Panamá

El 86% de las empresas en Panamá reportó despidos en el primer semestre de 2026

El sondeo ubicó al país con el mayor nivel de recortes entre cinco mercados y reflejó que el indicador subió 10 puntos frente a 2025.

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Hombre sentado lee un periódico en un mercado callejero de frutas y verduras, con edificios y personas en el fondo.
Un hombre lee un periódico con la noticia del aumento del desempleo y la informalidad en Panamá, mientras está sentado en un mercado callejero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registró que el 86% de las empresas consultadas informó despidos en el primer semestre de 2026, el nivel más alto entre los cinco países incluidos en el estudio Salarios y Contrataciones 2026 de la plataforma Konzerta.com, en un contexto en el que la tasa oficial de desempleo llegó a 10.4% y alcanzó a 227,302 personas.

El resultado representa un aumento de 10 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025, cuando el indicador era de 76%, según informó el medio La Estrella de Panamá. Ese deterioro colocó al país por encima de Chile, que registró 71%; Perú y Ecuador, ambos con 68%; y Argentina, con 67%.

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El estudio se construyó a partir de consultas a especialistas de recursos humanos en empresas que operan en el país para identificar dónde hubo recortes de personal durante el año. En esta edición, el 14% dijo que no realizó desvinculaciones.

La principal razón mencionada por las empresas fue el desempeño insuficiente del personal, señalada por el 46% de los encuestados. Le siguieron la reducción de costos, con 42%; la situación económica general, con 19%; otros motivos, con 17%; el cierre de departamentos o líneas de negocio, con 8%; y los procesos de fusión o adquisición, con 4%.

Del lado de los trabajadores, el panorama fue similar. El 81% afirmó que en la empresa donde trabaja hubo despidos durante el primer semestre y el 19% aseguró haber perdido su empleo en esos seis meses.

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Empleado sentado frente a un escritorio leyendo una carta, con gráficos en la pared y colegas al fondo.
Un empleado preocupado recibe una carta de despido en su escritorio, mientras compañeros observan en silencio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento, elaborado con la participación de 5,008 trabajadores y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, también reflejó expectativas moderadas para la segunda mitad del año. El 41% de las organizaciones indicó que mantendrá su plantilla, otro 41% prevé reducir personal y solo el 18% contempla nuevas contrataciones.

En materia salarial, el 83% de las empresas afirmó que no tiene previsto aumentar las remuneraciones durante el resto de 2026 y apenas el 17% proyecta hacerlo. Entre los trabajadores, el 75% sostuvo que no recibió incrementos salariales en el primer semestre.

El director de Konzerta.com en Jobint, Miguel Bechara, resumió el escenario en una declaración recogida por el diario: “Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 41% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 18% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación".

Los datos oficiales mostraron más desocupación pese al crecimiento económico

Los resultados privados mostraron la misma tendencia de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la tasa de desempleo subió de 9.7% en octubre de 2024 a 10.4% en septiembre de 2025, equivalente a 227,302 personas desocupadas, 17,922 más que un año antes.

El aumento afectó con mayor intensidad a las mujeres. Su tasa de desempleo pasó de 12.4% a 13.2%, mientras que entre los hombres avanzó de 7.7% a 8.1%.

Mujer en traje de negocios sentada en un banco con una caja de cartón que contiene pertenencias personales y una carta de despido. Fondo urbano borroso.
Una mujer, vestida con traje de negocios, sostiene una caja con sus pertenencias y una carta de despido mientras está sentada en un banco con un horizonte urbano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la población ocupada creció de 1.94 millones a 1.96 millones de personas, un alza de 27,547 trabajadores, impulsada principalmente por el sector servicios, que concentró el 70.3% del empleo nacional. La publicación destacó que ese incremento no alcanzó para absorber el aumento de la población económicamente activa.

Las cifras del INEC también indicaron que el producto interno bruto de el país creció 4.8% en 2025. Aun así, ese dinamismo no se tradujo en una mejora del mercado laboral.

La última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá anticipó para el trimestre de julio a septiembre que el 21% de los empleadores planea disminuir su plantilla, el 32% estima aumentarla, el 45% no prevé cambios y el 2% todavía no sabe qué ocurrirá con su personal.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló recientemente que, después de impulsar programas dirigidos a jóvenes, el siguiente desafío será promover la reinserción laboral de personas de entre 42 y 56 años, un grupo que, según la entidad, enfrenta mayores dificultades para regresar al mercado de trabajo.

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