Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo en Paraná

Agentes de la Policía de Entre Ríos patrullan una calle del barrio Humito en Paraná tras una balacera que dejó un fallecido y cuatro heridos (Diario Uno Entre Ríos)

Una violenta balacera sacudió este domingo por la noche al barrio Humito de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, generando alarma entre vecinos y una rápida intervención de las fuerzas de seguridad. Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas.

El episodio comenzó cerca de las 22, cuando comenzaron a ecucharse una serie de disparos en las inmediaciones de la intersección de las calles Curajil y Obligado.

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Testigos relataron que el sonido de las detonaciones se prolongó durante varios minutos, lo que motivó la llamada inmediata a los servicios de emergencia y a la Policía. Al llegar, los primeros efectivos constataron la gravedad del hecho: cinco personas habían sido alcanzadas por los disparos. Uno de los heridos, que habría recibido un impacto en la cabeza, falleció en el lugar antes de poder ser auxiliado por los equipos médicos. Su identidad no había sido confirmada oficialmente al cierre de esta edición.

En el lugar, se desplegó un cerco perimetral para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos, según lo informado por el portal del diario Uno de Entre Ríos. De esta manera, los profesionales de la Dirección Criminalística recolectaban vainas servidas, levantaban rastros y documentaban otros elementos de interés para la investigación. El operativo incluyó la intervención de personal sanitario, que brindó las primeras atenciones a los sobrevivientes y dispuso su traslado a distintos centros de salud.

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Hasta el momento no hay detenidos por el hecho

Hasta el momento, las autoridades difundieron información oficial sobre el estado de salud de los cuatro heridos, ni la gravedad exacta de las lesiones sufridas. Tampoco se confirmó si alguna de las víctimas era el objetivo directo de los agresores o si el ataque tuvo un carácter indiscriminado. El hermetismo se mantiene en torno a la identidad del fallecido, a la espera de la notificación formal a sus familiares y de las pericias correspondientes.

Con respecto a los motivos que llevaron a la balacera, los investigadores manejan diferentes hipótesis, pero aún no se descarta ninguna línea de trabajo. Se intenta determinar la cantidad de atacantes involucrados, el tipo de armas utilizadas y la dirección desde la que provinieron los disparos.

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Hasta el momento, no se informó la existencia de personas detenidas o identificadas en relación con el hecho, y las autoridades mantienen bajo reserva los detalles sobre posibles sospechosos.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de avances en el esclarecimiento del caso y de precisiones sobre el estado de los heridos. El barrio Humito continúa bajo vigilancia y con restricciones en la circulación, mientras personal de la policía y de la Fiscalía desarrolla tareas investigativas en el área afectada.

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