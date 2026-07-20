Economía

Del Mundial a las cuotas sin interés: los factores que marcan el ritmo del turismo en las vacaciones de invierno

Bariloche, Ushuaia y Mendoza encabezan las preferencias de los argentinos. Las empresas del sector miran con cautela el desarrollo de una temporada que se define sobre la hora

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Bariloche suma vuelos directos desde Salta, Córdoba, Viedma, El Calafate, Rosario, Buenos Aires y San Pablo (Crédito: Prensa Ministerio de Turismo y Deportes)
Bariloche y la nieve son protagonistas de las vacaciones de invierno. (Prensa Ministerio de Turismo y Deportes)

Las vacaciones de invierno vuelven a poner al sector turístico en el centro de la escena, aunque el interrogante este año no pasa tanto por la cantidad de argentinos que decidan viajar sino por la forma en que planifican cada salida. El presupuesto familiar ocupa un lugar central en esa organización y, aunque las vacaciones siguen siendo una prioridad, la manera de concretarlas cambió respecto de temporadas anteriores.

Ese cambio de comportamiento atraviesa a todo el mercado. Las familias muestran mayor flexibilidad para definir fechas y destinos, comparan alternativas de alojamiento durante más tiempo y, en muchos casos, prefieren quedarse dentro del país para esquivar el mayor costo que implican ciertos viajes internacionales. El resultado es un consumidor que no resigna el viaje, pero sí revisa cada gasto antes de confirmarlo.

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Los datos de este año confirman esa transformación. Según un repaso del Ieral, en base a estadísticas de Indec, durante los primeros cinco meses del año la cantidad de residentes argentinos que viajó al exterior cayó 12% respecto de igual período de 2025. La caída, sin embargo, no fue uniforme: se concentró principalmente en los viajes terrestres, elegidos habitualmente por quienes buscan opciones más económicas, mientras que el turismo aéreo continuó creciendo de la mano de viajeros de ingresos más altos y una demanda menos sensible al precio. En paralelo, la llegada de turistas extranjeros al país aumentó 8% en lo que va del año, un dato que cobra relevancia por su aporte de divisas y su impacto en las economías regionales.

Un consumidor más cauteloso

Ahora bien, ese contexto se traduce en un ritmo de reservas más lento que el habitual. Desde la Asociación de Hoteles de Turismo (Ahtra) atribuyeron parte de esa demora al Mundial de fútbol, que modificó los tiempos de decisión de buena parte de los viajeros. “Viene todo bastante lento, en modo Mundial para ser más precisos. Confiamos en que se acomode”, señalaron desde la entidad. A esa demora se suma otro fenómeno cada vez más habitual: las reservas de último momento, con familias que esperan antes de confirmar el viaje para seguir la evolución de los precios o aprovechar promociones puntuales.

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Turismo aventura
El turismo de montaña mantiene una demanda durante las vacaciones de invierno.

De todos modos, los hoteleros mantienen expectativas favorables respecto del turismo receptivo, en particular por la llegada de visitantes brasileños, que podrían dar un impulso adicional a la actividad durante el receso invernal. El comportamiento del turismo interno, en cambio, muestra matices más complejos. En Ahtra recordaron que el verano cerró con un desempeño mejor al previsto gracias a una recuperación parcial del turismo internacional, favorecida por el tipo de cambio, aunque esa dinámica perdió fuerza una vez terminado marzo. Desde entonces la actividad se desaceleró y ni siquiera los fines de semana largos lograron revertir esa tendencia: el feriado del 17 de junio, trasladado al lunes 15, “pasó sin pena ni gloria” en un escenario de consumo prudente.

