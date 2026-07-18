Estados Unidos

Qué aprendió Google del primer Mundial con inteligencia artificial

El director de marketing para Latinoamérica de la empresa tecnológica, Ramiro Sánchez, reveló en Nueva York que la Selección argentina ya concentraba más del 20% de la conversación global en redes antes de arrancar la Copa del Mundo, el dato que la empresa priorizó por sobre el resultado deportivo

Guardar
Representantes de la AFA y Google, junto a Javier Zanetti, posaron con camisetas de la Selección argentina durante una conferencia sobre la expansión global de la entidad y la alianza estratégica con Gemini, enfocada en innovación, inteligencia artificial y rendimiento deportivo (Crédito: Opy Morales)
Representantes de la AFA y Google, junto a Javier Zanetti, posaron con camisetas de la Selección argentina durante una conferencia sobre la expansión global de la entidad y la alianza estratégica con Gemini, enfocada en innovación, inteligencia artificial y rendimiento deportivo (Crédito: Opy Morales)

El encuentro arrancó puntual a las once de la mañana, en el piso 92 del Summit One Vanderbilt, con Manhattan entero a la vista pese al cielo nublado. La sala estaba repleta de medios tradicionales y de creadores de redes sociales.

La agenda estaba pensada para hablar de la marca AFA, de la infraestructura del predio de Ezeiza y de la expansión comercial de la Federación por el mundo, además de la alianza con Google. Para la empresa de tecnología, la alianza con la Selección argentina es una apuesta estratégica dentro de su despliegue para este Mundial.

PUBLICIDAD

Lo planteó el periodista Bruno Vain al abrir la charla y lo confirmó, sin matices, Ramiro Sánchez, director de marketing para Latinoamérica de Google. El vínculo empezó a tomar forma a fines de 2025, cuando la empresa evaluaba con qué selección asociarse para llegar al Mundial. La decisión no salió de una planilla de resultados deportivos.

Ramiro Sánchez explicó por qué Google eligió a la AFA como su principal alianza entre las selecciones del Mundial (Crédito: Opy Morales)
Ramiro Sánchez explicó por qué Google eligió a la AFA como su principal alianza entre las selecciones del Mundial (Crédito: Opy Morales)

El acuerdo, cerrado por dos años, no se limita a la Selección mayor ni al plano puramente comercial. Cubre a los seleccionados masculino y femenino de fútbol y también a las categorías inferiores, un paraguas más amplio que el de un patrocinio tradicional de camiseta.

PUBLICIDAD

La conversación en redes, el criterio que pesó más que los títulos

El director de marketing fue claro en el por qué. Antes de que arrancara el primer partido, la Selección ya era campeona del mundo y, además, dominaba gran parte de la conversación global en redes sociales. Fue ese dato, no el historial de títulos, el que la empresa puso primero en la balanza a la hora de elegir socio.

Ramiro Sánchez, director de Marketing para Latinoamérica de Google, explicó por qué la compañía eligió a la AFA como su principal alianza entre las selecciones participantes del Mundial y detalló cómo la inteligencia artificial forma parte del acuerdo (Crédito: Opy Morales)
Ramiro Sánchez, director de Marketing para Latinoamérica de Google, explicó por qué la compañía eligió a la AFA como su principal alianza entre las selecciones participantes del Mundial y detalló cómo la inteligencia artificial forma parte del acuerdo (Crédito: Opy Morales)

El otro número que sumó el ejecutivo de Google fue el de las búsquedas. Según contó, el récord histórico del buscador se batió con el partido de Argentina contra Egipto, superando la marca anterior, que pertenecía a la final contra Francia. Dos récords de búsqueda ligados al mismo equipo, en el mismo torneo.

La inteligencia artificial, del entrenamiento a la prevención de lesiones

La charla arrancó con una premisa que nadie discutió arriba del escenario: este es el primer Mundial que se juega con inteligencia artificial de por medio. Para Google, esa tecnología corre en dos carriles distintos y ninguno es accesorio.

El primero es deportivo. La empresa trabaja con el cuerpo técnico en el análisis de jugadas y de comportamientos históricos, con el objetivo declarado de mejorar el rendimiento de los jugadores y anticipar lesiones antes de que ocurran. Sánchez lo resumió así: la idea es “ayudar al coach y ayudar a los deportistas a que tengan una mejor performance”, a partir de todo el archivo histórico disponible del plantel. No dio cifras de resultados todavía.

Javier Zanetti participó del panel sobre la expansión internacional de la AFA durante el encuentro realizado en el Summit One Vanderbilt, en Nueva York (Crédito: Opy Morales)
Javier Zanetti participó del panel sobre la expansión internacional de la AFA durante el encuentro realizado en el Summit One Vanderbilt, en Nueva York (Crédito: Opy Morales)

Habló de un trabajo en marcha, no de un producto terminado, y aclaró que la evaluación se hace hoy sobre datos acumulados de varias temporadas, no sobre un puñado de partidos sueltos.

Del festejo en la calle a la creatividad que corre por Gemini

El segundo carril es el hincha. El director de marketing fue explícito en marcar que el fanatismo se sigue jugando, sobre todo, en la calle. Pero una porción cada vez más grande pasa por Instagram, TikTok y YouTube, y buena parte de ese contenido hoy se genera con inteligencia artificial. Google ya lanzó, junto con la AFA, templates de Gemini para que los usuarios generen piezas propias, un uso que el ejecutivo describió como una explosión que la empresa no había visto antes.

La lectura que ofreció el ejecutivo fue de beneficio cruzado, no de patrocinio unilateral. Para Google, la asociación profundiza su presencia en la cultura popular más grande del planeta y le da a sus propios usuarios nuevas formas de usar sus productos. Para el hincha, abre maneras de expresar el apoyo a su selección que hace pocos años no existían.

Sánchez habló de la inteligencia artificial como “un gran habilitador o enabler, en inglés, del potencial humano”, la misma idea aplicada dos veces: una adentro de la cancha, otra afuera, en la pantalla del celular de cada hincha.

Bruno Vain, periodista y uno de los conductores de la conferencia; Javier Zanetti, integrante del Consejo de Fútbol de la AFA; y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino, durante la exposición sobre la expansión global de la AFA en Nueva York (Crédito: Opy Morales)
Bruno Vain, periodista y uno de los conductores de la conferencia; Javier Zanetti, integrante del Consejo de Fútbol de la AFA; y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino, durante la exposición sobre la expansión global de la AFA en Nueva York (Crédito: Opy Morales)

El director de marketing lo planteó en términos de continuidad, no de campaña puntual: Google define sus asociaciones de marca pensando en el largo plazo y espera sostener el vínculo con la AFA más allá del cierre del Mundial. La empresa no adelantó cifras de inversión ni plazos formales para la próxima etapa del acuerdo.

Temas Relacionados

AFASelección argentinaMundial 2026Inteligencia artificialIAGoogle GeminiJavier ZanettiNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York bajo alerta por lluvias intensas: demoras en LaGuardia y otros aeropuertos por acumulación de agua

El temporal redujo la circulación y generó retrasos en vuelos, mientras las autoridades piden precaución a residentes y viajeros

Nueva York bajo alerta por lluvias intensas: demoras en LaGuardia y otros aeropuertos por acumulación de agua

Más de 1,5 millones de personas mueren al año por el humo de incendios forestales y el riesgo sigue en aumento

La contaminación con partículas PM2.5 se relaciona con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, especialmente entre niños pequeños y adultos mayores

Más de 1,5 millones de personas mueren al año por el humo de incendios forestales y el riesgo sigue en aumento

Meteorólogos afirman que las tormentas eléctricas despejarán el humo de los incendios forestales antes de la final del Mundial

Autoridades ambientales mantuvieron el monitoreo permanente de la atmósfera, aunque los índices descendieron a rangos considerados moderados para la población general

Meteorólogos afirman que las tormentas eléctricas despejarán el humo de los incendios forestales antes de la final del Mundial

Cada vez más millennials con hijos se van de Nueva York por el alto costo y la falta de acceso al cuidado infantil

Los elevados precios y la escasez de opciones disponibles provocan que muchas familias opten por mudarse fuera del estado en busca de mejores condiciones

Cada vez más millennials con hijos se van de Nueva York por el alto costo y la falta de acceso al cuidado infantil

Estados Unidos recuerda una regla clave para quienes tienen doble nacionalidad y planean viajar

El aviso oficial aclara qué documento deben presentar los ciudadanos al ingresar o salir del país y cómo evitar inconvenientes en migración

Estados Unidos recuerda una regla clave para quienes tienen doble nacionalidad y planean viajar

TECNO

FBI arresta a hombre que usaba juegos falsos de Steam para robar criptomonedas de sus víctimas

FBI arresta a hombre que usaba juegos falsos de Steam para robar criptomonedas de sus víctimas

Messi ganó 5,6 millones de seguidores en Instagram por el Mundial 2026: el capitán también brilla en redes

“La educación es la única inversión que garantiza retorno de por vida”: Freddy Vega, CEO de Platzi

Códigos de Free Fire gratis hoy sábado 18 de julio: cómo canjearlos para conseguir recompensas

El error que muchos cometen al cargar el celular: qué va primero, el enchufe o el teléfono

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan

MUNDO

Continúan los cambios en Hungría: tras las intensas presiones políticas, el presidente dejará el cargo el lunes

Continúan los cambios en Hungría: tras las intensas presiones políticas, el presidente dejará el cargo el lunes

El Ejército ruso afirmó que se encuentra a menos de cinco kilómetros del principal bastión ucraniano en el Donbás

El líder supremo de Irán amenazó con dar a Estados Unidos una “lección inolvidable”

Detuvieron en Rusia al fundador de una empresa paramilitar por criticar a Putin y la gestión de la guerra en Ucrania

El régimen de China amenazó con represalias por la nacionalización de British Steel en el Reino Unido