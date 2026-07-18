Qué aprendió Google del primer Mundial con inteligencia artificial

Representantes de la AFA y Google, junto a Javier Zanetti, posaron con camisetas de la Selección argentina durante una conferencia sobre la expansión global de la entidad y la alianza estratégica con Gemini, enfocada en innovación, inteligencia artificial y rendimiento deportivo (Crédito: Opy Morales)

El encuentro arrancó puntual a las once de la mañana, en el piso 92 del Summit One Vanderbilt, con Manhattan entero a la vista pese al cielo nublado. La sala estaba repleta de medios tradicionales y de creadores de redes sociales.

La agenda estaba pensada para hablar de la marca AFA, de la infraestructura del predio de Ezeiza y de la expansión comercial de la Federación por el mundo, además de la alianza con Google. Para la empresa de tecnología, la alianza con la Selección argentina es una apuesta estratégica dentro de su despliegue para este Mundial.

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Lo planteó el periodista Bruno Vain al abrir la charla y lo confirmó, sin matices, Ramiro Sánchez, director de marketing para Latinoamérica de Google. El vínculo empezó a tomar forma a fines de 2025, cuando la empresa evaluaba con qué selección asociarse para llegar al Mundial. La decisión no salió de una planilla de resultados deportivos.

Ramiro Sánchez explicó por qué Google eligió a la AFA como su principal alianza entre las selecciones del Mundial (Crédito: Opy Morales)

El acuerdo, cerrado por dos años, no se limita a la Selección mayor ni al plano puramente comercial. Cubre a los seleccionados masculino y femenino de fútbol y también a las categorías inferiores, un paraguas más amplio que el de un patrocinio tradicional de camiseta.

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La conversación en redes, el criterio que pesó más que los títulos

El director de marketing fue claro en el por qué. Antes de que arrancara el primer partido, la Selección ya era campeona del mundo y, además, dominaba gran parte de la conversación global en redes sociales. Fue ese dato, no el historial de títulos, el que la empresa puso primero en la balanza a la hora de elegir socio.

Ramiro Sánchez, director de Marketing para Latinoamérica de Google, explicó por qué la compañía eligió a la AFA como su principal alianza entre las selecciones participantes del Mundial y detalló cómo la inteligencia artificial forma parte del acuerdo (Crédito: Opy Morales)

El otro número que sumó el ejecutivo de Google fue el de las búsquedas. Según contó, el récord histórico del buscador se batió con el partido de Argentina contra Egipto, superando la marca anterior, que pertenecía a la final contra Francia. Dos récords de búsqueda ligados al mismo equipo, en el mismo torneo.

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La inteligencia artificial, del entrenamiento a la prevención de lesiones

La charla arrancó con una premisa que nadie discutió arriba del escenario: este es el primer Mundial que se juega con inteligencia artificial de por medio. Para Google, esa tecnología corre en dos carriles distintos y ninguno es accesorio.

El primero es deportivo. La empresa trabaja con el cuerpo técnico en el análisis de jugadas y de comportamientos históricos, con el objetivo declarado de mejorar el rendimiento de los jugadores y anticipar lesiones antes de que ocurran. Sánchez lo resumió así: la idea es “ayudar al coach y ayudar a los deportistas a que tengan una mejor performance”, a partir de todo el archivo histórico disponible del plantel. No dio cifras de resultados todavía.

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Javier Zanetti participó del panel sobre la expansión internacional de la AFA durante el encuentro realizado en el Summit One Vanderbilt, en Nueva York (Crédito: Opy Morales)

Habló de un trabajo en marcha, no de un producto terminado, y aclaró que la evaluación se hace hoy sobre datos acumulados de varias temporadas, no sobre un puñado de partidos sueltos.

Del festejo en la calle a la creatividad que corre por Gemini

El segundo carril es el hincha. El director de marketing fue explícito en marcar que el fanatismo se sigue jugando, sobre todo, en la calle. Pero una porción cada vez más grande pasa por Instagram, TikTok y YouTube, y buena parte de ese contenido hoy se genera con inteligencia artificial. Google ya lanzó, junto con la AFA, templates de Gemini para que los usuarios generen piezas propias, un uso que el ejecutivo describió como una explosión que la empresa no había visto antes.

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La lectura que ofreció el ejecutivo fue de beneficio cruzado, no de patrocinio unilateral. Para Google, la asociación profundiza su presencia en la cultura popular más grande del planeta y le da a sus propios usuarios nuevas formas de usar sus productos. Para el hincha, abre maneras de expresar el apoyo a su selección que hace pocos años no existían.

Sánchez habló de la inteligencia artificial como “un gran habilitador o enabler, en inglés, del potencial humano”, la misma idea aplicada dos veces: una adentro de la cancha, otra afuera, en la pantalla del celular de cada hincha.

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Bruno Vain, periodista y uno de los conductores de la conferencia; Javier Zanetti, integrante del Consejo de Fútbol de la AFA; y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino, durante la exposición sobre la expansión global de la AFA en Nueva York (Crédito: Opy Morales)

El director de marketing lo planteó en términos de continuidad, no de campaña puntual: Google define sus asociaciones de marca pensando en el largo plazo y espera sostener el vínculo con la AFA más allá del cierre del Mundial. La empresa no adelantó cifras de inversión ni plazos formales para la próxima etapa del acuerdo.