Gobierno de Guatemala presenta el Plan Maestro del Centro Cívico y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Luis Méndez presentó el 16 de julio el Plan Maestro del Centro Cívico de Guatemala y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Banco de Guatemala)

El ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez presentó este 16 de julio el Plan Maestro del Centro Cívico de Guatemala y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, una propuesta para ordenar su conservación, desarrollo y acceso público con una visión arquitectónica integral que busca convertir ese conjunto patrimonial en un punto de encuentro para la ciudadanía.

La iniciativa parte de una premisa histórica: recuperar la concepción original del Centro Cívico como un sistema urbano unificado. En la presentación de la reseña histórica del complejo, los coordinadores de las mesas de trabajo recordaron que su evolución abarca 70 años y subrayaron la necesidad de preservar esa visión fundacional mientras se incorporan respuestas a los desafíos actuales.

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La actividad se realizó en el Banco de Guatemala durante una mesa de trabajo interinstitucional. Participaron también el viceministro de Cultura Emiliano Valdés Melendreras, la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala Álvaro González Ricci, y el arquitecto Álvaro Véliz, encargado de exponer el plan.

Luis Méndez presentó el 16 de julio el Plan Maestro del Centro Cívico de Guatemala y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Banco de Guatemala)

El proyecto propone un circuito peatonal y una red de espacios conectados

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un circuito peatonal que conecte los distintos espacios del Centro Cívico. El objetivo es que esos entornos sean accesibles, seguros y orientados a la recreación de la población.

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El plan también incluye una red de espacios públicos interconectados para facilitar la movilidad peatonal. A eso se suman el fortalecimiento de la integración cultural entre los edificios del conjunto y la apertura del entorno del CCMAA como un espacio accesible para la ciudadanía.

La propuesta incorpora además áreas recreativas, servicios complementarios y nuevos espacios de convivencia. La intención es acercar el arte, la cultura y el patrimonio a la población a través de una oferta más articulada dentro del complejo urbano.

Méndez Salinas planteó el alcance de la decisión en estos términos: “Hoy estamos frente a un plan maestro que decidirá si el Centro Cívico sigue siendo un archipiélago de instituciones aisladas o si vuelve a ser lo que fue: un sistema pensado como una unidad”.

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Luis Méndez presentó el 16 de julio el Plan Maestro del Centro Cívico de Guatemala y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Banco de Guatemala)

Las instituciones acordaron coordinar acciones para conservar y revitalizar el conjunto

Para el Ministerio de Cultura y Deportes, el proyecto abre una vía para reforzar la protección del patrimonio cultural mediante una estrategia de conservación y puesta en valor. Esa misma lógica fue retomada en la reunión final, que concluyó con el compromiso de las instituciones participantes de continuar con acciones coordinadas para desarrollar el Plan Maestro Centro Cívico-Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La Mesa de Trabajo Centro Cívico 13 reunió a autoridades del Banco de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras entidades que integran el conjunto. La apertura de esa sesión estuvo a cargo de Paredes Castañeda.

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En la propuesta de coordinación interinstitucional, Véliz sostuvo que el reto consiste en retomar la visión original del Centro Cívico concebido hace 70 años, pero con soluciones y criterios contemporáneos. Su planteamiento apunta a responder a las necesidades actuales sin perder la identidad histórica, arquitectónica y cultural del lugar.

González Ricci señaló durante la reunión que la conservación del Centro Cívico de Guatemala depende de un esfuerzo conjunto entre las instituciones que lo conforman. Según su exposición, ese trabajo busca proteger y proyectar este legado histórico y cultural para las futuras generaciones.