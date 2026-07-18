Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa y Thalía: “Pensé que una sería la mamá de mis hijos y con la otra fui quedado”

El conductor recordó las visitas de las celebridades internacionales a su programa

Desde Ricky Martin pasando por Brian May y Bon Jovi, Marcelo Tinelli recibió a todo tipo de figuras durante la emisión de VideoMatch. En ese sentido, en las últimas horas el conductor recordó aquellos años y reveló su arrepentimiento en la visita de dos estrellas internacionales.

Este viernes, en una nueva emisión de Infobae Mundial, Tinelli recordó la visita de Xuxa y Thalía a su programa. Todo sucedió cuando Yiyo Garcilazo le preguntó: “¿Vos dijiste que Xuxa podría haber sido la mamá de tus hija?”.

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Tras unos instantes de duda, el conductor afirmó con seguridad: “Sí, yo ayer lo dije. Le dije ayer que yo me imaginé que Xuxa podía ser la mamá de mis hijos. Estuve cerca, pero no concreté”.

Continuando con la charla, el panelista comentó: “Y cerca de Thalía también”. Lejos de ignorar la situación, Tinelli aclaró: “Con Thalía me tendría que haber animado, pero me quedé tenso. Me cag... Me imaginé a Xuxa, la madre de mis hijos. No me dio bola, por diferentes motivos”.

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Marcelo Tinelli recordó su encuentro con dos figuras internacionales y mostró su arrepentimiento por no conquistarlas

Bromeando al respecto, y entre risas, Yiyo agregó al aire de Infobae Mundial: “Te gustan aguas internacionales a vos”. Fue entonces que Tinelli aclaró que la única había sido su reciente novia peruana: “Sí. Milett. Pero mi única novia ha sido Milett. De Thalía hay un video, porque hoy me preguntaron, pero no toda la vida Thalía estuvo casada. Antes un día fue a VideoMatch”.

Así las cosas, Marcelo contó cómo recordaba su encuentro con la mexicana en su programa de televisión: “Yo la recibí y realmente cuando hoy vi el video, fui muy quedado en ese momento. Mis hijas me empezaron a cuestionar: “Pero qué, ¿saliste con Thalía?”. No, me hubiera encantado, pero me quedé cuando la vi. Mirá lo que me dice, yo un nabo total“.

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Al reproducir el clip de aquel momento se escucha decir a Thalía: “Contentísima, emocionada. Buenas noches. Qué guapo estás”. En ese momento, Cholo Sotile hizo una metáfora futbolística y preguntó: “¿Y acá metiste tres delanteros?“.

Fue entonces cuando Tinelli reaccionó a los dichos de sus compañeros: “No metí tres delanteros. ¿Sabés qué? Siento que fui el técnico inglés. Metí el cu... atrás. Hoy dije: “Wow, pero tremendo”, me quedé“. Luego, otro de los panelistas le preguntó al conductor por su relación con la artista: “¿Vos la conocías antes?”.

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Marcelo Tinelli recordó a las figuras que recibió en Video Match

Aclarando cómo era su vínculo ene se momento, Marcelo destacó: “No, es que me decía: “Es muy linda la novela”. Teníamos la novela en Telefe". Siguiendo la charla, Diego Díaz, que se encontraba como invitado en el programa, comentó: “Pero a partir de ahí... Aprendió. A partir de ahí el goleador no falló más”.

Con la idea de cerrar la situación, Tinelli aclaró: “La conocí a Paula y me casé con Paula”. Aún así, sus compañeros le preguntaron por su situación actual y recordaron una particular declaración de Marcelo tras su ruptura con Milett.

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Marcelo se vio en la situación de aclarar y contó: “En un momento, me hicieron una nota para Perú y yo le digo: “Amo a Perú. Perdón, ¿vos sos de Perú?. Mando un saludo a Perú, que siempre nos defendió en Malvinas. Me acordé de eso, me puse emotivo y justamente es algo que recién veníamos hablando con Milett". Eso dije. Y el bol... (Yiyo) me dice: “¿Cuándo hablás con Milett?” Y las chicas ahí me preguntan: “¿Estás hablando con Milett?”.

Así, el panelista volvió a preguntarle por su vínculo con la peruana: “Ah, ¿hoy hablás con Milett?“. Entre risas, Tinelli aclaró: ”Bueno, sí, hablé, está bien, pero estamos hablando de Thalía, porque si no pasamos a Milett. O sea, no puede ser".

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