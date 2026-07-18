Cómo será el acceso al Estadio Olímpico para la inauguración de Santo Domingo 2026 el viernes 24 de julio

La inauguración de Santo Domingo 2026 se celebrará el 24 de julio en el Estadio Olímpico con acceso exclusivamente peatonal al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. (Imagen de cortesía)

La inauguración de Santo Domingo 2026 se celebrará el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico, con acceso exclusivamente peatonal al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en medio del arribo de las primeras delegaciones a la Villa Centroamericana y del Caribe, donde se alojarán más de 7.200 personas hasta el 8 de agosto.

La organización pidió a quienes asistirán desde las gradas que lleguen con anticipación, ya que miles de personas participarán de la ceremonia y la entrada será más ágil para quienes se presenten temprano. Las boletas para la apertura tienen precio único de RD$1.500 (USD 25.76) y están disponibles a través de UEPA Tickets.

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El ingreso al área no permitirá vehículos privados ese día. La recomendación principal para evitar el tránsito es usar el Metro de Santo Domingo y descender en las estaciones Juan Pablo Duarte, Juan Bosch o Wiche García Saleta, desde donde se podrá caminar hasta el estadio siguiendo la señalización oficial.

La República Dominicana se prepara para ser el centro del deporte Centroamericano y del Caribe en este video subido previo a la inauguración de los juegos regionales. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

Quienes opten por el metro deben recargar la tarjeta antes de salir. La organización también indicó que conviene llevar la boleta lista antes de llegar al acceso y respetar las rutas e indicaciones oficiales habilitadas para la jornada.

La Villa ya recibe a delegaciones de México, Cuba y Puerto Rico

Tras la apertura de la Villa Centroamericana y del Caribe en Ciudad Juan Bosch, atletas y oficiales de las delegaciones participantes empezaron a ocupar las instalaciones, con fachadas ya decoradas con las banderas de los países asignados a cada bloque.

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México y Cuba figuran entre las primeras naciones en instalarse en el complejo. También comenzaron a circular por la villa los primeros integrantes de las delegaciones de Cuba y Puerto Rico, mientras se espera para este fin de semana la llegada de más atletas que competirán en los Juegos.

Ese arribo anticipado apunta a que los deportistas puedan adaptarse a las condiciones climáticas y a las sedes donde tendrán actividad. Las competencias comenzarán el próximo lunes 20 con el polo acuático desde las 8:00.

El complejo alojará a atletas y oficiales de 37 países

La Villa alojará a atletas y oficiales de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe que participarán en Santo Domingo 2026. El complejo está compuesto por 150 edificios, distribuidos en cinco bloques, con 3.600 habitaciones repartidas en 1.200 apartamentos.

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La llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue encendida en Teotihuacán el 11 de abril y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Además del alojamiento, el recinto dispone de centro de salud, policlínica, centro de dopaje y un gimnasio con capacidad para 150 personas de manera simultánea. También cuenta con dos áreas de entretenimiento con cine para 100 personas y espacios recreativos con billar, videojuegos y mini fútbol para otras 150 personas.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez se ubica en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y es el recinto multiusos de mayor capacidad en la República Dominicana. Puede albergar hasta 24,863 espectadores durante eventos deportivos y hasta 50,000 asistentes en conciertos. Este estadio es la sede principal de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La ceremonia de inauguración de estos juegos está programada para el 24 de julio. Para recibir este evento regional, el estadio fue sometido a una renovación integral que incluyó la instalación de una nueva pista de atletismo con estándar internacional y la mejora de toda su infraestructura.

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