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“Plena admiración”: los elogios de Rodri a Lionel Messi tras ganarle la final del Mundial 2026

El capitán de la Roja y ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo, elogió la figura del astro argentino

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En la zona mixta del MetLife Stadium, tras la consagración de la selección de España como campeona mundial, el mediocampista y capitán Rodrigo Hernández Cascante —conocido como Rodri— dedicó palabras de profunda admiración hacia Lionel Messi, figura de la selección de Argentina y rival en la final. El encuentro, que finalizó con victoria por 1-0 para el conjunto español, marcó el cierre de un torneo en el que Rodri fue distinguido como el mejor jugador.

España logró su segundo título mundial en un partido que reunió a varias de las principales figuras del fútbol internacional. Rodri se detuvo ante los medios tras obtener el trofeo y compartió sus impresiones sobre el momento compartido con Messi en el campo. “Bueno, yo simplemente el hecho de haberme hecho una foto con él en el saque de capitanes, lo que representa para el fútbol. He visto al final, llorando, yo creo que más por entender lo que ha sido como jugador y para el fútbol argentino. Solo puedo decir que plena admiración por lo que ha sido capaz de conseguir y por lo que representa”, expresó el jugador español.

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El reconocimiento público de Rodri hacia Messi se produjo en un contexto de máxima exigencia deportiva. La final enfrentó a dos equipos con trayectorias destacadas a lo largo del torneo. Para el mediocampista del Manchester City, el significado de esa imagen junto al capitán argentino trascendió el resultado.

El partido definitorio, disputado en Nueva Jersey, estiró la racha invicta de la selección española a 38 encuentros, estableciendo un nuevo récord en competiciones internacionales. La Roja, que fue eliminada en octavos de final en Qatar 2022, venía de ganar la Liga de las Naciones 2023, levantar la Eurocopa 2024 y ser subcampeón de la Liga de las Naciones 2025.

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Rodri, quien recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, sumó este reconocimiento individual a los premios obtenidos en la Eurocopa 2024 y el Balón de Oro 2023.

La figura de Lionel Messi se mantuvo como referencia central en la cobertura mediática global. El capitán argentino, ganador de múltiples distinciones individuales, concluyó su participación en el torneo visiblemente emocionado tras la derrota.

El gesto de Rodri en la zona mixta, al destacar públicamente la figura de Messi, reflejó el reconocimiento entre pares que caracteriza a las principales competencias internacionales. “Simplemente el hecho de haberme hecho una foto con él en el saque de capitanes, lo que representa para el fútbol”, subrayó el mediocampista español.

España celebró su consagración con un plantel que combinó experiencia y juventud, como lo demuestra la elección de Pau Cubarsí como mejor jugador joven y Unai Simón como mejor arquero del certamen. El logro colectivo se vio acompañado por distinciones individuales que resaltaron el rendimiento sostenido del equipo a lo largo del torneo.

La Roja, aunque inició el torneo con un empate 0-0 ante Cabo Verde, logró reponerse para quedarse con el primer puesto del Grupo H al golear 4-0 a Arabia Saudita y superar por 1-0 a Uruguay. En los duelos mano-mano los dirigidos por Luis de la Fuente mostraron su mejor versión. En 16avos golearon 3-0 a Austria, en octavos superaron 1-0 a Portugal, en cuartos eliminaron a Bélgica al triunfar por 2-1 y en semifinales vencieron 2-0 a Francia.

La Albiceleste, por su parte, tuvo un andar irregular, pese a su inicio perfecto en la fase de grupos, al quedarse con su zona tras golear 3-0 a Argelia, vencer 2-0 a Austria y superar 3-1 a Jordania. Luego se impuso por 3-2 en tiempo suplementario a Cabo Verde, se impuso de manera agónica por 3-2 ante Egipto en octavos de final, en cuartos de final vencieron 2-1 a Suiza en tiempo suplementario y en semifinales eliminaron a Inglaterra por 2-1.

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