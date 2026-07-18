Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica advierte que un recorte presupuestario pondría en riesgo la organización de las elecciones municipales de 2028

Según el TSE un recorte presupuestario afectaría la organización de las elecciones municipales de 2028.(Photo by Marvin RECINOS / AFP)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encendió las alertas sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte a su presupuesto para el próximo año. La presidenta del órgano electoral, María Eugenia Zamora, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde advirtió que cualquier disminución en los recursos asignados comprometería la organización del proceso electoral municipal previsto para el 2028.

La comparecencia tuvo como eje el recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Hacienda, que implicaría una reducción cercana a los ₡19,300 millones (USD 42 millones) para el presupuesto institucional del 2027.

Durante su intervención, Zamora explicó que Hacienda solicitó al Tribunal disminuir en un 5% su presupuesto tanto para el 2026 como para el 2027. Sin embargo, indicó que la institución presentó una propuesta alternativa con el fin de evitar afectaciones al proceso electoral.

PUBLICIDAD

Según detalló, el TSE planteó devolver durante el presente año un monto superior al solicitado inicialmente por Hacienda, lo que permitiría compensar los ajustes previstos para ambos períodos presupuestarios.

“Si el Ministerio acepta la propuesta que ha hecho el Tribunal, saldríamos adelante con un presupuesto muy ajustado, pero revisado cuidadosamente para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó la magistrada presidenta.

Diputados expresan preocupación

Durante la audiencia, legisladores de distintas fracciones consultaron cuáles serían las funciones que podrían verse comprometidas si finalmente se concreta el recorte.

Entre las inquietudes planteadas estuvo el impacto sobre la fiscalización de las asambleas partidarias, el proceso de inscripción de candidaturas municipales y el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Tribunal durante la organización de las elecciones.

PUBLICIDAD

Los diputados señalaron que estas tareas son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral, especialmente en una elección municipal donde participan cientos de candidaturas en todo el país.

El Tribunal Supremo de Elecciones propuso al Ministerio de Hacienda devolver recursos durante el 2026 para evitar una reducción del presupuesto prevista para el próximo año. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

El aumento del presupuesto tiene una explicación

Durante la comparecencia también surgieron cuestionamientos sobre el incremento registrado en el presupuesto institucional para el 2026, luego de varios años con montos similares.

Ante ello, funcionarios del TSE aclararon que el crecimiento no responde a un aumento en el gasto operativo de la institución, sino al dinero correspondiente a la contribución estatal para los partidos políticos.

Explicaron que esos recursos forman parte del presupuesto del Tribunal únicamente porque la ley establece que la institución administra esos fondos, aunque el dinero está destinado exclusivamente a las agrupaciones políticas que cumplen con los requisitos legales para recibir la contribución estatal.

PUBLICIDAD

Además, recordaron que durante los años marcados por la pandemia la Asamblea Legislativa redujo el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, razón por la cual los presupuestos anteriores fueron menores.

Diputados consultaron al TSE sobre el impacto que tendría el recorte en la fiscalización de las asambleas partidarias y en la inscripción de candidaturas municipales. Crédito: Captura Asamblea Legislativa

Discusión continuará

La propuesta de recorte continuará siendo analizada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene su posición de que un ajuste en los recursos destinados al 2027 podría afectar la planificación de las elecciones municipales del 2028, uno de los procesos más complejos que organiza la institución debido a la cantidad de cargos y candidaturas que deben ser administrados en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD