Guatemala: Las lluvias dejan miles de afectados y daños en Petén e Izabal

La infografía de Infobae ilustra el impacto de las intensas lluvias en Izabal y Petén, Guatemala, detallando 5.027 personas afectadas, miles de evacuados y daños en viviendas y puentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Petén e Izabal informaron este viernes 17 el balance de las emergencias provocadas por las lluvias asociadas al paso de las ondas del este, con miles de personas afectadas, viviendas dañadas y operativos de ayuda aún en marcha mientras continúan los monitoreos por el riesgo de nuevas crecidas.

En Izabal, el sistema CONRED reportó 883 familias damnificadas, 5.027 personas afectadas y 977 evacuadas en los municipios de Livingston y El Estor.

El recuento oficial también incluyó 10 viviendas con daños leves, 883 con daños moderados, cuatro puentes con daños estructurales y un puente destruido por completo.

En Petén, las inundaciones se concentraron en el municipio de San Luis. Allí se contabilizaron 141 viviendas afectadas, además de dos con daño leve y tres con daño severo, para un total de 146 inmuebles alcanzados por la emergencia y 812 familias impactadas.

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La gobernadora departamental de Petén, Carmencita Luna Corado, dijo que la respuesta se activó desde el primer momento mediante el sistema CONRED y que incluyó coordinación con la municipalidad de San Luis, la Primera Brigada de Infantería, el Batallón Humanitario de Rescate y la Fuerza Aérea de Guatemala.

Un sector residencial con estructuras rústicas permanece anegado por el agua de una inundación que cubre el suelo y las raíces de los árboles. (Conred Guatemala)

San Luis concentró la emergencia en Petén y recibió ayuda aérea y terrestre

El delegado regional de la Secretaría Ejecutiva de CONRED Francisco Javier Guzmán detalló que las comunidades afectadas en San Luis fueron San Lucas Secajal, Chaquigracias, Campamento Uno, Chinchilá, Chacalté, Quebrada Seca, Ixbobó, Sahul y La Tortuga. También indicó que se entregaron aproximadamente 288 kits de alimentos y 117 bebidas proteicas para las familias afectadas.

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El mayor de aviación Freddy Gómez Álvarez, oficial de operaciones del Comando Aéreo del Norte, explicó que el 12 de julio la Fuerza Aérea Guatemalteca desplegó dos aeronaves de ala rotativa para vuelos de reconocimiento y para definir los puntos donde podían establecerse puentes aéreos. Ese mismo día se realizaron ocho operaciones de este tipo para trasladar ayuda humanitaria a las zonas aisladas.

El teniente coronel Gustavo Adolfo Varela Ralda, de la Primera Brigada de Infantería General Luis García León, afirmó que el monitoreo comenzó desde el viernes y que las condiciones del terreno obligaron a recurrir al apoyo aéreo en varios puntos por la imposibilidad de ingresar a pie. El destacamento militar de Modesto Méndez apoyó a 240 personas en la aldea San Lucas, 180 en Chiquigracias y 120 en Campamento Uno, para un total de 540 asistidos.

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En Izabal persisten evaluaciones en Livingston y comenzó la fase de rehabilitación

En la gobernación departamental de Izabal, la gobernadora Linda Córdoba sostuvo que las lluvias generaron múltiples emergencias en Livingston y El Estor hace una semana y obligaron a activar de forma escalonada las coordinadoras locales, municipales, departamentales y nacionales para la reducción de desastres.

El delegado regional de CONRED en la región tres, Roberto Recinos, señaló que las evaluaciones siguen en ambos municipios y que en Livingston aún había reportes de comunidades a las que resultaba difícil llegar por el nivel de los ríos. Añadió que la ayuda se coordina a través de la gobernación departamental y que comenzará un proceso de rehabilitación con mesas multisectoriales para atender pérdidas de puentes y viviendas con daños severos.

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De la Brigada de Infantería de Marina, se informó que el Ejército mantuvo monitoreo constante en ríos y lagos de Izabal y Petén. Precisó que se realizaron evacuaciones preventivas y asistencia humanitaria en los barrios La Coroza, Los Cerritos, San Jorge, San Francisco y Río Vivo, además de las aldeas El Sauce y Río Zarco, en El Estor.

Se agregó que han trabajado en al menos nueve áreas y que el número de beneficiados ascendió a aproximadamente 1.785 personas. También señaló que las fuerzas armadas colaboraron con la carga, descarga, traslado y entrega de víveres para las familias afectadas por las inundaciones.

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INSIVUMEH prevé disminución de lluvias, pero mantiene alerta por saturación del suelo

La delegada regional del INSIVUMEH, Mariela Marroquín, presentó una perspectiva meteorológica para el período del viernes 17 al miércoles 22 de julio y afirmó que se prevé una disminución de las lluvias en los próximos días en Izabal.

De acuerdo con la funcionaria, el acumulado mensual de precipitación en sectores del departamento osciló entre 75 y 200 milímetros, mientras que el acumulado semanal esperado se ubicaba entre 25 y 75 milímetros. Para las últimas 24 horas, el reporte general en Izabal fue de cero a 10 milímetros.

Marroquín indicó que los registros acumulados de julio alcanzaban 333,10 milímetros en Puerto Barrios, 308,10 milímetros en la estación Amalixco de Los Amates, 235,60 milímetros en Las Vegas, Livingston, y 252,80 milímetros en Morales. También advirtió que los municipios de Puerto Barrios, Livingston, Morales e Izabal presentaban hasta 80% de saturación del suelo.

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