Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

Lamine Yamal o Lionel Messi, uno de ellos se consagrará campeón de esta edición del Mundial 2026 (Europa Press)

La selección española y argentina ultiman detalles para el encuentro decisivo de mañana, con la ambición intacta de escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial. La expectativa se eleva en el Estadio MetLife, de Nueva Jersey, donde ambos equipos buscarán alcanzar la gloria máxima y sellar su legado ante millones de espectadores.

Por su parte, hoy Inglaterra y Francia se disputan el tercer puesto, en un duelo que también promete emociones. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela.

Horarios Inglaterra vs Francia

16:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador

17:00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela

18:00 horas: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil

15:00 horas: México

23:00 horas: España

Posibles once:

Francia: Maignan; T. Hernández, Konaté, L. Hernández, Gusto; Kanté, Zaire-Emery; Thuram, Cherki, Akliouche y Mbappé.

Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Mainoo, Eze, Madueke, Bellingham, Rashford y Kane.

Previa España-Argentina

Horas del partido

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:00

España, Italia, Francia, Alemania: 21:00

Nueva York, Miami, Chile, Bolivia, Venezuela: 15:00

Ecuador, Perú, Colombia, Panamá: 14:00

México, El Salvador, Honduras, Costa Rica: 13:00

Gran Bretaña: 20:00

La final del Mundial 2026 se disputará mañana en el MetLife Stadium, un escenario con capacidad para 82.500 personas, inaugurado en 2010 y con un costo estimado de USD 1.600 millones. Este estadio, sin techo sobre el campo y con ubicaciones VIP, ya fue sede de la final de la Copa América 2016, el Mundial de Clubes 2025 y el Super Bowl XLVIII.

Este será el estadio de la final del Mundial (FIFA)

Antes del partido, la FIFA organizará la ceremonia de clausura desde las 13.30 hora local (14.30 de Argentina, 19.30 de España), con la participación de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, el streamer IShowSpeed, Tom Cruise y otros invitados. La cantante Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos, en una producción a cargo de Balich Wonder Studio.

En cuanto a lo deportivo, el entrenador Lionel Scaloni aún no definió el equipo para la final ante España, ya que varios jugadores llegan con molestias físicas y el plantel apenas pudo realizar un entrenamiento rápido por las demoras en el viaje y el mal clima. La decisión sobre la formación titular se tomará tras el último ensayo de hoy en Nueva Jersey, y no se descarta ningún nombre porque, según Scaloni, todos los futbolistas están siendo evaluados para llegar de la mejor manera al partido decisivo.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con registros históricos. España ha construido su camino a la final con una defensa casi impenetrable: solo recibió un gol en siete partidos, logrando seis vallas invictas, algo inédito en los mundiales. La selección dirigida por Luis de la Fuente suma 37 partidos sin perder y ha superado su mejor marca goleadora en una Copa del Mundo, con 13 tantos en esta edición.

Luis de la Fuente buscará obtener su tercer titulo de su historia con la selección española (Europa Press)

Enfrente, Argentina se presenta con una ofensiva letal, habiendo convertido 19 goles, el mejor registro de su historia en un mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha ganado todos sus partidos, muchos de ellos con goles marcados en los minutos finales, y busca convertirse en la primera selección en ganar cuatro títulos mayores de manera consecutiva.

Uno de los atractivos principales será el duelo generacional entre Lionel Messi, a sus 39 años, y Lamine Yamal, la nueva joya española de 19 años. Messi, que ostenta el récord de más goles y asistencias en la historia de los mundiales, disputa probablemente su último partido en esta competencia.

El árbitro designado para dirigir esta definición es el esloveno Slavko Vinčić. Se trata del mismo juez que estuvo a cargo del partido entre Arabia Saudita y Argentina en el debut del seleccionado sudamericano en el Mundial de Qatar 2022, encuentro que marcó la última derrota mundialista de la selección argentina.

Slavko Vinčić fue el arbitro de ese historico debut de Argentina en Qatar 2022 (EFE)

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