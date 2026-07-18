Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

La selección española y argentina ultiman detalles para el encuentro decisivo de mañana, con la ambición intacta de escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial. La expectativa se eleva en el Estadio MetLife, de Nueva Jersey, donde ambos equipos buscarán alcanzar la gloria máxima y sellar su legado ante millones de espectadores.
Por su parte, hoy Inglaterra y Francia se disputan el tercer puesto, en un duelo que también promete emociones. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela.
Horarios Inglaterra vs Francia
- 16:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador
- 17:00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela
- 18:00 horas: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil
- 15:00 horas: México
- 23:00 horas: España
Posibles once:
- Francia: Maignan; T. Hernández, Konaté, L. Hernández, Gusto; Kanté, Zaire-Emery; Thuram, Cherki, Akliouche y Mbappé.
- Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Mainoo, Eze, Madueke, Bellingham, Rashford y Kane.
Previa España-Argentina
Horas del partido
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:00
- España, Italia, Francia, Alemania: 21:00
- Nueva York, Miami, Chile, Bolivia, Venezuela: 15:00
- Ecuador, Perú, Colombia, Panamá: 14:00
- México, El Salvador, Honduras, Costa Rica: 13:00
- Gran Bretaña: 20:00
La final del Mundial 2026 se disputará mañana en el MetLife Stadium, un escenario con capacidad para 82.500 personas, inaugurado en 2010 y con un costo estimado de USD 1.600 millones. Este estadio, sin techo sobre el campo y con ubicaciones VIP, ya fue sede de la final de la Copa América 2016, el Mundial de Clubes 2025 y el Super Bowl XLVIII.
Antes del partido, la FIFA organizará la ceremonia de clausura desde las 13.30 hora local (14.30 de Argentina, 19.30 de España), con la participación de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, el streamer IShowSpeed, Tom Cruise y otros invitados. La cantante Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos, en una producción a cargo de Balich Wonder Studio.
En cuanto a lo deportivo, el entrenador Lionel Scaloni aún no definió el equipo para la final ante España, ya que varios jugadores llegan con molestias físicas y el plantel apenas pudo realizar un entrenamiento rápido por las demoras en el viaje y el mal clima. La decisión sobre la formación titular se tomará tras el último ensayo de hoy en Nueva Jersey, y no se descarta ningún nombre porque, según Scaloni, todos los futbolistas están siendo evaluados para llegar de la mejor manera al partido decisivo.
Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con registros históricos. España ha construido su camino a la final con una defensa casi impenetrable: solo recibió un gol en siete partidos, logrando seis vallas invictas, algo inédito en los mundiales. La selección dirigida por Luis de la Fuente suma 37 partidos sin perder y ha superado su mejor marca goleadora en una Copa del Mundo, con 13 tantos en esta edición.
Enfrente, Argentina se presenta con una ofensiva letal, habiendo convertido 19 goles, el mejor registro de su historia en un mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha ganado todos sus partidos, muchos de ellos con goles marcados en los minutos finales, y busca convertirse en la primera selección en ganar cuatro títulos mayores de manera consecutiva.
Uno de los atractivos principales será el duelo generacional entre Lionel Messi, a sus 39 años, y Lamine Yamal, la nueva joya española de 19 años. Messi, que ostenta el récord de más goles y asistencias en la historia de los mundiales, disputa probablemente su último partido en esta competencia.
El árbitro designado para dirigir esta definición es el esloveno Slavko Vinčić. Se trata del mismo juez que estuvo a cargo del partido entre Arabia Saudita y Argentina en el debut del seleccionado sudamericano en el Mundial de Qatar 2022, encuentro que marcó la última derrota mundialista de la selección argentina.
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Récords y marcas históricas para Argentina en la final del Mundial
Argentina llega a la final del Mundial 2026 con marcas históricas y logros individuales destacados que subrayan la magnitud de este equipo y su recorrido.
Lionel Scaloni disputará su segunda final mundialista consecutiva como entrenador, igualando el logro de Carlos Salvador Bilardo, quien condujo a la selección en las definiciones de 1986 y 1990. Esta continuidad reafirma el peso del actual ciclo al frente del seleccionado.
Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez, por su parte, acaba de superar a Ubaldo Fillol como el arquero argentino con más partidos en la historia de los mundiales, alcanzando las 13 presencias. El próximo domingo sumará su encuentro número catorce, defendiendo el arco en otra final y con la posibilidad de sumar su segunda Copa del Mundo.
En el plano individual, Lionel Messi se sumará a un grupo exclusivo de futbolistas que llegaron a disputar tres finales de la Copa del Mundo. Hasta el momento, solo cinco jugadores lo habían conseguido: tres brasileños (Pelé, Cafú y Ronaldo) y dos alemanes (Lothar Matthäus y Pierre Littbarski), lo que realza aún más la magnitud del camino recorrido por el capitán argentino.
Por Brasil, Cafú y Ronaldo disputaron las finales de 1994, 1998 y 2002, mientras que Pelé lo hizo en 1958, 1962 y 1970, consagrándose campeón en todas sus presentaciones. Entre los alemanes, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski participaron de las finales de 1982, 1986 y 1990.
Ahora, Messi igualará esa marca histórica, consolidando su lugar entre los grandes nombres que más veces pelearon por el título mundial.
Última final de España
La última final mundialista de España se disputó en Sudáfrica, en 2010. El equipo dirigido por Vicente del Bosque llegó al torneo con grandes expectativas después de conquistar la Eurocopa dos años antes, pero el debut fue inesperado: cayó 1-0 ante Suiza. Ese resultado dejó al plantel sin margen de error.
España reaccionó y superó la fase de grupos con triunfos sobre Honduras (2-0) y Chile (2-1). En octavos eliminó a Portugal por 1-0, luego venció a Paraguay por el mismo marcador en cuartos y repitió resultado frente a Alemania en semifinales.
La final, ante Países Bajos, fue un partido cerrado y tenso. El gol de la victoria llegó recién en el minuto 116 del tiempo suplementario, obra de Andrés Iniesta. Esa conquista selló el primer título mundial de la selección española y marcó el punto culminante de una generación que cambió la historia del fútbol español.
Estadísticas de España
España acumula el invicto más largo de la historia, con 37 partidos sin perder, y en el Mundial 2026 apenas recibió un gol, marcado por Bélgica en los cuartos de final. Ninguna selección se consagró campeona del mundo habiendo recibido solo un tanto en todo el torneo, y el equipo dirigido por Luis de la Fuente apunta a establecer ese nuevo récord.
Si España logra el título, superará su récord defensivo de 2010, una marca que hasta hoy comparte con Francia en 1998 e Italia en 2006, al haber recibido solo dos goles en todo el torneo. Este registro destaca la solidez defensiva del equipo, con Cubarsí y Laporte formando una dupla central infranqueable y Unai Simón como garantía en el arco. La fortaleza en la última línea se transformó en uno de los pilares del éxito español en este Mundial.
Gracias a eso, Unai Simón se convirtió en esta edición en el arquero con mas imbatibilidad de la historia de los Mundiales.
El arquero español logró mantener su arco en cero durante 650 minutos consecutivos en la Copa del Mundo, superando el récord anterior que ostentaba el italiano Walter Zenga. En 1990, Zenga había permanecido invicto durante 517 minutos, hasta que Claudio Caniggia le convirtió en la semifinal entre Italia y Argentina. El guardameta del Athletic Bilbao estableció así una nueva marca en la historia de los Mundiales.
Por otro lado, Lamine Yamal vivirá un momento histórico al convertirse en el tercer futbolista más joven en disputar una final de Copa del Mundo. El pasado 13 de julio cumplió 19 años y el próximo 19 de julio saltará al campo en Nueva York con apenas 19 años y 6 días, superando en juventud a Kylian Mbappé, quien jugó la final de Rusia 2018 con 19 años y 207 días.
El delantero del Barcelona no deja de sorprender. En 2024, conquistó la Eurocopa siendo el más joven en lograrlo, apenas un día después de cumplir 17 años. Además, con solo 15 años ya había celebrado un título de liga con el Barcelona, estableciendo otro récord de precocidad. Ahora, Yamal sigue escribiendo su propia historia entre las leyendas del fútbol mundial.
Por delante de Yamal solo figuran Pelé y Giuseppe Bergomi, quienes no solo jugaron la final siendo muy jóvenes, sino que además lograron alzar el trofeo mundialista.
