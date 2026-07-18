Honduras

Honduras: Decomisan 90 kilos de supuesta cocaína ocultos en un vehículo en Cortés

La Policía Nacional capturó a un joven de 23 años y decomisó 90 kilos de supuesta cocaína que eran transportados en un compartimiento oculto de un vehículo tipo pick-up en Potrerillos, Cortés.

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Un joven de 23 años fue detenido durante la operación antidrogas. (FOTOS: Policía Nacional)
Un joven de 23 años fue detenido durante la operación antidrogas. (FOTOS: Policía Nacional)

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con distintas unidades de la Policía Nacional, decomisó 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína durante una operación ejecutada en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Potrerillos, en el departamento de Cortés.

En el operativo también fue capturado un joven de 23 años, originario de Choluteca, quien conducía un vehículo tipo pick-up en el que, según el reporte oficial, eran transportados 90 paquetes rectangulares con la sustancia ilícita.

La intervención contó con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), el Comando de Operaciones Especiales (COE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

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Droga oculta en un compartimiento

De acuerdo con la información policial, los equipos antidrogas interceptaron el automotor durante labores de vigilancia y control desarrolladas sobre uno de los principales corredores terrestres del país.

Al realizar la inspección correspondiente, los agentes localizaron un compartimiento acondicionado dentro del vehículo, donde se encontraban ocultos los paquetes que contenían la supuesta droga.

La evidencia fue asegurada por personal especializado de la DNPA para someterla a las pruebas técnicas y científicas que permitan confirmar la composición de la sustancia y su peso exacto.

La Policía Nacional decomisó 90 kilos de supuesta cocaína en Potrerillos, Cortés. (FOTOS: Policía Nacional)
La Policía Nacional decomisó 90 kilos de supuesta cocaína en Potrerillos, Cortés. (FOTOS: Policía Nacional)

Las autoridades indicaron que la operación forma parte de las estrategias permanentes implementadas para combatir el tráfico ilícito de drogas y las estructuras relacionadas con el crimen organizado.

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Según el informe, la intervención permitió evitar que el cargamento continuara su ruta de distribución, aunque no se precisó cuál era el destino final de la droga ni su lugar de procedencia.

Detenido remitido ante la autoridad competente

El joven detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con el vehículo y la evidencia decomisada.

La Policía Nacional informó que será investigado por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, su responsabilidad deberá ser determinada por los órganos jurisdiccionales durante el proceso legal.

El Ministerio Público deberá continuar con las diligencias, solicitar los peritajes necesarios y establecer si existen otras personas vinculadas con el traslado del cargamento.

El cargamento era transportado en un compartimiento oculto de un vehículo tipo pick-up. (FOTOS: Policía Nacional)
El cargamento era transportado en un compartimiento oculto de un vehículo tipo pick-up. (FOTOS: Policía Nacional)

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el detenido pertenece a una organización criminal específica ni han divulgado detalles adicionales sobre la operación.

Ocho decomisos relevantes en 2026

La incautación realizada en Potrerillos se suma a otros siete decomisos importantes de supuesta cocaína registrados durante 2026 en diferentes zonas de Honduras.

El 16 de enero fueron asegurados 10 kilos en Puerto Cortés. El 3 de febrero se decomisaron 130 kilos en El Triunfo, Choluteca, mientras que el 19 de febrero fueron incautados 82 kilos en Pavana, en el mismo departamento.

El 4 de marzo, las autoridades reportaron el decomiso de 170 kilos en Guasaule. Posteriormente, el 2 de mayo, se aseguraron 70 kilos en Juticalpa, Olancho.

Durante junio fueron ejecutadas dos incautaciones de gran volumen: 172 kilos en Pimienta, Cortés, el día 8, y 154 kilos en Namasigüe, Choluteca, el 29 de ese mes.

Con los 90 kilos decomisados este 17 de julio en Potrerillos, las ocho operaciones incluidas en el reporte suman 878 kilos de supuesta cocaína incautados en lo que va de 2026.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando controles en carreteras, fronteras y puntos estratégicos para detectar cargamentos ilícitos, capturar a los responsables y debilitar las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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