Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

El uso del teléfono mientras está enchufado puede incrementar la temperatura y afectar la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del teléfono móvil durante la carga plantea interrogantes sobre la seguridad y el desgaste del dispositivo.

Tanto empresas tecnológicas como organismos de seguridad han emitido recomendaciones para reducir riesgos y prolongar la vida útil del aparato.

Calor, batería y desgaste: lo que advierten los expertos

Anker, empresa enfocada en soluciones de carga, sostiene que el calor generado durante la carga es un fenómeno habitual debido a la conversión de energía eléctrica en energía química dentro de la batería.

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Cargar el dispositivo en superficies blandas o con fundas gruesas dificulta la disipación del calor. (Gemini)

Este proceso nunca es completamente eficiente, por lo que siempre se libera una cantidad de calor. La compañía puntualiza que usar el teléfono para navegar, ver videos o jugar mientras se carga aumenta la exigencia sobre el procesador y la batería, elevando la temperatura del dispositivo por encima de los niveles recomendados.

Un leve incremento térmico resulta normal durante la carga, pero el sobrecalentamiento puede indicar un problema. Cargar el móvil en superficies blandas o con fundas gruesas incrementa la acumulación de calor y dificulta la ventilación necesaria para disiparlo.

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La Consumer Product Safety Commission (CPSC) de Estados Unidos y la European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) coinciden en la importancia de usar cargadores certificados y cables en buen estado. Ambas agencias remarcan que el uso de accesorios defectuosos o de baja calidad, junto con el exceso de calor, puede favorecer cortocircuitos, fallos eléctricos e incluso incendios. Asimismo, recomiendan evitar la utilización del teléfono durante cargas rápidas o en ambientes calurosos.

Expertos recomiendan evitar juegos y videos durante la carga para reducir riesgos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para una carga segura

Los especialistas sugieren limitar juegos, streaming de video y videollamadas mientras el dispositivo está enchufado. Para reducir riesgos, aconsejan no cargar el teléfono en la cama, sobre almohadas o superficies blandas que retienen calor y retirar las fundas gruesas antes de conectar el equipo para permitir una disipación térmica más eficiente. Mantener el celular sobre una superficie dura y fresca también ayuda a controlar la temperatura.

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Otra recomendación relevante consiste en cerrar aplicaciones en segundo plano que consumen recursos y generan calor adicional. La utilización exclusiva de cargadores y cables certificados por el fabricante figura entre las principales pautas de seguridad.

La ENISA destaca la importancia de actualizar el sistema operativo y las aplicaciones, ya que los fabricantes incorporan mejoras en la gestión térmica y de batería. Revisar periódicamente el estado de la batería desde el menú de configuración permite detectar signos de degradación.

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Revisar el estado de la batería y mantener el sistema actualizado prolonga la vida útil del móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la carga nocturna, los expertos recomiendan asegurar una buena ventilación y evitar cubrir el dispositivo con ropa o cualquier objeto que pueda atrapar el calor. Si el teléfono muestra advertencias de temperatura o se percibe demasiado caliente al tacto, la recomendación es desconectarlo de inmediato y dejarlo enfriar antes de volver a utilizarlo.

Seguridad y salud: lo que dicen los organismos internacionales

Algunas publicaciones han afirmado que los teléfonos pueden emitir más radiación electromagnética durante la carga, aunque no existen pruebas concluyentes en fuentes científicas de Estados Unidos ni de la Unión Europea que demuestren riesgos directos para la salud por usar el celular en estas condiciones.

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Las alertas principales de los organismos internacionales se concentran en el sobrecalentamiento, el uso de cargadores no certificados y la manipulación de dispositivos con baterías dañadas o envejecidas.

Las agencias recomiendan sustituir la batería si aparecen signos de hinchazón, pérdida de capacidad o calor excesivo. Usar el teléfono mientras se carga resulta seguro si se siguen las recomendaciones de los fabricantes y organismos de seguridad, evitando el uso intensivo y asegurando buena ventilación y componentes certificados.

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