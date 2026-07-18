Guatemala

El Gobierno de Guatemala preseleccionó a 1.033 jóvenes para becas por nuestro futuro 2026

El programa Becas por Nuestro Futuro activó la siguiente fase para estudios técnicos y universitarios, con avisos previstos en las primeras semanas de julio a través del correo y el teléfono registrados en la plataforma

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Tres personas interactúan en una mesa con folletos. Una mujer atiende, un hombre y una joven observan material impreso. Banderas iluminadas con texto en el fondo, de noche
Participantes reciben información sobre becas y programas educativos en un evento nocturno al aire libre. (Segeplan Guatemala)

La Segeplan preseleccionó a 1.033 jóvenes en la primera convocatoria de Becas por Nuestro Futuro de 2026 y comenzó a preparar el envío de notificaciones para las primeras semanas de julio, un paso clave en un programa que busca financiar estudios técnicos, universitarios, de licenciatura, maestría y doctorado en Guatemala y en el extranjero.

La cifra llega después de una convocatoria abierta entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2026. Del total de preseleccionados, 727 corresponden a solicitudes de pregrado, 282 a cursos técnicos no universitarios y 24 a posgrado.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia informó además que el programa cerró el primer semestre con 771 guatemaltecos con acceso a educación superior y educación técnica no universitaria. Ese grupo representa Q80,40 millones comprometidos y refleja una aceleración en el ritmo de aprobación, con un promedio de 100 expedientes por mes.

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La subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo Iliana Peña pidió a quienes participaron en la convocatoria que revisen de forma constante el correo electrónico y el número de teléfono registrados al momento de postularse. Quienes reciban el mensaje de confirmación deberán entregar su documentación lo antes posible para seguir en el proceso con acompañamiento del personal de la institución.

Dos personas sostienen sendas tarjetas moradas con el texto "Becas por Nuestro Futuro" en letras blancas. Una persona usa anillos y pulsera
Dos personas sostienen tarjetas del programa "Becas por Nuestro Futuro" durante un evento de apoyo educativo. (Segeplan Guatemala)

La preselección se concentró en cinco departamentos

Peña explicó que los cinco departamentos con más personas preseleccionadas en esta primera convocatoria son Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango. En otra relación de departamentos con mayor presencia en el proceso también aparecen Chimaltenango y Escuintla.

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Según la funcionaria, la calificación de postulaciones concluyó tras un proceso “técnico, riguroso y totalmente anónimo”. En esa misma explicación sostuvo: “Son personas que nosotros no conocemos sus nombres, sino sus códigos de registro, sus características y a través de sus postulaciones, conocimos sus sueños y anhelos”.

La Segeplan reiteró que ningún integrante del comité interno tiene acceso a la identidad de los postulantes durante la revisión y aprobación de las solicitudes. También indicó que la decisión de otorgar o no una beca depende de los criterios establecidos en el Reglamento del Fondo Nacional de Becas.

Esos criterios incluyen la situación socioeconómica y la condición de vulnerabilidad de cada aspirante, la carrera elegida y su alineación con las prioridades de desarrollo del país, además del potencial académico y de impacto social medido a través de ensayos y antecedentes académicos. La entidad añadió que cada criterio se compone de indicadores verificables y que la evaluación se realiza de manera automatizada.

El programa ya benefició a 771 personas durante el semestre

Del total de 771 beneficiarios reportados por la institución en el semestre, 451 son mujeres y 320 hombres. En la distribución por nivel de estudios, 683 becas fueron aprobadas para pregrado, 46 para técnicos no universitarios y 42 para posgrados.

La mayor parte de esas becas, 732, fue destinada a estudios dentro de Guatemala, mientras que 39 corresponden a programas en el extranjero. Los países mencionados por la institución son Honduras, México, Brasil, Costa Rica, España y Suecia.

En cuanto a los departamentos con más becas ya otorgadas, la Segeplan señaló a Guatemala con 168, Alta Verapaz con 125, Quiché con 71 y Chimaltenango con 55. La entidad sostuvo que mantiene el compromiso de operar un programa de becas “justo, transparente y basado en criterios técnicos”.

Segeplan usa un algoritmo y un sistema de inteligencia artificial para la preselección

Carlos Mendoza, Secretario de Planificación de la Presidente, en su momento explico que, el proceso de preselección está automatizado. Un algoritmo revisa las respuestas del cuestionario y un sistema de inteligencia artificial califica los ensayos presentados por los aspirantes.

El secretario de Segeplan afirmó que esa herramienta fue entrenada con expertos que evaluaron manualmente 400 ensayos y que luego compararon esos resultados con la calificación emitida por la inteligencia artificial sobre otros 400 textos. Según Mendoza, la entidad decidió usarla de forma exclusiva para los ensayos cuando comprobó que calificaba “no solo igual, sino que mejor que los humanos”.

Mendoza sostuvo que esa automatización responde al volumen esperado de solicitudes. Para esta convocatoria, Segeplan prevé más de 6.000 aplicaciones y la calificación de 2.000 ensayos; en la primera convocatoria del año pasado, añadió, se registraron más de 9.000 aplicaciones, lo que habría implicado revisar 18.000 ensayos.

El secretario explicó que, una vez completado ese proceso automatizado, cada solicitud recibe una calificación y quienes superan el puntaje mínimo pasan a la fase de preselección. Entre las carreras más solicitadas dentro del programa figuran Medicina, Veterinaria, Pedagogía, Mecánica e Ingeniería Industrial.

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