Ciberataque a Rockstar Games: vulneran servidores en la nube y amenazan con filtrar datos

Rockstar Games sufre nueva filtración de datos tras ciberataque y reaviva el debate sobre la seguridad en el gaming - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rockstar Games, estudio responsable de franquicias como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, ha confirmado una nueva filtración de datos tras un ciberataque a sus servidores en la nube.

El grupo de hackers ShinyHunters ha asegurado haber accedido a información interna y exige un rescate para no hacerla pública, un episodio que se suma a una serie de incidentes de seguridad que han afectado a la compañía en los últimos años.

La filtración fue anunciada el pasado 11 de abril de 2026 en la dark web, donde ShinyHunters reclamó haber comprometido las instancias de Rockstar en Snowflake, un servicio de alojamiento en la nube ampliamente utilizado. El ataque se habría producido a través de Anodot.com, una plataforma de análisis de datos que monitoriza métricas de negocio y que también fue vulnerada recientemente, facilitando incidentes similares en otras empresas que utilizan Snowflake.

El incidente ha generado inquietud en la industria, ya que el acceso a documentos reservados podría afectar futuros lanzamientos y la confianza de usuarios y empleados - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué datos fueron comprometidos y cuál es el riesgo?

Aunque Rockstar asegura que solo se accedió a “una cantidad limitada de información no relevante”, los hackers han amenazado con filtrar públicamente los datos si la empresa no paga el rescate antes del 14 de abril.

Hasta el momento, no se ha especificado qué tipo de información fue robada ni su volumen, pero la intrusión ya ha ocasionado “problemas digitales molestos” para la compañía, según la propia declaración del grupo de ciberdelincuentes.

El historial de este grupo incluye ataques a empresas como Pornhub, Microsoft, Ticketmaster y Cisco, donde la extorsión y la filtración de datos han sido el modus operandi habitual. El riesgo para Rockstar podría terminar siendo significativo, ya que una fuga masiva podría afectar la reputación de la empresa y exponer detalles sensibles de futuros lanzamientos o datos personales de empleados.

Qué problemas ha tenido Rockstar con los hackers

No es la primera vez que Rockstar Games se enfrenta a un incidente de seguridad de esta magnitud. En 2022, la compañía sufrió una filtración histórica que expuso cerca de 90 vídeos del anticipado Grand Theft Auto VI, obligando a Rockstar a adelantar el primer tráiler del juego tras un acceso no autorizado a su red.

Filtraciones y ciberataques: el nuevo reto de Rockstar Games en la era del gaming en la nube

En diciembre de 2023, otra filtración forzó cambios en la estrategia de comunicación de la empresa. Estos antecedentes subrayan la presión constante que enfrentan los estudios de videojuegos ante ciberataques cada vez más sofisticados y la importancia de robustecer las medidas de protección tanto en infraestructuras propias como en servicios de terceros.

El grupo ShinyHunters ha dejado claro que el ataque busca obtener un rescate económico a cambio de no publicar los datos sustraídos. Aunque Rockstar minimiza el impacto y sostiene que el incidente no afecta a los jugadores ni a la operación de la empresa, la amenaza de filtración mantiene en alerta a la comunidad.

El uso de plataformas externas como Anodot y Snowflake demuestra que la cadena de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. La industria observa con atención el caso, ya que la tendencia a migrar servicios críticos a la nube se ha acelerado en los últimos años, exponiendo a las empresas a nuevas vulnerabilidades.

Cuál va a ser el precio de GTA 6

El incidente coincide con la expectativa por GTA 6 y recuerda filtraciones previas que forzaron cambios en la comunicación y estrategias de seguridad del estudio creador de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption - (Rockstar)

El ciberataque coincide con una alta expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, el título más ambicioso de Rockstar. Durante meses, se especuló con que el juego podría superar los 100 dólares, lo que generó debate sobre el costo de los videojuegos de última generación.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, aclaró en una reciente entrevista que GTA 6 se mantendría en el rango de precios habitual para juegos AAA, entre 70 y 80 dólares, descartando la inclusión de publicidad intersticial o aumentos desmedidos.

En medio del interés suscitado para el lanzamiento del nuevo GTA, el caso de Rockstar Games pone de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas de tecnología y entretenimiento ante ciberataques.