Finales de la selección argentina en mundiales
Uruguay 1930: En el primer Mundial, Argentina ganó su grupo y venció a Estados Unidos en semifinales. En la final, cayó 4-2 frente al local, Uruguay. El partido tuvo la particularidad de que cada equipo jugó un tiempo con su propio balón. Argentina se fue al descanso en ventaja, pero Uruguay revirtió el resultado en el complemento.
El primer Mundial de la historia quedó en manos de Uruguay, que derrotó 4-2 a la Argentina en Montevideo.
El primer Mundial de la historia quedó en manos de Uruguay, que derrotó 4-2 a la Argentina en Montevideo
Argentina 1978: Como anfitrión, el equipo dirigido por César Luis Menotti superó una fase de grupos exigente y avanzó tras golear 6-0 a Perú. En la final, derrotó a Países Bajos 3-1 en tiempo suplementario y obtuvo su primer campeonato mundial.
México 1986: Con Carlos Bilardo como entrenador y Diego Maradona como figura, Argentina fue primero en su grupo y protagonizó partidos históricos en la fase final, como el triunfo ante Inglaterra en cuartos. En la final venció 3-2 a Alemania y consiguió su segunda estrella.
Italia 1990: El equipo de Bilardo llegó a la final tras superar varias definiciones por penales, incluida la semifinal ante el local, Italia. En la final, Alemania se impuso 1-0 y fue subcampeón.
Brasil 2014: Bajo la conducción de Alejandro Sabella, Argentina avanzó con puntaje ideal en la fase de grupos y eliminó a Suiza, Bélgica y Países Bajos. En la final disputada en el Maracaná, Alemania ganó 1-0 en tiempo suplementario.
Qatar 2022: El seleccionado de Lionel Scaloni, tras una derrota inicial ante Arabia Saudita, se fortaleció y fue campeón tras superar a México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. En la final, Argentina venció a Francia por penales y Lionel Messi logró el título mundial.
Estados Unidos, Canadá y México 2026: Argentina alcanzó su séptima final tras vencer a Inglaterra en semifinales. Buscará una nueva consagración frente a España.
De la Fuente y Scaloni: dos trayectorias, un mismo espíritu
Luis de la Fuente y Lionel Scaloni encarnan dos historias de resiliencia, pasión y reconstrucción que hoy se cruzan en la final del Mundial 2026. El destino los puso al frente de dos selecciones históricas en momentos de dudas y recambios, y ambos, desde la humildad y el trabajo silencioso, reescribieron el camino de sus equipos.
De la Fuente llegó a la selección española tras una carrera marcada más por el esfuerzo que por los grandes titulares. Obligado a retirarse joven por lesiones, empezó de cero en el Portugalete, en el fútbol regional vasco, lejos de los flashes.
Tras años de trabajo en el ascenso, la oportunidad llegó por azar: un anuncio en un periódico de la Federación Española lo impulsó a postularse para dirigir juveniles. Nadie lo esperaba, ni él mismo.
En tres meses debía clasificar a la sub-19 a un torneo y lo logró, abriéndose paso a base de contratos cortos y resultados. Así, subió escalón tras escalón: sub-19, sub-21 y, finalmente, la absoluta, siempre con la sombra de la duda sobre su espalda. Cuando asumió la mayor, las voces críticas fueron mayoría. Respondió con títulos: Nations League, Eurocopa 2024 y, ahora, la final del Mundial. En cada torneo apostó por nuevas ideas, rompió esquemas y confió en el grupo, encontrando soluciones aún en medio de la presión y los cambios de ciclo.
Scaloni, en Argentina, vivió un inicio igual de incierto. Tras el Mundial 2018, la AFA lo nombró técnico interino. Se pensaba que solo ocuparía el banco hasta que llegara un “nombre grande”.
Pero el grupo creyó en él y, poco a poco, también lo hizo el país. Scaloni reformuló la selección desde los cimientos, combinando figuras experimentadas con jóvenes que respondieron a su confianza.
Los números hablan por sí solos, pero lo que no muestran las estadísticas es el modo en que reconstruyó el vínculo entre el equipo y la gente. Bajo su mando, Argentina rompió la sequía de 28 años sin títulos con la Copa América 2021, ganó la Finalissima en Wembley, conquistó el mundo en Qatar 2022 y volvió a celebrar en la Copa América 2024. Su ciclo está marcado por la fortaleza ante la adversidad, la capacidad de reinventarse y un liderazgo sereno que supo contener egos y potenciar talentos.
