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Estos son los puestos que están resistiendo a la automatización del trabajo causada por la IA

SignalFire reporta que los ingenieros representaron el 55% de las contrataciones en las principales tecnológicas en 2025

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Un hombre con capucha y gafas trabaja en un escritorio con cuatro pantallas, dos portátiles, un teclado, un ratón, tazas de café y cuadernos con diagramas.
La ingeniería de software encabeza la lista de profesiones que resisten la automatización causada por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo genera debates en todo el mundo. Mientras muchos temen que la automatización reemplace profesiones enteras, los datos recientes muestran que algunos puestos han logrado resistir la tendencia, destacando especialmente el caso de la ingeniería de software.

Durante mayo, los despidos en el sector tecnológico alcanzaron su nivel mensual más alto en años, según la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas, que identificó a la IA como el motivo más citado para las reducciones de personal. A pesar de que, en teoría, la ingeniería de software debería ser uno de los campos más vulnerables debido a la proliferación de herramientas de codificación automatizadas, la realidad del mercado laboral muestra matices distintos.

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De acuerdo con el análisis realizado por la firma de capital de riesgo SignalFire, basado en el seguimiento de millones de carreras profesionales y más de 80 millones de empresas, la ingeniería se consolidó como la función laboral más resistente durante 2025. “El motivo que se da para muchos despidos es la IA, especialmente en lo que respecta al código”, explicó Asher Bantock, jefe de investigación de SignalFire, “pero lo que vemos en la práctica es algo diferente”.

Microsoft - IA - programadores - Python - tecnología - 21 de mayo
Startups en fases iniciales aumentaron un 7% la contratación de ingenieros respecto a 2019. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contrataciones y demanda sostenida en tecnología

En lugar de centrarse en los despidos, que pueden ser difíciles de rastrear con precisión debido a los retrasos en la actualización del estatus laboral, SignalFire analizó las contrataciones como indicador más fiel de las tendencias actuales. Los resultados muestran que, aunque la contratación total en grandes tecnológicas cayó un 25% respecto a 2019, los puestos de ingeniería descendieron solo un 11%.

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El informe “State of Talent” de SignalFire revela que los ingenieros representaron el 55% de las nuevas contrataciones en 2025 dentro de las 12 principales empresas tecnológicas —Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, Uber, Airbnb, Block y Stripe—, una cifra que supera el 46% registrado en 2019.

La demanda de ingenieros se intensificó aún más en las startups en fases iniciales. Estos emprendimientos contrataron un 7% más de ingenieros en 2025 que en 2019, según los datos de SignalFire. “Si la IA realmente sustituyera al talento en ingeniería, la contratación en este campo sería la primera en caer durante la contracción actual del sector”, argumentó Bantock.

WinApp - Windows - programadores - tecnología - 12 de abril
Empresas como Alphabet, Meta y Amazon siguen priorizando la contratación de talento en ingeniería. (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate entre expertos y el efecto real en el empleo

Mientras algunos líderes del sector advierten sobre los riesgos de la automatización, otros destacan la resiliencia de ciertos puestos. Dario Amodei, CEO de Anthropic, alertó el año pasado que la IA podría eliminar la mitad de los empleos administrativos de nivel inicial y elevar el desempleo hasta un 20% en cinco años.

Sin embargo, Peter McCrory, responsable de economía de la propia Anthropic, declaró en marzo a TechCrunch que aún no observan efectos significativos de la IA en el mercado de trabajo. “No hay diferencias materiales en las tasas de desempleo entre quienes emplean IA en las tareas centrales de su trabajo y quienes se desempeñan en funciones menos expuestas a la automatización”, explicó McCrory.

La opinión de Jensen Huang, CEO de Nvidia, va aún más lejos. En una entrevista en la Stanford Graduate School of Business en abril, rechazó la idea de que la IA eliminará los puestos de ingeniería de software. “Ahora que todos los ingenieros de Nvidia usan IA, están más ocupados que nunca”, afirmó Huang, quien aseguró que la tecnología impulsa a los ingenieros a generar nuevas ideas constantemente.

Expertos de Nvidia y Anthropic destacan que la IA no ha reducido la demanda de ingenieros, sino que incrementó su productividad. (AP)
Expertos de Nvidia y Anthropic destacan que la IA no ha reducido la demanda de ingenieros, sino que incrementó su productividad. (AP)

El “paradigma Jevons” y la expansión de la demanda

Por el momento, la ingeniería de software se presenta como un ejemplo del “paradigma Jevons”: una mayor eficiencia tecnológica no reduce la demanda, sino que la incrementa, porque el trabajo se expande para llenar la nueva capacidad. “Los ingenieros son ahora mucho más productivos y el volumen de trabajo disponible para ellos es inagotable”, concluyó Bantock.

En un escenario de incertidumbre sobre el futuro del empleo y la inteligencia artificial, la evidencia actual destaca que los puestos de ingeniería de software —lejos de desaparecer— se fortalecen y amplían su rol en la economía digital.

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