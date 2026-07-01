Más que asesoría: Amazon enviará a sus ingenieros expertos en IA a construir sistemas dentro de tu empresa

Amazon Web Services (AWS) anunció la creación de una unidad específica, llamada Ingeniería de Despliegue Avanzado. REUTERS/Dado Ruvic

Más allá de la asesoría convencional, Amazon Web Services ha decidido dar un paso inédito: enviará equipos de ingenieros especializados en inteligencia artificial directamente a las empresas para construir e integrar sistemas avanzados de IA en sus operaciones.

Esta nueva estrategia, respaldada por una inversión de 1.000 millones de dólares, busca transformar el modo en que las organizaciones adoptan y despliegan inteligencia artificial, facilitando el acceso a expertos que trabajan codo a codo con los clientes en la puesta en marcha de soluciones personalizadas.

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AWS y la nueva unidad de Ingeniería de Despliegue Avanzado para IA empresarial

Amazon Web Services (AWS) anunció la creación de una unidad específica, llamada Ingeniería de Despliegue Avanzado (FDE, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es acelerar la adopción de inteligencia artificial en el entorno empresarial.

Amazon destina 1.000 millones de dólares a la formación de un grupo especializado de ingenieros enfocados en el despliegue avanzado. REUTERS/Dado Ruvic

El enfoque no se limita a la mera consultoría: AWS enviará equipos compuestos por cinco o seis ingenieros, quienes colaborarán de manera directa con cada cliente. La función de estos profesionales será ayudar a desarrollar aplicaciones de IA, integrarlas en los procesos existentes y asegurar resultados concretos a través de la automatización con agentes inteligentes.

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La iniciativa responde a la creciente demanda de compañías que buscan aprovechar la inteligencia artificial en sus procesos principales. En palabras de Francessca Vasquez, vicepresidenta de ingeniería y servicios de IA de vanguardia de AWS, aunque la empresa ya contaba con capacidades similares, la nueva estructura permite “reunir a todos en una sola unidad de negocio con un marco de implementación común”.

Este modelo centralizado facilitará la coordinación y la eficiencia en los proyectos de IA, permitiendo una respuesta más ágil a las necesidades de los clientes.

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La iniciativa responde a la creciente demanda de compañías que buscan aprovechar la inteligencia artificial en sus procesos principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de AWS difiere de la de consultoras tradicionales. Mientras que empresas como Tata Consultancy Services e Infosys suelen facturar por hora, Amazon plantea evaluar el éxito de los proyectos en función de los resultados empresariales y la capacidad de la IA para ofrecer beneficios tangibles.

Por qué crece la demanda de ingenieros de IA desplegados en empresas

El avance de la IA en los negocios ha generado una necesidad cada vez mayor de ingenieros capaces de diseñar e implementar soluciones a medida en distintos sectores. El modelo de Ingeniería de Despliegue Avanzado, conocido por sus siglas en inglés FDE, no es nuevo en la industria tecnológica.

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Firmas como Palantir Technologies popularizaron este enfoque hace más de una década, mientras que otras grandes empresas de tecnología, como Tata Consultancy Services e Infosys, han adoptado modelos similares para acompañar a sus clientes en la migración y actualización de sistemas.

El crecimiento de la IA en los negocios aumenta la demanda de ingenieros que desarrollen soluciones personalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la tendencia se acelera debido al protagonismo que la inteligencia artificial ha adquirido en los procesos operativos de las empresas. Los ingenieros FDE se han vuelto imprescindibles para guiar la integración de la IA, resolver desafíos técnicos y asegurar que las herramientas adoptadas generen valor real y medible.

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El auge de estas funciones refleja la complejidad inherente a la IA y la necesidad de contar con especialistas que comprendan tanto la tecnología como los procesos de negocio.

Cómo funcionará la colaboración de AWS con empresas clientes

El modelo propuesto por Amazon Web Services implica la conformación de equipos compactos de ingenieros que trabajarán de forma directa en las instalaciones del cliente o a través de canales de colaboración remota. Su labor abarca desde el diseño de soluciones personalizadas de inteligencia artificial hasta la integración en los flujos de trabajo ya existentes.

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El compromiso de AWS va más allá del soporte técnico. AWS

La compañía destaca que estos equipos serán responsables de garantizar que los clientes obtengan el máximo provecho de las herramientas de IA basadas en agentes.

El compromiso de AWS va más allá del soporte técnico. Los ingenieros de la nueva unidad acompañan a los clientes en todo el ciclo de vida del proyecto, desde la identificación de oportunidades hasta la implementación y el análisis de resultados.

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Amazon subraya que la medición del éxito estará basada en el impacto real que la IA tenga en los procesos de negocio, lo que supone una diferencia significativa respecto a los modelos de facturación por hora propios de las consultoras tradicionales.

La Inteligencia Artificial (IA) es vital en las empresas porque automatiza tareas repetitivas y analiza datos a gran escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras tecnológicas apuestan por la ingeniería de despliegue avanzado

El movimiento de Amazon Web Services no ocurre en aislamiento. Otras compañías líderes en inteligencia artificial, como OpenAI y Anthropic, también están invirtiendo fuertemente en estructuras similares a la de FDE.

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Google, por su parte, se encuentra en pleno proceso de contratación de miles de ingenieros especializados en despliegue avanzado de IA para dar soporte a las implementaciones empresariales de sus clientes.

El auge de estos equipos responde a la necesidad de acompañar a las empresas en la transición hacia modelos de negocio más automatizados e inteligentes.