Las cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirman esa desaceleración. Entre enero y junio se registraron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron 10.374.523 personas y se generó un movimiento económico de $2,8 billones. Pese a esos números, el flujo turístico cayó 26% frente a igual período del año pasado, lo que evidencia que el mercado sigue atravesando un reacomodamiento. En materia de precios, desde Ahtra explicaron que las tarifas hoteleras evolucionaron por debajo de la inflación, por lo que el principal estímulo para la demanda no pasa hoy por grandes descuentos sino por las facilidades de pago: las cuotas sin interés de distintos bancos y las promociones puntuales se convirtieron en herramientas centrales para captar a un consumidor que analiza cada gasto antes de viajar. En ese marco, crecen también los alquileres temporarios, ya que cada vez más familias y grupos de amigos eligen departamentos, casas o cabañas que permiten cocinar, controlar mejor los gastos diarios y contar con espacios más amplios.

Bariloche, a la cabeza del ranking de demanda

Ese comportamiento se refleja en las búsquedas de las principales plataformas de viajes. Un informe de Focus Market para el blog Hablemos de Plata, de Naranja X, señala que la demanda comenzó a reactivarse con un consumidor mucho más selectivo, que prioriza la relación entre precio y calidad. “Las reservas, en el contexto del Mundial, muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

Turismo en CABA 2022
CABA se mantiene como uno de los destinos preferidos por los turistas del interior del país.

San Carlos de Bariloche vuelve a liderar el ranking de preferencias, seguido por Ushuaia, Mendoza, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Calafate, Salta, Jujuy, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, un mapa que confirma el predominio de la nieve, la montaña y las escapadas urbanas. El liderazgo de Bariloche se sostiene pese al aumento de los costos: un paquete para dos adultos y dos niños durante siete noches, con vuelo y alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno, alcanza este año los $5.242.004, un 11% más que el año pasado. La misma propuesta viajando en micro cuesta $3.992.207, con un incremento interanual del 57%; aun así, la diferencia entre ambas alternativas ronda el 31%, lo que explica por qué muchas familias vuelven a considerar el transporte terrestre pese a la mayor duración del viaje. A ese presupuesto se suma el costo de las actividades: el ingreso diario al Cerro Catedral cuesta $90.000 por persona, el pase para esquiar asciende a $160.000, el alquiler del equipo de nieve parte de entre $68.500 y $94.000 para uno o dos días y las clases de esquí comienzan en $306.000.

El interés por los destinos invernales se repite en otras plataformas. Turismocity indicó que Bariloche concentra la mayor cantidad de búsquedas de vuelos para julio y agosto, seguida por Ushuaia, Mendoza, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, mientras que Booking.com ubica entre los cinco destinos nacionales más buscados a Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.

El mapa de las preferencias

Córdoba continúa consolidándose entre las opciones elegidas por las familias. Villa Carlos Paz combina naturaleza, gastronomía, espectáculos y alojamiento para distintos presupuestos, con la ventaja adicional de ubicarse cerca de los principales centros urbanos del país. A ese destino se suman Capilla del Monte, asociado al senderismo y al turismo serrano, y La Cumbrecita, elegida por sus bosques y su propuesta de descanso en las sierras, dos alternativas que refuerzan a la provincia como un clásico del turismo familiar.

A nivel internacional, Río de Janeiro sigue siendo uno de los destinos más elegidos. (EFE)
A nivel internacional, Río de Janeiro sigue siendo uno de los destinos más elegidos. (EFE)

En el plano internacional, el crecimiento es más moderado. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la apreciación del real brasileño y del peso chileno redujeron parte de la ventaja cambiaria que existía meses atrás, lo que llevó a muchos viajeros a mirar nuevamente las alternativas nacionales. Brasil sigue liderando las preferencias externas con Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis y Maceió, mientras que Chile mantiene buena demanda gracias a Santiago y Puerto Varas, especialmente para escapadas cortas y viajes de compras. Europa, en cambio, perdió protagonismo frente a propuestas de menor duración y presupuesto más acotado.

Ese giro hacia el turismo doméstico también se refleja en los datos de venta. Según Despegar, durante mayo la demanda de paquetes turísticos dentro del país para viajar en julio aumentó 36,9% respecto del año pasado, un número que confirma el mayor peso que ganó el destino nacional en la planificación de las vacaciones de invierno de 2026.

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