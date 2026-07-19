A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizan el enfrentamiento futbolístico más esperado del año. (Composición)

El Mundial 2026, el evento futbolístico más importante del año, está por culminar y los motores de búsqueda son invadidos por millones de consultas a nivel global. De acuerdo con las últimas tendencias de búsqueda de Google, los fanáticos de ambos hemisferios concentran sus dudas en los detalles logísticos del partido.

El cruce generacional entre Lionel Messi y la joya española Lamine Yamal lidera el interés general, seguido de cerca por las estadísticas previas: el exigente camino de remontadas que trajo a la selección argentina a su séptima final en este certamen y la impresionante solidez defensiva con la que España buscará su segundo título mundial.

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A continuación, respondemos a las preguntas clave que todos los aficionados están intentando resolver en internet de cara a este enfrentamiento.

La selección argentina llega a su séptima final tras superar varias remontadas en el torneo.

A qué hora juega Argentina vs. España

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá lugar este domingo 19 de julio sobre el césped del MetLife Stadium en Nueva Jersey.

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Para que sintonices la transmisión a tiempo, estos son los horarios oficiales adaptados a tu región y a los principales países del continente:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

Chile, Bolivia y Paraguay: 15:00 horas

México (CDMX): 13:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

España: 21:00 horas

El MetLife Stadium será sede de la final del Mundial 2026. (Reuters)

Quién será el árbitro de la final del Mundial

La FIFA ha confirmado oficialmente que el encargado de impartir justicia en el partido definitivo será el colegiado esloveno Slavko Vinčić.

A sus 46 años, el experimentado árbitro europeo asume el compromiso más importante de su trayectoria internacional. Estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes de línea, mientras que el jordano Adham Makhadmeh oficiará como cuarto colegiado. Vinčić ya sabe lo que es arbitrar a la albiceleste, habiendo dirigido su debut en la cita mundialista anterior.

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Dónde se transmitirá el partido en vivo

Las opciones para disfrutar del encuentro de forma legal abarcan tanto la televisión tradicional como los servicios digitales de última generación:

La transmisión de la final estará disponible en TV abierta, cable y plataformas digitales en toda América y España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión para Sudamérica:

Señal General. Toda la región contará con la cobertura en vivo del canal de cable DSports y su aplicación de streaming DGO , además de la alternativa por Disney+ .

Argentina. Se podrá sintonizar en televisión abierta mediante la TV Pública y Telefé , mientras que en cable y streaming premium estará disponible en TyC Sports y Paramount+ .

Perú. La señal abierta de América Televisión llevará el partido a las pantallas nacionales, complementada por su plataforma móvil América TVGO .

Colombia. Las cadenas tradicionales Caracol y RCN tendrán la emisión abierta junto a la señal satelital de Win Sports.

Transmisión para Norteamérica y España:

España. La final que definirá el destino de la ‘Furia Roja’ se emitirá en vivo a través de DAZN y en televisión abierta por La 1 de RTVE .

México. La transmisión masiva correrá a cargo de TUDN , TV Azteca , Canal 5 y la plataforma digital ViX .

Estados Unidos. Los derechos en español le pertenecen a la cadena Telemundo, en tanto que la transmisión en idioma inglés se realizará por medio de Fox Sports.