Luis de la Fuente y Lionel Scaloni comparten mucho más que la responsabilidad de liderar a sus selecciones nacionales en la final del Mundial. Los une una historia personal que trasciende las fronteras y los colores, tejida años atrás en los pasillos de la Ciudad del Fútbol.
Allí, en 2017, De la Fuente se convirtió en profesor de Scaloni durante el curso UEFA PRO, el máximo escalón en la formación de entrenadores. Fue entonces cuando nació una relación que ambos siempre reivindicaron: el respeto, la admiración y la amistad entre maestro y alumno.
Por otro lado, más allá de la relación de maestro y discípulo, hay un lazo profundo que los une: el Sevilla. Ese club no solo fue escenario de sus caminos, sino también el punto de encuentro de dos historias que hoy se cruzan en la final del mundo.
De la Fuente vivió allí cuatro temporadas como futbolista y más tarde formó a futuras figuras como Jesús Navas y Sergio Ramos desde el banquillo del equipo juvenil. Scaloni, por su parte, trabajó como asistente de Jorge Sampaoli en la campaña 2016-2017, en la que el club alcanzó marcas históricas en La Liga.
El destino, caprichoso como solo el fútbol sabe serlo, los pone ahora frente a frente ante el mayor desafío posible. La final entre España y Argentina será mucho más que un cruce de estilos y generaciones: será el reencuentro de dos hombres que se formaron juntos y que, a base de trabajo y cercanía, supieron construir equipos con identidad propia y espíritu de familia.
Estadísticas Individuales y colectivas
Máximos goleadores del Mundial 2026
Lionel Messi si anota un gol el domingo si convertiria en el máximo goleador de esta edición, superando a Kyllian Mbappé (Reuters)
- Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles
- Lionel Messi (Argentina) – 8 goles
- Erling Haaland (Noruega) – 7 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 goles
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles
- Ousmane Dembélé (Francia) – 5 goles
Máximos asistentes del Mundial 2026
Michael Olise tuvo un gran mundial, con 5 asistencias y un porcentaje de pases dados (Reuters)
- Michael Olise (Francia) – 5 asistencias
- Bruno Guim arães (Brasil) – 4 asistencias
- Brahim Díaz (Marruecos) – 4 asistencias
- Martin Odegaard (Noruega) – 4 asistencias
- Roberto Alvarado (México) – 3 asistencias
- Anthony Gordon (Inglaterra) – 3 asistencias
- Alexander Isak (Suecia) – 3 asistencias
- Kylian Mbappé (Francia) – 3 asistencias
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 asistencias
Selecciones con mas goles
- Argentina – 19 goles
- Francia – 16 goles
- Inglaterra – 14 goles
- Bélgica – 14 goles
- España – 13 goles
Selecciones con más remates en el Mundial 2026
- Francia – 120 remates
- España – 120 remates
- Argentina – 113 remates
- Bélgica – 112 remates
- Inglaterra – 99 remates
Pauline Kana, una fanática de cien años de Messi, se volvió una de las imágenes del Mundial 2026 al aparecer en la tribuna con un cartel que decía “100 Year Old Messi Fan”, una escena que condensó dos fenómenos: la circulación viral que hoy domina los eventos deportivos y el avance de la generación silver como protagonista de las redes sociales.
La silueta de Marc Cucurella es imposible de confundir sobre un terreno de juego. Su melena rizada se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del fútbol español. Ahora, a tan solo dos días de disputar la final del Mundial 2026 con la selección española y tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, el lateral vive el momento más intenso y mediático de su carrera.
La derrota de la selección de Francia frente a España en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 dejó expuesto un conflicto interno: Ousmane Dembélé tomó la palabra en el vestuario durante el entretiempo y su intervención provocó malestar entre varios jugadores, según publicó L’Équipe.
La previa de la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo a las tradiciones del equipo nacional. La selección argentina mantuvo su costumbre y realizó un asado en la concentración, con la participación de futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes. El video con la intimidad del evento fue publicado en la cuenta oficial de X de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.