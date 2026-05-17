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El truco semanal para extender la vida útil de la batería de tu smartphone

Esta acción se basa en un reinicio manual profundo, capaz de mejorar tanto la lectura real de la carga como la eficiencia energética del móvil

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celular - batería - smartphone - tecnología - 17 de mayo
Este reinicio ayuda a que el software de gestión de energía del dispositivo calibre correctamente la lectura de la batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Prolongar la duración de la batería de un smartphone es una preocupación creciente entre los usuarios. La búsqueda de alternativas como baterías portátiles y la compra de teléfonos con mayores capacidades de autonomía suele ser la respuesta habitual.

Sin embargo, existe un método sencillo y poco conocido que puede contribuir de manera significativa a mantener el buen estado de la batería: realizar un procedimiento semanal que permite recalibrar y limpiar el sistema operativo del dispositivo.

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Esta acción, lejos de implicar el uso de aplicaciones externas o soluciones complejas, se basa en un reinicio manual profundo, capaz de mejorar tanto la lectura real de la carga como la eficiencia energética del móvil.

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Existe un método sencillo y poco conocido que puede contribuir de manera significativa a mantener el buen estado de la batería. (Gemini)

Cómo reiniciar el móvil para cuidar la batería y evitar el sobrecalentamiento

El funcionamiento interno de los smartphones implica la gestión simultánea de miles de procesos y aplicaciones. Cuando el dispositivo permanece encendido durante largos periodos, los procesos en segundo plano se acumulan y provocan fallos o fugas de memoria.

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Este fenómeno obliga al procesador a trabajar más de lo necesario, generando calor residual que, con el tiempo, afecta negativamente a la batería de iones de litio.

El reinicio del móvil una vez por semana permite cerrar estos procesos estancados y limpiar la memoria caché, logrando que el sistema operativo funcione de manera más eficiente. No se trata simplemente de apagar y encender el teléfono rápidamente, sino de dejarlo apagado por al menos dos minutos.

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El funcionamiento interno de los smartphones implica la gestión simultánea de miles de procesos y aplicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este lapso es esencial para que los condensadores de la placa base se descarguen por completo y la memoria RAM se vacíe, garantizando una limpieza real de los procesos temporales.

Además, este reinicio ayuda a que el software de gestión de energía del dispositivo calibre correctamente la lectura de la batería. Muchas veces, el indicador de carga muestra un porcentaje inexacto, lo que puede llevar a cargar el móvil innecesariamente y acelerar el desgaste químico de la batería.

El procedimiento semanal, entonces, no solo optimiza el sistema, sino que también brinda una visión más precisa del estado real de la carga.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone negro conectado a un cargador, con la pantalla mostrando un icono de batería y el texto 100%.
Mantener el teléfono cargando hasta el 100% de manera constante también es perjudicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que aceleran la degradación de la batería en smartphones

Más allá del reinicio regular, existen otros hábitos cotidianos que influyen en la vida útil de la batería. Uno de los más comunes es cargar el móvil con la funda puesta, especialmente si está hecha de materiales aislantes como gel grueso o cuero.

Estos materiales dificultan la disipación del calor, y si el dispositivo no ha sido reiniciado recientemente, es probable que el procesador ya esté caliente antes de comenzar la carga. Esta combinación aumenta el riesgo de daños internos en la batería.

Mantener el teléfono cargando hasta el 100% de manera constante también es perjudicial. La batería está sometida a una tensión continua en los electrodos, lo que favorece su deterioro. Por ello, se recomienda mantener el nivel de carga en rangos intermedios, evitando tanto las descargas completas como las cargas al máximo de manera habitual.

Primer plano de un hombre de 56 años en perfil, con la cara parcialmente visible, sosteniendo un smartphone brillante con ambas manos en un ambiente oscuro.
Un hombre de 56 años sostiene un teléfono celular con ambas manos, concentrado en la pantalla brillante en un entorno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga inalámbrica nocturna, aunque práctica, tiende a generar más calor que el cable tradicional debido al proceso de inducción. Para quienes la utilizan, es preferible asegurarse de que el móvil haya sido reiniciado antes de iniciar este tipo de carga, de modo que no existan procesos intensivos en segundo plano que eleven la temperatura durante la noche.

Gestión de aplicaciones y rendimiento del smartphone

Contrariamente a la creencia popular, cerrar constantemente las aplicaciones abiertas deslizando hacia arriba no contribuye a mejorar la autonomía del dispositivo. Este hábito obliga al procesador a consumir más energía cuando se vuelven a abrir las aplicaciones, generando picos de consumo innecesarios.

El método más efectivo para liberar recursos y optimizar el rendimiento sigue siendo el reinicio semanal, ya que el sistema operativo decide de manera técnica y ordenada qué procesos cerrar, evitando así errores y calentamientos innecesarios.

La combinación de un reinicio profundo semanal, el cuidado durante la carga y la gestión adecuada de las aplicaciones permite mejorar notablemente la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería del smartphone.

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