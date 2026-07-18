Tras las eliminaciones de River Plate y San Lorenzo, así quedó el cuadro completo de octavos de final de la Copa Argentina

River 0-2 Aldosivi

El avance de Aldosivi a los octavos de final de la Copa Argentina renovó la ilusión de sus hinchas en plena proximidad con la final del Mundial 2026. En el estadio Padre Martearena de Salta, el conjunto dirigido por Israel Damonte superó por 3-1 a River Plate bajo la conducción de Eduardo Chacho Coudet, asegurando su lugar entre los 16 mejores del certamen y manteniendo viva la esperanza de conquistar un título nacional.

Mientras la atención del país ya apunta al duelo entre Argentina y España por la final mundialista, el fútbol local mantiene su pulso con definiciones vibrantes. El triunfo de Aldosivi lo posiciona en la siguiente ronda, donde deberá enfrentar a Independiente Rivadavia, en un torneo que garantiza el acceso directo a la Copa Libertadores, objetivo central para los equipos de Primera División.

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El volante ejecutó con precisión el remate final para el 5-4 y selló la eliminación de San Lorenzo en la Copa Argentina

La jornada de viernes tuvo otro capítulo de alta tensión. Deportivo Riestra logró una agónica clasificación al vencer a San Lorenzo por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los noventa minutos reglamentarios. El desenlace desde los doce pasos le permitió al equipo del Bajo Flores dejar atrás la eliminación reciente en la Copa Sudamericana y enfocarse en su doble competencia doméstica. Ahora, el Malevo se medirá frente a Gimnasia de La Plata en la próxima fase.

El jueves, la expectativa se centró en el reestreno oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca Juniors. El equipo Xeneize se impuso 2-0 a Sarmiento de Junín, con goles de Alan Velasco y del joven debutante Leonel Flores, quien marcó en su primer partido en la máxima categoría. Esta victoria no solo marcó el regreso del Vasco al banco de Boca, sino que también aseguró el pase del club a la próxima instancia, donde lo espera Vélez Sarsfield.

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Boca se enfrentará a Vélez Sarsfield en la próxima instancia del torneo argentino (FOTOBAIRES)

El camino hasta esta ronda no fue sencillo. Boca había dejado en el camino a Gimnasia de Chivilcoy por 2-0 en la fase anterior, en una etapa en la que el equipo estaba bajo la conducción de Úbeda. Por su parte, River había superado por la mínima a Ciudad de Bolívar, entonces dirigido por Marcelo Gallardo. Así, el Millonario se despidió de la competencia.

La contundencia ofensiva de Racing Club quedó de manifiesto en su goleada 4-1 ante Defensa y Justicia. Los goles repartidos entre Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián Martínez sellaron el pase a los octavos de final, donde la Academia tendrá como rival a Belgrano de Córdoba. El partido se disputó en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y dejó en claro la victoria para el equipo de Avellaneda dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

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Racing goleó a Defensa y pasó a octavos de final (Fotobaires)

Dentro de los cruces ya definidos para octavos de final, Banfield protagonizó otra definición desde los penales, superando a San Martín de Tucumán por 5-4 y asegurándose un duelo ante Midland. En tanto, Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba y deberá enfrentarse a Independiente, que viene de eliminar a Unión de Santa Fe por 2-0.

Otros equipos ya conocen a sus próximos rivales: Platense dejó en el camino a San Martín de San Juan y se medirá con Instituto de Córdoba, que eliminó a Lanús. Por su parte, Estudiantes de La Plata, tras su victoria frente a Rosario Central, enfrentará a Barracas Central, que llega tras vencer a Huracán.

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ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina