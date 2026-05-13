El avance de la inteligencia artificial ya transforma el empleo en Argentina y redefine profesiones

La transformación del empleo en Argentina por la incorporación de inteligencia artificial (IA) genera oportunidades y desafíos laborales. El fenómeno afecta a distintos sectores, modifica la demanda de perfiles profesionales y crea tensiones entre la innovación y la capacidad de adaptación de los trabajadores. Sebastián Rinaldi, especialista en IA y Empleo, analizó el contexto actual en Infobae en Vivo Al Amanecer.

La adopción de IA en el ámbito laboral no es homogénea. Si bien desde 2024 muchas empresas argentinas comenzaron a implementar soluciones de IA en sus procesos, existe un desfase respecto de países con mayor desarrollo tecnológico.

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Rinaldi destacó que existe una “falta profundidad, porque esto es algo que recién arranca y las empresas se lo empezaron a tomar en serio en 2024, algunas en 2023”. El especialista explicó que la transformación implica rediseñar todos los flujos laborales, lo que dificulta aplicar la tecnología de un día para otro.

En el corto plazo, según Rinaldi, ya se observan compañías medianas y grandes que automatizan parcial o totalmente algunos equipos y tareas que anteriormente realizaban personas.

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Implementación de inteligencia artificial y brecha digital

Al mismo tiempo, sostuvo que la IA se incorpora más en tareas administrativas y de comunicación, como la producción de contenidos para redes sociales, que en los procesos centrales de producción. “Te ahorra, veinte minutos por día, pero no es un cambio radical en cómo la empresa produce, en cómo la empresa gestiona y en cómo la empresa genera resultados para la economía”, afirmó.

El especialista fundó Laburen, una iniciativa enfocada en hibridizar empresas para combinarlas con IA, sostenido por la idea de que el mundo atraviesa un periodo de transición similar al de revoluciones industriales previas: “Tenemos que pensar en este periodo de la historia como un periodo de transición, en el que transicionamos de un trabajo extremadamente manual a un trabajo muy distinto”.

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En este proceso, muchos empleos requerirán reconversión, y el valor estará en la integración de procesos que sumen personas y tecnología. Rinaldi detalló: “Nosotros nos dedicamos a hibridizar procesos dentro de las compañías para construir compañías híbridas entre inteligencia artificial y humanos”.

La adopción de inteligencia artificial en empresas argentinas presenta un desfase respecto de países con mayor desarrollo tecnológico a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el mercado profesional y educativo

El fenómeno de automatización impacta directamente en algunos trabajos y carreras universitarias. El propio Rinaldi señaló que numerosas tareas realizadas por humanos ahora son desempeñadas por agentes digitales. La tendencia es transversal: “Lo estamos haciendo en un montón de compañías y compañías de todo tipo. Es 100% horizontal”.

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La reconversión del trabajo humano implica diseñar estrategias de despliegue junto con los clientes para identificar dónde las personas aportan valor dentro de la estructura corporativa y asistir la transición. “Es un periodo de transición que nosotros diseñamos conjunto con los líderes de cada área, conjunto con las compañías, para ayudar a transicionar a esa gente que hoy pierde ese trabajo manual y que se pueda reconvertir en algo más importante dentro de la compañía”, explicó.

Respecto de la reacción de los trabajadores, Rinaldi observó: “El 95% creo que lo entiende, pero particularmente nosotros, porque trabajamos sobre todo en la Argentina, y el argentino está muy adverso al cambio. Vivimos con la incertidumbre, con el cambio, estamos acostumbrados”.

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Carreras impactadas y el fenómeno de delegación cognitiva

El especialista advirtió sobre carreras que podrían perder valor en los próximos años por su falta de estructura mental orientada a la resolución de problemas y alto contenido memorístico: “Carreras más enfocadas en lo social claramente van a perder un valor. Después, con el tiempo lo van a ganar, pero en este periodo de diez, quince años de transición no van a ser tan necesarias y no vamos a necesitar tanta cantidad”.

En el caso de carreras como Historia, Sociología y Derecho, Rinaldi remarcó que la IA permite realizar investigaciones profundas en poco tiempo, reduciendo la necesidad de memorizar grandes volúmenes de información: “Historiadores, naturalmente, ya hoy hay pocos. Venían perdiendo tiempo con el Internet. Ahora con IA uno puede hacer una investigación superprofunda”.

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Sobre el impacto en profesiones como Derecho, señaló: “Todas las carreras que requieran una cantidad enorme de memorizar cosas, pienso en abogacía, recordar cada uno de los fallos, se van a reducir mucho”. Esto lleva a lo que define como “delegación cognitiva”, en la que las personas depositan en la tecnología tareas que antes requerían esfuerzo mental: “La humanidad lo que va a terminar haciendo es delegación cognitiva de cosas que nos parecían como supercomplejas, por eso nos dan miedo, de, un montón de cosas que hacemos hoy”.

Entre los juniors o puestos de entrada, la demanda cae: “Un abogado junior hoy perdió muchísimo valor y en el mercado está bajando. Y si nosotros vemos las primeras economías del mundo, la mayoría de compañías grandes dejó de contratar juniors, de contadores, de abogados, de economistas, de todas las carreras”.

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Expertos destacan que la implementación de inteligencia artificial exige rediseñar flujos laborales y dificulta aplicar la tecnología de manera inmediata en las compañías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidades y nuevas carreras en auge

Frente al avance tecnológico y la automatización, Rinaldi recomendó focalizarse en carreras del ámbito tecnológico y de análisis de datos: “Mi sesgo es siempre tecnología, data. Imagínense que esto es la revolución de la electricidad y que estamos empezando a instalar electricidad en todos lados. Lo que necesitamos son electricistas. Y esos electricistas van a ser muy importantes, los ingenieros de datos, y no solo que van a ser muy importantes, van a entender en un nivel de profundidad muy alto”.

Dentro del campo tecnológico, especifica que los ingenieros de datos son cada vez más requeridos y que la especialización en matemática y programación será clave para la inserción laboral.

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Nivel de adopción tecnológica y el futuro del trabajo manual

Rinaldi señaló que la adopción intensiva de IA todavía es un fenómeno minoritario a nivel mundial. “El 85% de la gente no usó AI. Pero más importante todavía, del 15% que lo usó, solo el 0.1% la usa intensivamente”, aseguró el especialista.

La función de la IA para tareas cotidianas es limitada si no se utiliza con impacto productivo. Según Rinaldi, “usar inteligencia artificial como hace mucha gente para contarle su vida, hablar en voz alta con el ChatGPT, pedirle alguna pavada del día para cocinar, es usar inteligencia artificial lo que te devuelve no es tanto, pero le facilita ciertas cosas”, concluyó.

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