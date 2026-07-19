Cómo crear una foto con Lionel Messi o Lamine Yamal con Gemini de Google: este es el prompt ideal

Lamine Yamal y Lionel Messi

Crear una imagen junto a figuras del fútbol, como Lionel Messi o Lamine Yamal, es una de las tendencias más buscadas en herramientas de inteligencia artificial como Gemini en medio de la euforía por la final del Mundial 2026.

El proceso no consiste solo en pedir una foto: requiere seguir pasos previos, redactar prompts específicos y entender las limitaciones de seguridad de la plataforma. A continuación, vamos a contarte todo el procedimiento completo y los secretos para lograr una imagen sorprendente.

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Proceso para crear una imagen con Lionel Messi o Lamine Yamal en Gemini

Buscar las imágenes de referencia

El primer paso es la elección de imágenes de referencia. Se deben seleccionar dos o tres fotos de altísima calidad para cada composición. Para la persona que desea aparecer en la imagen, es fundamental utilizar una fotografía propia donde el rostro sea claramente visible, con luz adecuada y un encuadre frontal o en tres cuartos. Es clave evitar accesorios que cubran el rostro, como gafas de sol.

Para el caso de Messi y Yamal, se necesita una imagen del jugador de cuerpo entero o medio cuerpo, vestido con el uniforme que queramos que aparezca.

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FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Subir las imágenes

Una vez que se tienen las imágenes necesarias, el usuario debe cargarlas en la conversación de Gemini. Es importante subir la foto personal y la del jugador elegido en el mismo mensaje, para que la inteligencia artificial pueda asociarlas correctamente. El proceso suele realizarse mediante el icono de “+” o “clip” junto al cuadro de texto, donde se adjuntan las fotografías.

Cuál es el prompt ideal para cada caso

Foto con Yamal

La clave para que Gemini genere una imagen realista y fiel a la intención del usuario está en el prompt, que debe escribirse y sin mencionar nombres reales. En el caso de Lamine Yamal, el prompt adecuado es el siguiente:

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“Genera una imagen cinematográfica y fotorrealista basada en la foto de usuario subida. La imagen muestra al usuario y a un futbolista masculino muy joven, de 16 años, con cabello oscuro, corto y rizado, y una complexión atlética y delgada, con un estilo similar a la imagen de referencia. Están de pie en un campo de fútbol profesional después de un partido. El joven futbolista lleva la equipación que lleva en la imagen. El usuario está a la derecha, vistiendo la ropa que aparece en la imagen de referencia, sonriendo y posando con un brazo sobre los hombros del joven jugador. El jugador también está sonriendo. Las luces del estadio están encendidas y hay algunos miembros del personal desenfocados en el fondo. Alto detalle, calidad 8k, profundidad de campo. Usa el rostro del usuario proporcionado.”

Para generar una foto con Lamine Yamal en Gemini, el prompt describe a un futbolista joven, su vestimenta y una escena en un campo de fútbol después de un partido.

Foto con Messi

Para tener la foto con el capitán argentino, el prompt es el siguiente:

“Genera una imagen cinematográfica y fotorrealista basada en la foto de usuario subida. La imagen muestra al usuario y a un futbolista masculino maduro, de 38 años, con una barba corta y bien recortada, y una complexión ligera y ágil, con un estilo similar a la imagen de referencia. Están en el pasillo desenfocado de un centro de entrenamiento. El futbolista lleva una equipación nacional a rayas celestes y blancas con un número 10 en el pecho, pero sin nombre visible. El usuario está a la izquierda, vistiendo la ropa que aparece en la imagen de referencia, hablando con el jugador con una expresión de admiración, sosteniendo un balón de fútbol. El jugador lo mira, sonriendo, con una mano apoyada en el brazo del usuario. Iluminación suave de interior, calidad 8k, estilo espontáneo. Usa el rostro del usuario proporcionado.”

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Para obtener una imagen con Messi en Gemini, el prompt plantea a un futbolista maduro con camiseta celeste y blanca en un centro de entrenamiento.

Aspectos clave para obtener la mejor imagen

El éxito depende de detallar cuidadosamente la escena en el prompt y elegir fotos de referencia adecuadas. Es fundamental evitar mencionar nombres reales o intentar recrear caras de celebridades. Indicar detalles como la edad, el tipo de corte de cabello, la complexión física y la vestimenta ayuda a la IA a comprender el contexto y a crear personajes genéricos, aunque inspirados en figuras conocidas.

Gemini rechaza automáticamente solicitudes que incluyan nombres de personas reconocidas o intentos de deepfake. Por eso, la redacción del prompt debe basarse en descripciones visuales y contextuales, nunca en identificaciones directas.

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Si la imagen generada no es satisfactoria, el usuario puede pedir ajustes en español, solicitando cambios en la pose, la iluminación, la expresión o el entorno. Por ejemplo, es posible pedir que “la iluminación sea más natural en mi cara” o que “el jugador joven parezca más alto”.