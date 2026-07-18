El Salvador: Policía arresta a cuatro sospechosos de narcotráfico e incauta cargamento de cocaína valorado en USD 50,000

La Policía Nacional Civil de El Salvador arrestó a cuatro presuntos integrantes de una red de narcotráfico en operativos en San Salvador y Chalatenango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una serie de operaciones coordinadas en los departamentos de San Salvador y Chalatenango, la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo el arresto de 4 presuntos integrantes de una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, este sábado, estos procedimientos permitieron el desmantelamiento de una red que buscaba financiar actividades criminales.

El funcionario señaló que la incautación de más de dos kilogramos de cocaína, valorados en más de USD 50,000, marca un nuevo golpe contra las organizaciones que buscan fortalecer la criminalidad en el país.

Las autoridades informaron que los detenidos son Gerardo José C., Raúl Armando Arteaga V., Diego Alexander O. y Juan José H.. Estos individuos habrían operado entre las zonas de San Salvador y Chalatenango, gestionando el traslado y comercialización de sustancias ilícitas. De igual manera, durante el operativo, la Policía decomisó 2,028 gramos de cocaína, 6 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dos vehículos y USD 700 en efectivo, de acuerdo con el reporte oficial divulgado por el Ministerio de Seguridad.

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El operativo en El Salvador permitió decomisar 2,028 gramos de cocaína valuados en más de USD 50,000, según el Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Ofensiva contra el narcotráfico y las redes criminales

En sus declaraciones, Gustavo Villatoro enfatizó: “Así como desarticulamos a las estructuras terroristas, seguimos golpeando a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que buscan financiar la criminalidad y destruir el futuro de nuestra juventud”. El ministro insistió en que la estrategia de seguridad nacional implica no solo la persecución de estructuras terroristas, sino también el enfrentamiento directo a las redes de narcotráfico que, según sus palabras, buscan infiltrar y envenenar a la sociedad salvadoreña.

El procedimiento realizado en ambos departamentos forma parte de una serie de acciones sostenidas que el gobierno atribuye a su política de seguridad.

El Ministerio de Seguridad, liderado por Villatoro, ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso de mantener la presión sobre las redes criminales. En este contexto, el titular de la cartera de Seguridad advirtió: “No bajaremos la guardia, sepan que continuaremos desarticulando a estas estructuras criminales y llevando ante la justicia a quienes pretendan envenenar a nuestra sociedad”. La declaración busca reafirmar la postura del gobierno frente al desafío que representa el narcotráfico y la criminalidad organizada en el país.

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El reporte oficial indicó que los cuatro detenidos habrían operado entre San Salvador y Chalatenango en el traslado y comercialización de sustancias ilícitas. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La PNC sostiene que el éxito de estos operativos dependen en gran medida de la inteligencia policial y del trabajo conjunto entre distintas unidades especializadas. la cooperación entre las fuerzas de seguridad ha permitido identificar los movimientos de los grupos criminales y anticipar sus operaciones.

El impacto de estos operativos va más allá de la incautación de droga y la detención de los presuntos responsables. La política de seguridad plantea como objetivo central debilitar las fuentes de financiamiento de las redes delictivas. En palabras del ministro, “la criminalidad no solo se combate en las calles, sino también en el control de los recursos que estas estructuras utilizan para expandirse”.

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Los procedimientos realizados forman parte de una estrategia más amplia que, según el Ministerio de Seguridad, busca garantizar el bienestar y la seguridad de la población salvadoreña. La información proporcionada por las autoridades apunta a que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado continuará, con nuevas acciones previstas en el corto y mediano plazo.