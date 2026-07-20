El Salvador

Federación Salvadoreña de Fútbol capacitó a 30 árbitros internacionales en el uso del Sistema de Football Video Support

La preparación, anunciada por el presidente Yamil Bukele Pérez, está dirigida por el instructor FIFA mexicano Miguel Chacón e incorpora clases en línea, talleres presenciales y prácticas en el Estadio Nacional Las Delicias

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La federación reúne a jueces internacionales con el instructor FIFA Miguel Chacón en un curso con sesiones virtuales, presenciales y prácticas en el Estadio Nacional Las Delicias sobre protocolo y uso del soporte de video (Foto cortesía Yamil Bukele P.)
La federación reúne a jueces internacionales con el instructor FIFA Miguel Chacón en un curso con sesiones virtuales, presenciales y prácticas en el Estadio Nacional Las Delicias sobre protocolo y uso del soporte de video (Foto cortesía Yamil Bukele P.)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) capacitó a 30 árbitros internacionales en el uso del Sistema de Football Video Support (FVS), según informó el presidente de la institución, Yamil Bukele Pérez. La formación estuvo a cargo del instructor FIFA mexicano Miguel Chacón e incluye sesiones virtuales, presenciales y prácticas.

De acuerdo a la publicación en redes sociales de Bukele Pérez, las prácticas se realizaron en el Estadio Nacional Las Delicias, ubicada en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur. “Como parte del proceso de fortalecimiento, el Departamento de Desarrollo del Arbitraje de la FESFUT lleva a cabo una capacitación sobre el uso del Sistema de Football Video Support”, destacó el representante de la FESFUT.

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Los participantes trabajan contenidos vinculados con el protocolo, las reglas de juego y los procedimientos para solicitar una revisión con FVS en situaciones puntuales como goles, penales, expulsiones directas y casos de error de identidad.

Vale destacar que El Salvador fue puesto en alto en el Mundial 2026 por la participación de los árbitros Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió partidos de alta exigencia, entre ellos la semifinal entre Francia y España, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El instructor FIFA mexicano lidera la preparación de 30 jueces internacionales organizada por la FESFUT, con trabajo sobre reglamento y procedimientos para pedir revisiones en goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad (Foto cortesía Yamil Bukele P.)
El instructor FIFA mexicano lidera la preparación de 30 jueces internacionales organizada por la FESFUT, con trabajo sobre reglamento y procedimientos para pedir revisiones en goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad (Foto cortesía Yamil Bukele P.)

Reformas urgentes para mejorar el arbitraje y la gestión del fútbol nacional

En febrero, Bukele Pérez mantuvo este una serie de reuniones clave para enfrentar los desafíos del arbitraje en el fútbol profesional salvadoreño y reforzar el compromiso institucional con la Primera División.

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La FESFUT enfatizó la necesidad inmediata de robustecer sus procesos internos. En una primera reunión, Yamil Bukele (antes presidente del INDES), se citó con la plana mayor del arbitraje salvadoreño (incluyendo a los directivos del área, al réferi internacional Iván Barton y al cuerpo legal de la federación) para tratar con prioridad la evaluación y fiscalización de los árbitros.

La federación admitió que el sector arbitral urgía de atención inmediata, por lo que acelerará acciones basadas en tres pilares: nivel técnico, responsabilidad y transparencia.

  • Auditoría de desempeño: Se está realizando un análisis exhaustivo del rendimiento de todos los colegiados activos.
  • Medidas disciplinarias: El proceso incluirá castigos y la creación de nuevas directrices para unificar criterios en la cancha.
  • Nuevos protocolos: Se implementarán controles más rigurosos, especialmente en los partidos de la Primera División, con el fin de devolverle la confianza a los clubes y a la afición.
Con sesiones virtuales, presenciales y ejercicios en el Estadio Nacional Las Delicias, un instructor FIFA mexicano guía el proceso mientras se afinan criterios para jugadas que suelen cambiar partidos (Foto cortesía Yamil Bukele P.)
Con sesiones virtuales, presenciales y ejercicios en el Estadio Nacional Las Delicias, un instructor FIFA mexicano guía el proceso mientras se afinan criterios para jugadas que suelen cambiar partidos (Foto cortesía Yamil Bukele P.)

En un segundo encuentro, la dirigencia del fútbol convocó a los presidentes de los equipos de la liga de privilegio. Los puntos clave de este diálogo fueron:

  • Actualización normativa: La revisión y homologación de los estatutos y reglamentos de competencia.
  • Apoyo a la Selecta: El análisis sobre el préstamo de futbolistas para los microciclos de la selección nacional, un factor crucial para los procesos de combinados patrios.

Compromiso a mediano plazo: La FESFUT concluyó reafirmando su apertura al diálogo con todos los actores del deporte. El plan de reformas administrativas y arbitrales se mantendrá activo durante las próximas semanas para garantizar una gestión más transparente y de mayor calidad en el fútbol profesional salvadoreño.

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