de terceros

El menú clave para revisar estos permisos se encuentra en (myaccount.google.com/connections). Aquí, Google muestra una lista detallada de todas las aplicaciones y servicios que tienen acceso a tu cuenta. Cada entrada especifica el tipo de datos a los que puede acceder (correos, contactos, calendario, archivos, etc.) y el nivel de permiso otorgado.

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Cómo actuar: Si identificas aplicaciones que ya no utilizas o que no reconoces, selecciona la opción “Eliminar acceso” para revocar los permisos de inmediato. Esta acción es reversible y no afecta el funcionamiento de la cuenta principal.

Otras comprobaciones esenciales para tu seguridad

Revisa dispositivos activos

Accede a (myaccount.google.com/device-activity) para ver todos los dispositivos que han iniciado sesión en tu cuenta. Si detectas un teléfono, computadora o tablet que no reconoces, cierra la sesión desde esa ubicación para bloquear posibles accesos no autorizados.

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Realiza un examen de seguridad

En (myaccount.google.com/security-checkup), Google permite verificar si hay cambios recientes en métodos de recuperación, contraseñas o actividad sospechosa. Corrige cualquier anomalía y actualiza la información de recuperación si es necesario.

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Analiza el dispositivo con Play Protect

Desde la Google Play Store, accede a tu perfil y selecciona “Play Protect > Analizar”. Esta función escanea el teléfono para detectar aplicaciones maliciosas que podrían estar extrayendo datos o clonando tu actividad.

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Protege tu información: dónde ver y eliminar apps conectadas a tu cuenta de Google - Foto: Robert Günther/dpa

Cambia la contraseña y activa la verificación en dos pasos

Si hay indicios de acceso no autorizado, cambia de inmediato tu contraseña por una robusta y activa la verificación en dos pasos (2FA) desde (myaccount.google.com/security). Esta capa adicional de protección dificulta que terceros consigan el control de tu cuenta incluso si obtienen tu clave.

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Por qué importa hoy la revisión de permisos

La facilidad para descargar aplicaciones y la cantidad de servicios conectados hacen que, con el tiempo, la lista de accesos crezca sin que siempre seamos conscientes de ello. Muchas apps siguen recolectando datos o manteniendo puertas abiertas, incluso si no se usan desde hace meses. Las vulnerabilidades pueden aparecer en cualquier momento y la mejor defensa es la prevención.

La clonación de dispositivos y la suplantación de identidad digital se han incrementado por la sofisticación de las técnicas de ataque y la circulación de apps no oficiales. Los atacantes pueden duplicar tarjetas SIM, interceptar mensajes o acceder a cuentas bancarias si logran explotar una brecha en la seguridad de Google.

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Revisar periódicamente el menú de conexiones y el estado de los dispositivos asociados es una medida básica pero esencial para proteger la identidad y la información personal. La seguridad digital no es un evento aislado, sino un hábito que se debe mantener actualizado frente a la evolución constante de los riesgos.

El menú oculto de Google para conexiones de terceros es una herramienta sencilla, gratuita y disponible para todos los usuarios. Revisarlo y actualizarlo regularmente puede evitar filtraciones, accesos no deseados y problemas de privacidad. En un entorno donde los ataques son cada vez más sofisticados, la información y la precaución siguen siendo el mejor escudo.

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