Cómo activar la cancelación de ruido en las llamadas de WhatsApp desde Android o iPhone

WhatsApp suma cancelación de ruido en llamadas y mejora el audio en Android y iPhone - REUTERS/Dado Ruvic

Las llamadas de WhatsApp han evolucionado más allá de la simple voz. Ahora, tanto en Android como en iPhone, la plataforma incorpora funciones de cancelación de ruido que permiten mejorar la calidad del audio durante las conversaciones.

Cancelación de ruido en WhatsApp para Android

WhatsApp ha desplegado una función nativa de cancelación de ruido en la versión beta 2.26.14.1 para Android. Esta tecnología filtra sonidos no deseados en tiempo real, optimizando la calidad de la voz durante las llamadas de voz y video. El resultado es una experiencia más profesional y fluida, incluso cuando se realiza una llamada desde sitios concurridos o con mucho movimiento.

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Android prueba una cancelación de ruido nativa en WhatsApp, así funciona en llamadas de voz y video - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar la cancelación de ruido en Android

Abra WhatsApp y realice una llamada de voz o video. Durante la llamada, observe la interfaz en pantalla. Busque la opción de cancelación de ruido, generalmente visible como un icono o interruptor en la parte inferior o lateral de la pantalla. Active el filtro de ruido tocando el icono correspondiente.

Esta función actúa de inmediato, sin necesidad de salir de la llamada ni configurar ajustes adicionales. Está diseñada para usuarios que suelen realizar llamadas en espacios públicos, oficinas abiertas o ambientes con ruido constante.

Cancelación de ruido en WhatsApp para iPhone

En el caso de iOS, WhatsApp aprovecha los algoritmos de procesamiento de audio que Apple ha incorporado en sus sistemas desde iOS 15. A diferencia de Android, donde la función es propia de la aplicación, en iPhone WhatsApp utiliza los modos de micrófono del sistema para gestionar el sonido y reducir el ruido.

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WhatsApp ha facilitado el acceso a los modos de micrófono integrando un acceso directo desde la propia interfaz de la llamada. Así, los usuarios pueden ajustar el procesamiento del audio sin abandonar la aplicación.

Pasos para ajustar el modo de micrófono en WhatsApp para iPhone

WhatsApp facilita en iPhone el “Aislamiento de voz” y otros modos de micrófono desde la pantalla de llamada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1). Inicie una llamada de WhatsApp.

2). En la pantalla de la llamada, pulse el botón “Más”.

3). Seleccione la opción “Modo de micrófono”.

4). Elija el modo deseado entre las cuatro opciones disponibles:

Estándar: Procesamiento básico de audio.

Aislamiento de Voz: Se enfoca en la voz y bloquea el ruido ambiental.

Espectro Amplio: Permite que el sonido ambiente entre en la llamada.

Automático: iOS determina el mejor modo según el entorno.

La selección se aplica automáticamente, sin interrumpir la llamada en curso.

Diferencia entre los modos de micrófono

Estándar: Ideal para llamadas en ambientes silenciosos.

Aislamiento de Voz: Recomendado en lugares con ruido, ya que prioriza la voz.

Espectro Amplio: Útil para compartir sonido ambiente, como música en vivo o reuniones grupales.

Automático: El sistema selecciona el modo óptimo según detecte el entorno.

Aislamiento de voz vs Espectro amplio, qué modo elegir en WhatsApp según el ruido del entorno

Apple introdujo los modos de micrófono en iOS 15 para mejorar la calidad de las llamadas en FaceTime y aplicaciones de terceros. Con el tiempo, la compañía incluyó también la función para llamadas telefónicas regulares en iOS 16.4 y el modo automático en iOS 18. Sin embargo, hasta ahora, acceder a estos controles requería varios pasos a través del Centro de Control, lo que limitó su uso para la mayoría de los usuarios.

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La reciente integración de accesos directos en WhatsApp elimina esta barrera. Los usuarios pueden ajustar el sonido desde la pantalla de llamada, facilitando el aprovechamiento de estas mejoras de audio.

La mayoría de las personas desconocía la existencia de los modos de micrófono avanzados en iOS, debido a lo escondido de la función en los menús del sistema. WhatsApp detectó esta oportunidad y acercó los controles de audio directamente a la interfaz de la llamada, promoviendo así un mejor aprovechamiento de la tecnología disponible en los dispositivos.

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Con estas mejoras, WhatsApp se posiciona como una aplicación que no solo conecta personas, sino que optimiza la calidad de la comunicación digital. La cancelación de ruido y los modos de micrófono convierten cada llamada en una experiencia más nítida y personalizada, tanto en Android como en iPhone.