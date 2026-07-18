Costa Rica presenta su adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital y avanza hacia su entrada en vigor

La ministra Indiana Trejos presentó en Nueva Zelanda el instrumento de adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA)./ (Redes Ministerio de Comercio Exterior)

La presentación oficial del instrumento de adhesión de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) marca un paso clave para la incorporación del país a este pacto internacional, según informó Delfino.cr. El acto, liderado por la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, se llevó a cabo en Nueva Zelanda, nación depositaria del acuerdo, en el contexto de la Reunión Ministerial de la Iniciativa Futuro de la Inversión y el Comercio (FIT-P).

De acuerdo con la información publicada por Delfino.cr, la adhesión al DEPA representa el cierre de un proceso iniciado en diciembre de 2022, que ha involucrado un riguroso trabajo técnico e interinstitucional para asegurar el cumplimiento de los estándares requeridos por este acuerdo internacional. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) explicó que la integración al DEPA tiene un peso estratégico, ya que los servicios constituyen el 46% de las exportaciones nacionales y cerca de la mitad de esas transacciones se efectúan mediante plataformas digitales.

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Durante la entrega del documento en Nueva Zelanda, la ministra Trejos subrayó la relevancia del acuerdo para una economía como la costarricense, que depende de la apertura comercial y la conectividad internacional. “Para una economía abierta y conectada con el mundo como la nuestra, es indispensable facilitar el comercio electrónico transfronterizo, proteger la privacidad de los datos, trabajar de cara a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El DEPA nos brinda un marco para profundizar estos esfuerzos y contribuir a escribir las reglas en materia de economía digital”, afirmó Trejos.

Según la información entregada por Comex, la adhesión permitirá reforzar la cooperación con Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur en áreas como comercio sin papel, ciberseguridad e identidad digital, lo que también consolidará el posicionamiento internacional de Costa Rica como socio confiable para el comercio y la inversión extranjera.

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A través de esta iniciativa, Costa Rica podría impulsar más el comercio electrónico. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter evolutivo del DEPA fue otro de los aspectos destacados por las autoridades. El Ministerio enfatizó que este rasgo facilitará la actualización constante de las políticas costarricenses conforme evolucionen las tendencias y regulaciones globales en economía digital. El acuerdo fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de mayo de 2026, aunque su entrada en vigor para Costa Rica dependerá ahora de que los demás países signatarios confirmen el cumplimiento de sus procedimientos internos.

Diversos sectores empresariales del país celebraron el avance. La Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) señaló a Delfino.cr que la presentación del documento de adhesión “representa la fase final del proceso para formalizar su entrada en vigor y solo resta que las demás partes del acuerdo confirmen el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos”.

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Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) manifestó su respaldo a la gestión impulsada por Comex. El presidente de Crecex, Rodney Salazar, destacó que el DEPA puede transformar los procesos comerciales nacionales mediante la digitalización del intercambio de documentos, la facturación electrónica y la implementación de ventanillas únicas. Salazar también mencionó la importancia de establecer condiciones para promover flujos transfronterizos de datos confiables, proteger a los consumidores digitales y fortalecer la seguridad y la confianza en las transacciones electrónicas.

“Para las empresas costarricenses, especialmente las pequeñas y medianas empresas, las ‘startups’ y los exportadores de servicios, este acuerdo puede reducir costos de transacción, simplificar procesos, facilitar el acceso a mercados internacionales y brindar mayor seguridad jurídica para ofrecer productos y servicios por medios digitales. También abre espacios de cooperación en áreas como inteligencia artificial, tecnologías financieras, identidad digital, ciberseguridad e innovación, fundamentales para la competitividad futura del país”, dijo Salazar en declaraciones recogidas por Delfino.cr.

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la adhesión del país al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) el pasado 12 de mayo.

El representante empresarial señaló que la incorporación al DEPA debe complementarse con una agenda nacional que permita traducir las disposiciones del acuerdo en beneficios concretos para el sector productivo local. “Costa Rica debe continuar apostando por instrumentos modernos que fortalezcan su inserción internacional, promuevan la innovación y permitan que más empresas costarricenses compitan, crezcan y exporten en la economía digital global”, concluyó Salazar en el mismo medio.

La entrada en vigor del DEPA para Costa Rica quedará pendiente hasta que las demás partes del acuerdo completen sus procesos internos, lo que definiría el inicio formal de una nueva etapa para el comercio digital costarricense bajo estándares internacionales.

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