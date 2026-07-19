Por Apple prepara la mayor renovación de su gama iPad en años: y cuándo llegaría a las tiendas

Apple prepara una gran renovación del iPad entre finales de 2026 y 2027, con OLED y nuevos chips

Apple se encuentra a las puertas de lo que podría ser la mayor renovación de su línea de iPad en casi una década. Aunque la compañía aún no ha hecho anuncios oficiales, varios informes y filtraciones coinciden en que el gigante tecnológico planea actualizar prácticamente toda su gama de tabletas entre finales de 2026 y 2027.

El movimiento apunta a una transformación significativa tanto en la tecnología de pantalla como en el rendimiento de sus dispositivos, siguiendo la tendencia del mercado hacia experiencias visuales superiores y hardware más eficiente.

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Cuál sería la nueva modificación en el próximo iPad Mini

El próximo iPad Mini podría llegar en octubre de 2026 con pantalla OLED, según filtraciones - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Según la información adelantada por Mark Gurman, analista de Bloomberg, el primer modelo en inaugurarse sería un nuevo iPad Mini, identificado bajo el nombre en clave J510, cuya llegada estaría prevista para octubre de 2026. Este modelo sería el primero de la familia en adoptar una pantalla OLED, una de las mejoras más esperadas por los usuarios y que ya está presente en los iPhone de gama alta y en el iPad Pro.

La transición a OLED proporcionará negros más profundos, colores más vivos y un contraste inigualable, acercando la experiencia visual del iPad Mini a los dispositivos premium de la marca.

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No obstante, otras filtraciones sugieren que la pantalla mantendría una tasa de refresco de 60 Hz, sin dar el salto a las frecuencias más altas que sí ofrecen otros modelos. A pesar de ello, el cambio a OLED supone un avance relevante en términos de calidad de imagen y eficiencia energética.

La renovación no se limitaría al iPad Mini. El informe de Gurman indica que durante el primer trimestre de 2027 llegaría un iPad básico, equipado con un procesador de nueva generación, aunque sin grandes cambios en el diseño exterior. En la primavera de ese mismo año, Apple presentaría los nuevos iPad Air de 11 y 13 pulgadas, junto a la próxima generación del iPad Pro.

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La tableta sería la primera de su familia en dar el salto desde LCD a OLED, con negros más profundos y mejor contraste, y aunque se menciona que mantendría 60 Hz, el cambio elevaría calidad visual y eficiencia en un formato compacto - REUTERS/Vivek Prakash/File Photo

Esta estrategia responde al patrón habitual de la compañía, que suele actualizar sus gamas media y alta de manera simultánea para mantener la oferta alineada con los avances tecnológicos.

Junto con las nuevas tabletas, Apple lanzaría también una nueva generación de Apple Pencil, aunque por ahora no hay detalles sobre posibles cambios de diseño o funciones añadidas.

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¿Cuándo estarán disponibles en tiendas?

De acuerdo con las filtraciones las fechas estimadas sitúan el lanzamiento del iPad Mini OLED en octubre de 2026, mientras que el resto de la familia se actualizaría entre el primer trimestre y la primavera de 2027. Aunque no se conocen precios concretos, la tendencia reciente de Apple a ajustar al alza sus tarifas hace prever que estos modelos serán más costosos que los actuales.

El salto tecnológico: ¿por qué OLED?

La tecnología OLED (diodo orgánico emisor de luz) representa una evolución respecto a las tradicionales pantallas LCD. A diferencia de estas, cada píxel de un panel OLED emite su propia luz, lo que permite negros puros y un contraste excepcional. Además, los paneles OLED son más delgados, flexibles y ofrecen tiempos de respuesta rápidos, ideales para el consumo de contenido multimedia, juegos y tareas profesionales.

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Apple actualizaría el iPad básico en el primer trimestre de 2027 - REUTERS/Abdul Saboor

Existen distintas variantes de OLED, pero la más utilizada en tabletas y smartphones es AMOLED, que permite controlar cada píxel de manera independiente, garantizando una alta resolución y una reproducción cromática superior.

Ventajas de OLED:

Negros perfectos y alto contraste

Diseño ultrafino y ligero

Tiempo de respuesta muy rápido

Amplios ángulos de visión

Gama de colores extensa

Desventajas:

Posibles problemas de quemado en elementos estáticos

Costes de producción más elevados

Sensibilidad a la humedad y degradación del color azul con el tiempo

El sector de las tabletas ha evolucionado de forma acelerada en los últimos años. Usuarios de distintos perfiles exigen dispositivos capaces de adaptarse a necesidades complejas: desde la edición profesional de imágenes y vídeo hasta el consumo de contenido en streaming o la productividad en movilidad.

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Apple busca responder a esta demanda apostando por la tecnología OLED y procesadores más potentes, manteniendo su sello de calidad y diseño. La llegada de esta nueva gama de iPad supondrá una de las actualizaciones más ambiciosas de la marca y marcará el estándar para los próximos años en tablets de gama alta.