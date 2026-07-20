El posteo de Rosario Central para felicitar a la selección argentina tras el Mundial: la foto sin Messi ni Scaloni que generó controversia

El afiche de Rosario Central en el que agradeció la actuación de la selección argentina tras el Mundial (@RosarioCentral)

Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, en las redes sociales abundaron los mensajes de felicitación y orgullo por la actuación de la selección de Lionel Scaloni en la máxima cita que organizó la FIFA. Uno de los posteos que no pasó inadvertido fue el que hizo Rosario Central, que utilizó una foto del equipo nacional sin Lionel Messi.

“Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”, escribió el Canalla en su cuenta oficial de X (ex Twitter). La controversia que se dio en las redes fue debido a la foto elegida en el afiche que tiene el escudo de Central y la AFA y una imagen del equipo titular en el partido frente a Jordania, del cual no participó Messi en el inicio.

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Esta publicación generó algunas controversias entre los usuarios que criticaron la elección de la foto sin el capitán y goleador histórico de la Selección. Tampoco se hizo mención al entrenador Lionel Scaloni. Ambos símbolos albicelestes tuvieron un paso por Newell’s, el clásico rival de Central, lo que alimentó la polémica entre los internautas.

“¿Cómo no vas a poner a Messi?“, reaccionó uno de los usuarios. Luego, hubo otros comentarios, como el de Alberto Samid, que escribió: “Justo ponen la foto del día que Messi no arrancó jugando. Dios mío”. Siguieron cientos de respuestas en las que no faltaron términos como “seca nucas” o “campeones de escritorio”, recordando el título que le otorgó la AFA por ser el mejor equipo de la temporada en 2025. “Son una vergüenza, muy patéticos, les falta Messi en la foto, el capitán de la Selección. Es una falta de respeto una foto sin él”, apuntó otro. Como respuesta, algunos hinchas de Central justificaron la elección de la foto sin Messi porque fue el único partido en el que participó Giovani Lo Celso, jugador del club, como titular.

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Ángel Di María realizó un posteo para felicitar a la selección argentina (Instagram)

Por su parte, ayer por la noche Ángel Di María, figura de Rosario Central y ex jugador de la Selección, le dedicó unas sentidas palabras a los integrantes de la Scaloneta con una imagen en la que se encontraban todos. “Un país está orgulloso de ustedes”, escribió Fideo, que esta vez vivió la final desde afuera, tras su retiro internacional en la última Copa América.

En su cuenta de Instagram publicó una imagen del plantel con una leyenda que sintetizó el sentimiento de millones de argentinos: “Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial”.

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Y fue más lejos: “Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. MUCHAS GRACIAS POR TODO. LOS QUIERO MUCHO.” En otra historia, Di María respondió una publicación de la AFA con un mensaje que también se viralizó entre los hinchas: “Simplemente muchas gracias”, acompañado de banderas argentinas y corazones celestes.